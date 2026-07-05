Количество скачиваний «Макса» из Google Play упало на 35%

Приложение заняло седьмое место в рейтинге со скачиваниями в количестве 2,28 млн

Фото: Динар Фатыхов

В июне 2026 года в России зафиксировано заметное снижение интереса к ряду мобильных приложений соцмедиа, следует из аналитики New Media по данным Apptica.

Одним из наиболее выраженных падений стало приложение национального мессенджера «Макс», которое заняло седьмое место в рейтинге со скачиваниями в количестве 2,28 млн и показало снижение загрузок на 35% по сравнению с маем.

Лидерами рынка остаются TikTok и YouTube: TikTok сохранил первое место с 3,88 млн скачиваний, несмотря на снижение на 22%, а YouTube — второе с 3,43 млн загрузок при падении на 32%. Третью позицию занял TikTok Lite. В пятерку также вошли WhatsApp* и Instagram*, при этом мессенджер показал рост на 6%, а соцсеть — снижение на 17%.

В остальной части топ-10 расположились imo, Telegram, «ВКонтакте» и VK Видео, большинство из которых также демонстрируют отрицательную динамику по сравнению с маем. Так, главное приложение VK упало по загрузкам на 25%, а приложение VK для видео — на 32%. Telegram снизился на 4%.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее компания Apple удалила приложения холдинга VK, в том числе и главную социальную сеть, из App Store, в результате чего они стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах iOS. Сейчас пользователям недоступны приложения VK, «VK Видео», «VK мессенджер», «VK Музыка», «VK Знакомства», также пропали приложения «Одноклассники», «Дзен» и Mail.ru. В Кремле призвали россиян перейти на Android после удаления приложений.



Подобная ситуация, как с VK, ранее уже случилась с национальным мессенджером «Макс». При этом приложение продолжило работать у тех, кто ранее установил его на свой iPhone. Компания Apple объяснила удаление мессенджера «Maкс», как и всех приложений VK, из магазина приложений App Store соблюдением санкционных требований. В комментарии «Русской службе Би-би-си» компания заявила, что действует в соответствии с законодательством юрисдикций, в которых работает, однако не уточнила, о каких именно санкциях идет речь.

Наталья Жирнова