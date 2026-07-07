Слухи об удалении «Яндекс Пэй» из App Store оказались ложными
В компании заявили, что приложение никто не удалял, а информация о его исчезновении из App Store не соответствует действительности
Компания «Яндекс Пэй» официально опровергла информацию об удалении своего мобильного приложения из App Store.
— Наше приложение никто не удалял, качайте на здоровье, — говорится в социальных сетях компании.
В сервисе заявили, что приложение по-прежнему доступно для скачивания в российском сегменте магазина.
Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала от Apple изменить настройки устройств на базе iOS и предустановить российское ПО.
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