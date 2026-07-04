ФАС призвала операторов связи исключить манипуляции с трафиком
В ведомстве дали операторам связи три рекомендации
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала операторов связи привести свои бизнес-практики в соответствие с требованиями закона о защите конкуренции.
Рекомендации были подготовлены после совместного заседания экспертных советов по вопросам связи и защиты от недобросовестной конкуренции. В ФАС указали, что отдельные практики телеком-компаний могут содержать признаки недобросовестного поведения.
В ведомстве призвали операторов отказаться от манипуляций с трафиком, сокращая длительность звонков и время дозвона. Также ФАС рекомендовала не создавать искусственных препятствий при переходе абонентов к другому оператору с сохранением номера.
Кроме этого, служба считает важным, чтобы операторы связи не вводили потребителей в заблуждение заявлениями о коммерческом внедрении технологии 5G до ее полноценного запуска.
ФАС проконтролирует исполнение рекомендаций и проведет повторное обсуждение для оценки эффективности принятых мер.
Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба России потребовала от Apple изменить настройки и условия работы устройств на базе iOS, указав на возможные признаки ограничения конкуренции для российских разработчиков.
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