В России создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

За первые пять месяцев 2026 года количество преступлений с применением информационных технологий снизилось на 31%

Фото: Динар Фатыхов

В Правительстве создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством, который возглавил вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Соответствующее распоряжение уже подписано, пишет «Российская газета».

Основная задача штаба — объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам.

— В работу оперативного штаба подключены федеральные ведомства, включая правоохранительные органы, Банк России, а также представители коммерческих организаций: операторы связи, банки и цифровые платформы, — сказал Дмитрий Григоренко.

Штаб будет заниматься оперативным выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер по борьбе с онлайн-преступностью, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод».

Создание этого штаба входит в состав подкомиссии по развитию технологий противодействия правонарушениям с использованием информационных и коммуникационных технологий, которая действует при Правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий для повышения качества жизни и поддержки предпринимательства.

Появление оперштаба — одна из ключевых инициатив правительства, направленная на борьбу с кибермошенниками. За первые пять месяцев 2026 года благодаря реализуемым мерам количество преступлений с применением информационных технологий снизилось на 31%.

Одним из важных элементов этих мер стали два пакета антифрод-законодательства, принятые в 2025 и 2026 годах. Они ограничили возможности мошенников и создали инструменты для пресечения мошеннических действий. В частности, введена маркировка звонков от бизнеса и иностранных операторов, ограничено число сим-карт, а процедура их продажи ужесточена, в том числе для иностранцев, которым теперь требуется сдавать биометрию. Также установлено ограничение — не более 20 банковских карт на одного человека, а при получении кредитов введены периоды охлаждения.

Ранее сообщалось, что крупнейшая база ДНК открылась в США.

Никита Егоров