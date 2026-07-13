Евросоюз ввел санкции против VK и «Макс»

Ограничения ввели в отношении юрлица российского мессенджера

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Евросоюз ввел санкции против VK. Также ограничения ЕС ввели в отношении юрлица мессенджера «Макс». Об этом говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» Евросоюза.

В качестве обоснования введения санкций Совет ЕС указал на то, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа», выступившего разработчиком национального мессенджера «Макс».

Ранее сообщалось, что FIFA и UEFA не планируют снимать санкции с российских команд.

Никита Егоров