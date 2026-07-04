ФАС призвала операторов связи исключить манипуляции с трафиком

В ведомстве дали операторам связи три рекомендации

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала операторов связи привести свои бизнес-практики в соответствие с требованиями закона о защите конкуренции.

Рекомендации были подготовлены после совместного заседания экспертных советов по вопросам связи и защиты от недобросовестной конкуренции. В ФАС указали, что отдельные практики телеком-компаний могут содержать признаки недобросовестного поведения.

В ведомстве призвали операторов отказаться от манипуляций с трафиком, сокращая длительность звонков и время дозвона. Также ФАС рекомендовала не создавать искусственных препятствий при переходе абонентов к другому оператору с сохранением номера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме этого, служба считает важным, чтобы операторы связи не вводили потребителей в заблуждение заявлениями о коммерческом внедрении технологии 5G до ее полноценного запуска.

ФАС проконтролирует исполнение рекомендаций и проведет повторное обсуждение для оценки эффективности принятых мер.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба России потребовала от Apple изменить настройки и условия работы устройств на базе iOS, указав на возможные признаки ограничения конкуренции для российских разработчиков.

Зульфат Шафигуллин