События недели: результаты праймериз «Единой России», новое производство КАМАЗа и победа «Радио Вера Казань»

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

На этой неделе в Татарстане подвели итоги праймериз «Единой России», чествовали призеров финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Рустам Минниханов отметил, что это третья победа республики за семилетнюю историю движения WorldSkills в России. В Набережных Челнах открыли новое производство КАМАЗа — «цифровую фабрику», соответствующую стандартам индустрии 4.0. В Казани ожидается появление нового радио — «Вера» — получившего частоту в результате конкурса. Коллективу Вахитовского райсуда представили нового председателя. Об этих и других событиях уходящей недели — в субботнем обзоре «Реального времени».

Итоги праймериз «Единой России»

В начале недели в региональном отделении «Единой России» подвели итоги состоявшегося 26 мая предварительного голосования. Пятерку лидеров по числу полученных голосов составили председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель команды «Камаз-мастер» Владимир Чагин, создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-сити» Альбина Насырова, министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

Также в партии огласили списки кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Судя по результатам, в лидеры голосования вышли не только мастодонты «Единой России», но и беспартийные и новички кампании. В их числе известные общественники, бизнесмены, спортсмены, главы предприятий и чиновники. Но далеко не все из них, несмотря на участие в предварительном голосовании, планируют работать у в парламенте.

В арбитраж за зарплатой

В начале недели в Арбитражном суде РТ рассматривали дело «Татгазинвеста», который оставил после себя многочисленные долги, в том числе более 60 млн рублей по зарплате. Своих денег более 700 бывших сотрудников компании не видели уже год, однако конкурсный управляющий до сих пор не может с ними рассчитаться. Как заявляют обе стороны, всему виной ФНС — налоговики потребовали приоритетного права на выплаты по долгам.

Между тем, ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» проработало на рынке около 20 лет в качестве подразделения ЗАО «Татгазинвест» (сейчас АО «Газпром межрегионгаз Казань»). ИХК, судя по данным на сайте самого предприятия, создавалось «для удовлетворения потребностей Республики Татарстан и Российской Федерации в газификации промышленных и социальных объектов по программе ОАО «Газпром». За первые 6 лет работы компания построила более 500 км газовых сетей — в Поволжье, а также в Брянской, Калужской, Рязанской и других областях. С 2004 года в число основных направлений деятельности компании вошли капитальный ремонт и строительство магистральных газо- и нефтепроводов.

Пост занял экс-помощник прокурора Казани и экс-зампред Советского суда Газиз Гисметдинов. Фото Ирины Плотниковой

Кадровая перезагрузка казанской Фемиды



2019-й станет годом кадровой перезагрузки для казанской Фемиды. Во всех семи райсудах столицы Татарстана объявлены выборы председателей. Интрига снята лишь в Вахитовском — на этой неделе этот пост занял экс-помощник прокурора Казани и экс-зампред Советского суда Газиз Гисметдинов. Последние 5 лет он руководил судом в Нижнекамске. В Казани обещал обойтись «без революций». И в первый же рабочий день получил наказ — обратить внимание на комфорт людей, которые приходят в суд за правдой и защитой законных прав.

Осенью завершится первый срок у председателей Приволжского и Советского судов Казани Рината Сафина и Радика Габдуллина. Конкурсы на занимаемые ими посты уже объявлены. Но в данный момент прием заявлений еще продолжается. Источники «Реального времени» не исключают, что Сафин будет претендовать на переназначение.

Дело о кражах в «Почте России»



Дистанционный способ передачи взяток опробовали на днях в Татарстане. Заинтересованной в сделке женщине предложили приехать на вокзал в селе Шемордан Сабинского района и оставить деньги в чужой припаркованной машине. В салоне было пусто, но стоило женщине подойти — двери с пульта разблокировали. Сотрудникам ФСБ не составило труда вычислить и задержать прятавшихся на вокзале получателей миллионов. По делу о посредничестве взяткам на сумму 5,1 млн рублей привлекают троих, включая бывшего адвоката Светлану Димухаметову. По версии Следкома, деньги передавали за мягкий приговор ворам посылок с «Почты России».

Оперативники задержали хозяина машины и его сестру. Из пустого салона изъяли пакет с 1 млн 750 тысячами рублей. По версии следствия, это был второй транш взятки за приговор без реального лишения свободы. Первую часть — 3 млн 350 тысяч — заинтересованная в таком приговоре сторона передала раньше.

Вахитовский райсуд Казани продлил до 21 июня срок домашнего ареста экс-руководителя филиала №1 Вахитовского района отделения Фонда социального страхования России по РТ Айдара Юсупова. Фото Ирины Плотниковой

Афера с декретницами



Вахитовский райсуд Казани продлил до 21 июня срок домашнего ареста экс-руководителя филиала №1 Вахитовского района отделения Фонда социального страхования России по РТ Айдара Юсупова. Это связано с тем, что следствие объединило в одно производство дела арестованного в апреле Юсупова, его бывшего подчиненного Алексея Белякова и еще 10 фигурантов нашумевшей аферы.

