В Минцифры Татарстана объяснили, почему на некоторых участках трасс нет связи

Проводить в такие места кабель обойдется дороже, чем построить саму вышку

Фото: Динар Фатыхов

Ряд участков трасс в Татарстане проходит через леса. Именно поэтому на таких «дорожных отрезках» отсутствует связь. Об этом сообщил глава Минцифры республики Илья Начвин, выступая на коллегии министерства.

— Сегодня на дорогах республики остаются зоны в лесной местности, где нет мобильной связи. Водители там не могут вызвать даже экстренные службы и включить навигацию. Совместно с операторами мы проверили эти точки. Главная причина: в лесу нет электричества, — объяснил министр.

При этом он подчеркнул, что «тащить» в такие места кабель обойдется дороже, чем построить саму вышку. Тем не менее в 2025-м власти устранили проблемные зоны на трассах М-7 и М-12. В 2026-м планируется решить проблемы на участках автодорог Зеленодольск — Йошкар-Ола и Казань — Буинск — Ульяновск.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Татарстане оцифруют 19 тыс. км инженерных сетей, но уже отстают от плана.

Никита Егоров