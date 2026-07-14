В России обсуждают налоговые льготы для разработчиков и пользователей ИИ

Предложения рассматривались на совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко с участием представителей Сбербанка и «Яндекса»

В России обсуждают новые меры поддержки для компаний, которые разрабатывают и используют технологии искусственного интеллекта. Власти рассматривают возможность введения налоговых и других льгот. Как сообщил источник «Интерфакса», предложения рассматривались на совещании у вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с участием представителей Сбербанка и «Яндекса».

Компании должны подготовить предложения по изменению налогового законодательства.

Среди предложений — снижение налоговой нагрузки для разработчиков ИИ, льготы для компаний с собственными центрами обработки данных, а также поддержка бизнеса, который внедряет такие технологии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее президент России поручил разработать меры поддержки отечественных ИИ-технологий. В начале июля Госдума приняла закон о развитии искусственного интеллекта в стране.

Ранее директор по инновационному развитию ИИ Московской биржи Даниил Наумов в интервью «Реальному времени» рассказал, почему у каждого инвестора со временем может появиться собственный торговый агент, зачем бирже машиночитаемый протокол данных, где ИИ уже работает внутри компании и почему самые ответственные участки рынка по-прежнему выступают за проверенные системы и людей.

Наталья Жирнова