Минэнерго: интернет-ресурсы о наличии топлива могут собирать персональные данные

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили о выявлении вредоносного программного обеспечения для Android, распространяемого под видом приложения для поиска топлива

В Минэнерго России сообщили о росте активности интернет-ресурсов, которые предоставляют информацию о наличии топлива на автозаправках и заявляют, что данные вносятся пользователями. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что подобные сервисы могут представлять угрозу из-за возможного незаконного сбора персональных данных, а также содержать недостоверную информацию и признаки манипулирования сведениями о наличии топлива. Минэнерго подчеркнуло, что на постоянной основе мониторит ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов и координирует меры по обеспечению его стабильности.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили о выявлении вредоносного программного обеспечения для Android, распространяемого под видом приложения для поиска топлива.

Наталья Жирнова