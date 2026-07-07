В Казани стартовал второй очный модуль программы «Кадры для экономики будущего»

На интенсиве руководители, отвечающие за кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сферы, разработают ИИ-агентов для развития регионов

Очный практический модуль «Создание будущего своими руками» программы «Кадры для экономики будущего» посвящен освоению мультиагентных ИИ-систем. В течение трех дней на площадке «Школы 21» в Казани участники будут разрабатывать ИИ-решения для госсектора. Главная цель — создать цифровой продукт, который готов к реальному пилотированию и внедрению в регионах. По итогам модуля апробированные инструменты пополнят библиотеку лучших практик, которые могут быть использованы в различных регионах страны.

Напомним, программа «Кадры для экономики будущего» разработана Сбером совместно с правительством России, Министерством труда и социальной защиты РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и РАНХиГС по поручению президента Российской Федерации.

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты Российской Федерации:

«Руководителям, ответственным за кадровое обеспечение экономики, необходимо анализировать большие массивы данных, оперативно видеть изменения ситуации. Современные технологии позволяют задействовать возможности ИИ для первичной обработки данных. Принципиально важно, чтобы ответственные за кадровое обеспечение понимали возможности ИИ. Обучение дает возможность на практике внедрить этот механизм в повседневные задачи».

В интенсиве принимают участие более 110 профильных руководителей со всей страны, отвечающих за кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сферы регионов, развитие человеческого капитала и адаптацию рынка труда к технологическим изменениям.

Рустам Минниханов, раис Республики Татарстан:

«Для нас большая честь принимать один из модулей образовательной программы на площадке казанского кампуса «Школа 21». Этот проект реализован в партнерстве со Сбером. Большой упор в вашем обучении сделан на технологии искусственного интеллекта. Это действительно важное направление. Мною дано поручение об обязательном персональном обучении основам работы с ИИ сотрудников всех республиканских министерств и муниципалитетов, чтобы эти технологии стали реальным рабочим инструментом».

Программа опирается на опыт и экспертизу «Школы 21». Практическое обучение идет по методологии «равный равному». Участники будут работать в командах, проверять проекты друг друга и обмениваться опытом.

Рустам Айнетдинов, директор «Школы 21»:

«Обучение по методологии «равный равному» в этом модуле подтверждает то, что мы видим в кампусах «Школы 21» уже несколько лет: совместная разработка работающего продукта — самый эффективный способ подготовки управленцев к реальным задачам. За три дня участники проходят путь от постановки задачи до цифрового решения, готового к пилотированию и внедрению, — это реальная практика. Управленцы выходят с модуля, умея самостоятельно собирать и запускать мультиагентные ИИ-системы».

Каждый участник спроектирует и соберет собственную мультиагентную ИИ-систему для решения конкретных задач региона, в котором он работает.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Искусственный интеллект сегодня — ключевой драйвер развития регионов. Когда руководители, отвечающие за кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сферы, сами осваивают мультиагентные ИИ-системы, они начинают эффективно их использовать в работе. Задача нашей программы — дать управленцам практические навыки, чтобы создаваемые ими ИИ-решения приносили реальную пользу».

Следующий очный модуль программы пройдет с 10 по 12 августа 2026 года в мастерской управления «Сенеж». На этом этапе участники задействуют созданную в Казани мультиагентную ИИ при проверке разработанных стратегий для развития регионов. Результатом станут дорожные карты и пилотные модели опережающего управления, которые планируют внедрять в регионах России.

Возрастное ограничение — 16+