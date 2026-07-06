«Летай» обеспечил уверенную связь на концертах и праздниках в Татарстане

Чтобы зрители могли комфортно делиться контентом в соцсетях и мессенджерах, рядом с праздничными площадками развернули передвижные базовые станции

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

Более 75 тыс. абонентов «Летай» стали участниками масштабных мероприятий, прошедших в июне по всему Татарстану*. В пятерку самых посещаемых событий вошли стадионные концерты группы «Руки Вверх!» и рэпера Басты, Сабантуй в Набережных Челнах и Арске, День России и общегородской выпускной на площади у Центра семьи «Казан».

Для того, чтобы зрители могли комфортно делиться контентом в соцсетях и мессенджерах, рядом с праздничными площадками развернули передвижные базовые станции. В ряде локаций с уверенным интернет-соединением улучшили голосовую связь: установка свыше 100 передатчиков обеспечила стабильный сигнал при пиковых нагрузках.

Параллельно с подготовкой к массовым событиям «Летай» продолжал модернизацию мобильной сети в восьми населенных пунктах республики. Так, запустили базовые станции рядом с жилыми комплексами в Азнакаево и Набережных Челнах, что повысило качество связи для существующих абонентов и обеспечило уверенное покрытие в новых домах для будущих новоселов. Дополнительно оператор улучшил покрытие сети в д. Зимняя Горка Лаишевского района, в с. Нижнее Кучуково, Варклед-Бодья, Янга-Аул Агрызского района, тем самым предоставив качественные услуги мобильной связи даже жителям отдаленных от базовых станций поселений.

Напоминаем, при длительных ограничениях работы 4G в целях безопасности для абонентов «Летай» остается доступным белый список социально значимых ресурсов.

* По обезличенным данным оператора.

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