Мессенджер «Макс» удалили из Google Play

В RuStore мессенджер остается доступным для скачивания и обновления

Фото: скриншот с магазина приложений

Приложение мессенджера «Макс» удалили из магазина Google Play. В этом убедился корреспондент «Реального времени».

«Приложение недоступно», — говорится на главной странице Google Play.

скриншот с магазина приложений

При этом в RuStore мессенджер остается доступным для скачивания и обновления.

Также из магазина исчезло приложение «ВКонтакте». Однако сервисы «VK Музыка» и «VK Знакомства» остались доступными.

— Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Напоминаем, что приложения VK и «Макс» доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме — необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы. Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в «Макс» и приложениях VK, — прокомментировала ситуацию пресс-служба VK.



Ранее сообщалось, что VK продает RuStore. При этом рзвитие платформы будет продолжаться в привычном режиме.

Никита Егоров