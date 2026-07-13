Евросоюз ввел санкции против VK и «Макс»
Ограничения ввели в отношении юрлица российского мессенджера
Евросоюз ввел санкции против VK. Также ограничения ЕС ввели в отношении юрлица мессенджера «Макс». Об этом говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» Евросоюза.
В качестве обоснования введения санкций Совет ЕС указал на то, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа», выступившего разработчиком национального мессенджера «Макс».
Ранее сообщалось, что FIFA и UEFA не планируют снимать санкции с российских команд.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».