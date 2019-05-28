«Ситуация в мире непонятная, но наши отношения понятны»: КАМАЗ и «Даймлер» открыли завод на 200 млн евро

На 20 процентов «роботозавод» будет загружен «мерседесом» и на 80 процентов — КамАЗом 5-го поколения

Вчера в Набережных Челнах было открыто новое производство КАМАЗа — завод каркаса кабин стоимостью 200 млн евро и плановой мощностью 55 тысяч кабин в год. На открытие самого крупного с советских времен камазовского предприятия прибыла целая бригада випов с участием президента РТ Рустама Минниханова, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена совета директоров корпорации «Даймлер» Мартина Даума. Корреспондент «Реального времени» узнал, как новый завод может помочь КАМАЗу преодолеть кризис на строительном рынке, ударив по рынку грузовых перевозок новейшими магистральными тягачами, какими темпами «обрусевает» когда-то целиком немецкий «Мерседес-Бенц» и зачем КАМАЗу и «Даймлеру» один завод, учитывая, что кабины его производства будут «одинаковы» для обеих компаний лишь на 20 процентов.

Завод за 200 млн евро, где эффективность рабочих мест в пять раз выше, чем на обычных

Завод представляет собой, как отмечают на КАМАЗе и в «Даймлере», современную «цифровую фабрику», соответствующую стандартам индустрии 4.0. Ее мощность — до 55 тысяч кабин в год (на плановую мощность, впрочем, выйдут только к 2024 году). Все процессы на предприятии, или почти все: от принятия управленческих решений до контроля технического состояния станков и поставки комплектующих — автоматизированы. Как подсчитали проектировщики, эффективность каждого рабочего места в пять раз выше, чем на традиционных заводах.

На территории завода площадью 60 тыс. кв. м расположены высокоавтоматизированный цех сварки, цехи окраски кабин (с применением «инновационных технологий на основе сверхтвердых лакокрасочных материалов»), логистики, энергоцентр. В зоне логистики, где внедрена автоматическая система загрузки кабин в специализированные трейлеры для их дальнейшей транспортировки, кабины отгружаются на сборочные конвейеры КАМАЗ и «ДК РУС» для сборки и монтажа на шасси: так как на заводе будут собираться как кабины для «мерседеса», так и для КамАЗа поколения К-5. Многие новейшие технологии были реализованы впервые в России.

Общий объем инвестиций в создание завода каркасов кабин составил более 14 млрд рублей, или 200 млн евро. Впрочем, по данным главы КАМАЗа Сергея Когогина, инвестиции самого автогиганта в завод составили 12 млрд рублей, «Даймлер» вложил 15 млрд (разнобой в подсчетах объясняется ростом курса евро, объяснил Когогин).

Завод действительно поражает как масштабами и чистотой, так и количеством роботизированных линий. Фото Сергея Афанасьева

Человеческий труд 100 роботов не отменят, количество рабочих мест планируется на уровне 700

Если же говорить о субъективных ощущениях, то завод действительно поражает как масштабами и чистотой, так и количеством роботизированных линий (всего тут расставлено более 100 роботов). В результате возникает чувство, что работники предприятию вообще не требуются. «Вкалывают роботы, а не человек», или, как информируют лозунги в цехах самого завода: «The future is already here» («Будущее уже здесь»). Однако, несмотря на тотальную автоматизацию, в настоящее время на заводе уже работают 300 человек, при этом планируется, что число рабочих мест в итоге превысит 700.

Окупится проект, признался Когогин, лишь через 10 лет: да, с точки зрения бизнеса показатель слабоват, но на КАМАЗе «решили все-таки двигаться вперед, а не стоять не месте». По словам немецких управляющих, 80% кабин будут производить здесь для КамАЗа нового поколения (К-5), 20% — для грузовиков «Даймлер» — «Мерседес». Что логично, так как «Даймлер» на челнинских мощностях выпускает порядка 6 тыс. грузовиков в год — это в шесть раз меньше, чем производит КАМАЗ: 80% — это 44 тыс. кабин.

Более 40 тысяч новых кабин помогут КАМАЗу преодолеть кризис на строительном рынке

Учитывая показатель производства на КАМАЗе в 38 тыс машин в 2018 году (такой же прогноз на 2019 год), здесь не верят, что российский рынок грузовиков в этом году начнет расти — автогигант вплотную зависит теперь от развития инфраструктурных проектов в РФ. Именно благодаря им в последние годы дела у компании шли неплохо: и l квартал, обыкновенно убыточный из-за сезонных явлений на рынке, оказался в прошлом году прибыльным. А l квартал этого года нет: валовый убыток с января по март 2019 года составил 1,12 млрд рублей, чистый убыток — 2,15 млрд.

