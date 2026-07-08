На поддержку робототехники в 2026 году выделят 9,6 млрд рублей

В 2027 году финансирование вырастет до 11 млрд, в 2028-м — до 23 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В федеральном бюджете на 2026 год на поддержку отечественной робототехники предусмотрено 9,6 млрд рублей. Об этом на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге сообщил директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Валерий Пивень.

— В бюджете предусмотрены достаточно большие суммы на меры поддержки, которые касаются исключительно робототехники, — рассказал Пивень.

Пивень отметил, что бюджет постоянно корректируется в сторону увеличения. По его словам, в 2027 году финансирование составит 11 млрд рублей, в 2028 году — 23 млрд.

Ранее на конференции «Цифровизация в промышленности» представители КАМАЗа объяснили, что оффер на роботизацию пока остается невостребованным из-за нестабильной загрузки производств.

Вадим Вахрушев