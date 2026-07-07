Новости технологий

21:39 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Слухи об удалении «Яндекс Пэй» из App Store оказались ложными

09:01, 07.07.2026

В компании заявили, что приложение никто не удалял, а информация о его исчезновении из App Store не соответствует действительности

Слухи об удалении «Яндекс Пэй» из App Store оказались ложными
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Компания «Яндекс Пэй» официально опровергла информацию об удалении своего мобильного приложения из App Store.

— Наше приложение никто не удалял, качайте на здоровье, — говорится в социальных сетях компании.

В сервисе заявили, что приложение по-прежнему доступно для скачивания в российском сегменте магазина.

Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала от Apple изменить настройки устройств на базе iOS и предустановить российское ПО.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также