Олег Афанасьев, пресс-секретарь компании, рассказал «Реальному времени», что производить по 44 тыс. грузовиков для КАМАЗа вполне посильная задача, все зависит лишь от наличия тех самых крупных инфраструктурных проектов. Такие проекты, как строительство Крымского моста, стадионов к футбольному ЧМ-2018, позволили автогиганту закрыть l квартал прошлого года успешно, тогда как к концу года — после того, как инфраструктурные проекты РФ почти сошли на нет — КАМАЗ как раз немного просел. А в 2007 году, например, еще до всяческих кризисов, компания производила по 56 тыс. грузовиков в год. «Рынок России сегодня — 70—100 тысяч грузовиков. Продажи упали не у КАМАЗа, сам рынок упал», — объяснил Афанасьев.

Учитывая показатель производства на КАМАЗе в 38 тысяч машин в 2018 году (такой же прогноз на 2019 год), здесь не верят, что российский рынок грузовиков в этом году начнет расти — автогигант вплотную зависит теперь от развития инфраструктурных проектов в РФ. Фото Сергея Афанасьева

В настоящее время доля КАМАЗа на российском рынке грузовиков приблизилась к 50% — в особенности благодаря росту продаж магистрального тягача «КамАЗ-5490», который дал наибольший прирост (так как строительная техника стала менее нужна, а перевозки выросли). В итоге по магистральным тягачам КАМАЗ занял долю рынка в 30% (еще не так давно она не превышала 2—3%). Новая кабина позволит увеличивать долю рынка в этом сегменте и в дальнейшем, тем более что на строительном рынке приятных новостей пока нет.

«Мерседес» становится практически российским

Сам завод начался строиться 3 года назад, тогда же, в 2016 году, на базе СП «Мерседес-Бенц Тракс Восток» было создано СП «Даймлер КАМАЗ Рус» (каждая сторона вложила в уставный капитал по 50%). Официально новая компания является генеральным импортером и официальным дистрибьютором в РФ грузовой и спецтехники «Мерседес-Бенц» и среднетоннажных автомобилей Fuso. Гендиректор СП «Даймлер КАМАЗ Рус» Андреас Дойшле — новичок, на этот пост был назначен весной прошлого года. Он же и открыл вчерашнее мероприятие вместе с замглавы «Даймлер КАМАЗ Рус», исполнительным директором нового завода по производству каркаса кабин Юргеном Ольбердингом. Фактически в пресс-конференции, состоявшейся за 2 часа до торжественного открытия завода, участвовали две стороны, российско-татарстанская и немецкая. За Россию, Татарстан и КАМАЗ отвечали исполнительный директор КАМАЗа Юрий Герасимов и замгендиректора по развитию КАМАЗа Ирек Гумеров, за немецкую сторону — Дойшле и Ольбердинг.

Дойшле рассказал, как несколько лет назад руководителями Daimler Trucks и дирекцией ПАО «КАМАЗ» было принято решение о совместном инвестировании в проект по созданию каркаса новых кабин, хотя каждая сторона могла бы инвестировать и создавать проект в одиночку. Плюсы совместной работы, по его словам, в «переносе технологий», полезном для обеих компаний и в локализации: при помощи СП немцы смогут скорее увеличивать долю местных производителей в создании своих кабин. Отныне кабины для грузовиков «Мерседес-Бенц», продаваемых в РФ, будут производиться в России же.

Роль КАМАЗа также вырастет: ряд деталей и запчастей будет производиться на мощностях челнинского автогиганта и поставляться на новый завод. Никаких различий между кабинами, произведенными в Челнах и в Германии, не будет, заверила немецкая сторона. «Наши клиенты привыкли к высочайшим стандартам. Наши директора по продажам никогда не примут товар, в качестве которого могли бы усомниться клиенты, — заметил Дойшле. — «Мерседес» начинает «обрусевать» и становится практически российским!».

Дойшле рассказал, как несколько лет назад руководителями Daimler Trucks и дирекцией ПАО «КАМАЗ» было принято решение о совместном инвестировании в проект по созданию каркаса новых кабин, хотя каждая сторона могла бы инвестировать и создавать проект в одиночку. Фото president.tatarstan.ru

Юрген Ольбердинг рассказал, что с 2010 по 2018 год немецкий автогигант произвел на челнинских мощностях 30 тысяч грузовиков «Мерседес-Бенц» и «Фузо» (6 тыс. — в прошлом году). И особенно поблагодарил россиян за то, что, наконец, немцы нашли в РФ производителя той стали, которая удовлетворяла бы самым строгим немецким стандартам. Ольбердинг перечислил детали, производство которых локализовано: зеркала, ветровые стекла, передняя рама, петли и блок педалей, балка кабины, внутренняя отделка, климатическая система.

— Было боязно, но мы решили проверить себя! — вздохнул Ольбердинг (не столько себя, предположим мы, сколько российских работников).

Кабины «Даймлера» и КамАЗа будут «одинаковы» лишь на 20 процентов — начинка будет разной

Герасимов отметил, что завод был построен в невероятно короткие сроки, учитывая затраты (49 тыс. кубометров бетона, 532 колонны, выкопано 155 тыс. куб. м грунта и т. д.). При этом попутно КАМАЗ вел строительство и модернизацию на прессово-рамном заводе, заводе двигателей (где параллельно реализовывался проект и по новому двигателю R-6 для того же КамАЗа К-5), автомобильном заводе. К настоящему моменту, уверяет Герасимов, автомобильный завод КАМАЗа готов к приему новых кабин.