26 апреля Вахитовский райсуд отправил Юсупова под домашний арест по ходатайству следствия. Он подозревается в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена двумя статьями УК РФ: 159.2, ч. 4 («Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). Апелляционная инстанция Верховного суда, куда он обжаловал арест, 14 мая оставила меру пресечения в силе. Но срок ареста заканчивается в начале июня, а следствие затянулось.

ГЧП в детсадах и яслях



Государственно-частное партнерство может быть запущено в системе дошкольных учреждений. Детские сады испытывают острую нехватку мест, особенно для детей до 3 лет. К 2021 году дошкольное образование должно быть доступным на 100 процентов на всей территории Татарстана — такое обязательство взяли на себя республиканские власти при исполнении национального проекта «Демография». Чтобы успеть к этому сроку, в правительстве РТ готовятся привлечь частных концессионеров для приумножения «детских мест», но последнее слово остается за заместителем премьер-министра РТ — министром образования и науки РТ Рафисом Бургановым.

Если проблема с очередностью «подросших» детей — от 3 лет и старше — поддается в республике относительно быстрому и легкому решению, то с яслями складывается просто критическая ситуация. Устроить детей от 2 месяцев до 3 лет практически невозможно — мест почти нет.

Завод представляет собой, как отмечают на КАМАЗе и в «Даймлере», современную «цифровую фабрику», соответствующую стандартам индустрии 4.0. Фото Сергея Афанасьева

Открытие нового производства КАМАЗа



На этой неделе в Набережных Челнах было открыто новое производство КАМАЗа — завод каркаса кабин стоимостью 200 млн евро и плановой мощностью 55 тысяч кабин в год. На открытие самого крупного с советских времен камазовского предприятия прибыла президент РТ Рустам Минниханов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и член совета директоров корпорации «Даймлер» Мартин Даум.

Завод представляет собой, как отмечают на КАМАЗе и в «Даймлере», современную «цифровую фабрику», соответствующую стандартам индустрии 4.0. Его мощность — до 55 тысяч кабин в год (на плановую мощность, впрочем, выйдут только к 2024 году). Все процессы на предприятии, или почти все: от принятия управленческих решений до контроля технического состояния станков и поставки комплектующих — автоматизированы. Как подсчитали проектировщики, эффективность каждого рабочего места здесь в пять раз выше, чем на традиционных заводах.

Первое место в общекомандном зачете на чемпионате WorldSkills в России



В Казани состоялось чествование призеров финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы». На соревнованиях, которые прошли на прошлой неделе в Казани, республика заняла первое место в общекомандном зачете. В финале седьмого национального чемпионата, который прошел с 20 по 24 мая, республику представляли 260 участников. Из них 218 человек завоевали полторы сотни медалей: в копилке республики 58 золотых, 40 серебряных и 43 бронзовые медали, а также 26 медальонов за профессионализм.

«Это наша третья победа за семилетнюю историю движения WorldSkills в России. Отрадно, что отличный результат достигнут на нашей, казанской, площадке, здесь в августе будет проходить мировой чемпионат WorldSkills. В ходе соревнований порядка 1 700 конкурсантов из 80 регионов России демонстрировали свое мастерство в 92 компетенциях WorldSkills и 48 компетенциях «WorldSkills Юниоры», — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Идея начать вещание радио «Вера Казань» в Татарстане принадлежит митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану. Фото Дмитрия Резнова

Частота для «Радио Вера Казань»



В Казани на частоте 95,5 МГц, 0,5 кВт будет вещать православное радио «Вера Казань». Претендентов на конкурсе было семеро — это организации, за которыми стоят известные миллиардеры, артисты и бизнесмены. До сих пор подобного информационного ресурса у епархии не было. Идея начать вещание радио «Вера Казань» в Татарстане принадлежит митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану. Изначально проектом занимался первый проректор Казанской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев), который несколько месяцев назад решением Священного синода был переведен в Тулу, на должность ректора Тульской семинарии.

Судья АС РТ поручила к назначенному на 17 июля заседанию представить план внешнего управления заводом. Фото minstroy.tatarstan.ru

«Открытый финал» конкурсного производства на КЗСК



Судебное разбирательство по ходатайству госкорпорации ВЭБ.РФ о введении конкурсного производства на КЗСК завершилось «открытым финалом»: судья АС РТ поручила к назначенному на 17 июля заседанию представить план внешнего управления, который должен быть предварительно вынесен на собрание кредиторов предприятия. «Если кредиторы его утвердят, то будет продолжена процедура внешнего управления», — заметил представитель арбитражного управляющего КЗСК Максим Лапкин. Однако он утверждает, что опираться при его подготовке не на что, так как стратегических решений по выводу из кризиса казанского предприятия Минпромторг РФ не принял.