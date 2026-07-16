Все приложения от VK пропали из Google Play

Ранее из магазина приложений удалили и мессенджер «Макс»

Фото: Динар Фатыхов

Все приложения, принадлежащие компании VK, пропали из Google Play. Речь идет, в частности, о сервисах «VK Знакомства» и «VK Музыка».

Ранее сообщалось, что приложение мессенджера «Макс» и соцсети «ВКонтакте» удалили из магазина Google Play. При этом в RuStore мессенджер остается доступным для скачивания и обновления.

— Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Напоминаем, что приложения VK и «Макс» доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме — необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы. Пользователи android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в «Максе» и приложениях VK, — прокомментировала ситуацию пресс-служба VK.



Никита Егоров