Ирек Гумеров уточнил, что на заводе будут создаваться не просто кабины, а «серии кабин» — в зависимости от предназначения (для магистральных тягачей, самосвалов и пр.). Всего завод будет производить пять базовых моделей кабины, но общее число их модификаций — более 100. Основные детали для камазовской кабины штампуются в России — позднее Олег Афанасьев уточнил «Реальному времени», что локализация новой кабины для К-5 достигнет 90—95%. СП было нужно для больших объемов (что прямо влияет, разумеется, на себестоимость и рентабельность) и большей эффективности завода.

К слову, на КАМАЗе нас заверили, что автогигант вовсе «не украл кабину у «Даймлера», как это пишут в ряде СМИ»: доля «Даймлера» в новой кабине КамАЗа К-5 не превышает 20%, именно такова доля каркаса во всей кабине. Фактически объединяет немецкую и нашу кабину именно и только каркас: начинка разная, так как продукт и направления у «Даймлера» и «КмАЗа» различаются.

Фактически объединяет немецкую и нашу кабину только каркас: начинка разная

«Мы убеждены, что у России огромный потенциал, и «Даймлер» продолжит сотрудничество с Россией»

Андреас Дойшле уже на самом официальном открытии поприветствовал другие официальные лица не только на ломанном, но понятном, русском языке, но и на татарском, чем привел заводчан и гостей в восторг: «Хаерле кунаклар, рахим итегез!». Полпред президента в ПФО Игорь Комаров не остался в стороне от события, отметив, что развитие стратегического партнерства между «Даймлером» и КАМАЗом проходило и на его глазах. Точнее можно было бы сказать, он наблюдал за ним со стороны — напомним, в 2008—2013 году Комаров возглавлял другой автомобильный актив «Ростеха» — АвтоВАЗ.

— Мы видим, что Татарстан является тем регионом, где растет промышленность, в том числе автомобильная. И усилия по развитию отрасли дают новые рабочие места, — польстил он властям РТ, вдохновившись огромными «роботоцехами» завода.

Длиннющую речь на открытии завода произнес Мартин Даум, член правления «Даймлер» и руководитель «грузового» сегмента немецкой корпорации, компании Daimler Trucks & Buses Divisions. Поблагодарив за поддержку команду Рустама Минниханова, он назвал завод не просто «новым словом в автомобильной отрасли России», но и «самым инновационным заводом в мире». А партнерство с Россией обещал продолжить, охарактеризовав его как «стратегически важное для корпорации «Даймлер».

— Россия один из крупнейших в мире рынков транспортных средств. Поэтому мы видим, что можем служить этому рынку. В 2008 году мы приобрели долю в КАМАЗе и организовали совместное предприятие, ставшее ныне «Даймлер КАМАЗ Рус» и открывшее высокотехнологичное производство кабин с очень высокой степенью автоматизацию с более чем 100 роботами. Кроме того, если говорить о новых рабочих местах в РФ, то с новым заводом число сотрудников «Даймлер КАМАЗ Рус» вырастет до 1 тысячи человек. По локализации производства мы тоже достигли неплохих результатов: для кабины мы уже закупаем более 150 компонентов российского производства, — похвалился Даум. — Мы убеждены, что у России огромный потенциал, и «Даймлер» продолжит сотрудничество с Россией.

Рустам Минниханов поблагодарил немцев, дипломатично дав понять, что поддерживать отношения с ними в условиях охлаждения отношений РФ с Западом непросто. Фото president.tatarstan.ru

Когогин сравнил открытие ЗКК со строительством заводов для КАМАЗа в 1970-е годы СССР

Президент Татарстана Рустам Минниханов, вспомнив, как несколько раз приезжал на строительство завода каркаса кабин, в ответ на слова Даума поблагодарил немцев, дипломатично дав понять, что поддерживать отношения с ними в условиях охлаждения отношений РФ с Западом непросто:

— Хотел бы поблагодарить компанию «Даймлер» за их решения. Понятно, что ситуация сегодня в мире непонятная, но наши отношения понятные! И сегодняшний проект — это продукт совместного труда. Мы заверяем вас, что на уровне Татарстана, Набережных Челнов сделаем все, что в наших силах, чтобы проект оказался успешным.

Однако Сергей Когогин напомнил, что новый завод каркаса кабин — лишь часть большого проекта по реинжинирингу КАМАЗА и развитию нового модельного ряда. В частности, предстоит работа по запуску серийного производства грузовика К-5 и привлечение такого количества технологий, какого эта работа потребовала, «беспрецедентное для истории КАМАЗа». Новый завод каркаса кабин по масштабам стройки Когогин сравнил с теми предприятиями, что были возведены во времена строительства самого автогиганта.

1 / 23 Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев