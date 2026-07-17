Россия примет церемонию вручения премии ЮНЕСКО в 2027 году

В этом году лауреатами стали ученые из США и Китая

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Четвертая церемония вручения Международной премии ЮНЕСКО — России имени Д.И. Менделеева пройдет в 2027 году на территории Российской Федерации. Об этом объявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на торжественном мероприятии, состоявшемся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

— Желаю вам плодотворной работы, новых открытий и успехов в исследованиях, — передает слова Фалькова ТАСС.

Премия присуждается за выдающиеся достижения в области фундаментальных наук. Организаторами награды выступают ЮНЕСКО и правительство России при участии Российской академии наук и Российского химического общества имени Д.И. Менделеева.

Первая церемония состоялась в 2021 году в Париже, вторая прошла в Москве в 2023 году. Третья церемония чествования лауреатов прошла 17 июля в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что в Болгарском музее-заповеднике начались ремонтные работы на четырех объектах культурного наследия федерального значения, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Вадим Вахрушев