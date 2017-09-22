Комитет Гос Совета РТ по экономике,инвестициям и предпринимательству

Общая информация

Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:



1) экономическая политика и стратегия развития Республики Татарстан, программы социально-экономического развития Республики Татарстан;

2) промышленная политика в Республике Татарстан;

3) порядок управления и распоряжения собственностью Республики Татарстан, государственная политика в области имущественных отношений;

4) инвестиционная и инновационная деятельность;

5) развитие предпринимательства;

6) вопросы деятельности Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей;

7) топливно-энергетический комплекс;

8) жилищно-коммунальный комплекс;

9) жилищное законодательство, в том числе вопросы обеспечения жилищными условиями категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

10) промышленность, строительство, транспорт, дорожный комплекс, градостроительство, связь, информатизация;

11) энергосбережение;

12) законодательство о туристской деятельности;

13) торговая деятельность;

14) рассмотрение основных характеристик бюджета Республики Татарстан и прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период;

15) тарифная политика и ценообразование;

16) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета.

Руководитель - Бурганов Рафис Тимерханович

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