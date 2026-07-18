Мошенники блокируют Apple через iCloud

Злоумышленники через взлом iCloud и функцию «Найти iPhone» удаленно блокируют устройства.

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МВД России рассказало, как мошенникам удается дистанционно блокировать технику Apple. Как сообщили в пресс-центре ведомства, проблема не в программных ошибках, а в особенностях работы сервисов безопасности и их использовании самими владельцами устройств.

-Злоумышленники, применяя методы социальной инженерии, получают доступ к учетной записи iCloud потерпевших. После этого с использованием функции «Найти iPhone» (FindMy iPhone) и принципа работы активационной блокировки (Activation Lock), дистанционно блокируют устройство (iPhone, iPad, Mac), — передает ТАСС информацию ведомства.

Ранее сообщалось, что ФАС России потребовала от Apple изменить настройки устройств на базе IOS.

Вадим Вахрушев