КЗСК снова между жизнью и смертью: арбитраж запросил план, которого еще нет

Завод попал в патовую ситуацию, когда ни ВЭБ как могущественный сторонник его банкротства, ни его противник АСВ не могут обеспечить перевеса

В черно-белой саге о бесконечных покушениях ВЭБ.РФ на банкротство «Казанского завода синтетического каучука» может наступить черная полоса. Вчера судебное разбирательство по ходатайству госкорпорации ВЭБ.РФ о введении конкурсного производства на КЗСК завершилось «открытым финалом»: судья АС РТ поручила к назначенному на 17 июля заседанию представить план внешнего управления, который должен быть предварительно вынесен на собрание кредиторов предприятия. «Если кредиторы его утвердят, то будет продолжена процедура внешнего управления», — заметил представитель арбитражного управляющего КЗСК Максим Лапкин. Однако он утверждает, что опираться при его подготовке не на что, так как стратегических решений по выводу из кризиса казанского предприятия Минпромторгом РФ не принято.

В патовом положении

Вчера в арбитражном суде Татарстана началась новая волна разбирательств о банкротстве «Казанского завод синтетического каучука», который находится в процедуре внешнего управления с августа прошлого года и относится к числу стратегических предприятий РФ для оборонного комплекса страны. Несмотря на особый статус, ВЭБ.РФ в очередной раз подал ходатайство о досрочном введении на нем конкурсного производство, но на этот раз по итогам альтернативного собрания кредиторов, состоявшегося 26 марта и созванного сами ВЭБом. Позже это ходатайство получило официальное закрепление официальным собранием кредиторов, состоявшимся 4 марта, которое созвал и. о. внешнего управляющего Павел Медведев. Формально процедура финансового оздоровления должна была продлиться до начала 2020 года, но Внешэкономбанк, похоже, разуверился в скором восстановлении платежеспособности КЗСК.

Неожиданно против его планов сыграло АСВ. 22 мая конкурсный управляющий «Спурт-банка» добился в арбитраже аннулирования «расстрельных» решений двух собраний кредиторов (от 26 апреля и от 4 мая, — прим. авт.). Опираясь на них, арбитраж теоретически мог бы вчера автоматически отказать в удовлетворении требования ВЭБа, но юридическая казуистика не терпит простоты.

«Только сегодня поступило исковое заявление «Татэнерго» об расторжении договора теплоснабжения. Они отказываются с нами работать», — заключил Максим Лапкин. Фото Романа Хасаева

ВЭБ.РФ не явился, плана нет

На вчерашнее заседание прибыли наиболее заинтересованные компании-кредиторы КЗСК, за исключением главного героя — самого Внешэкономбанка. Из-за его неявки первое слово предоставили помощнику нового внешнего управляющего КЗСК Максиму Лапкину. Излагая свою позицию по поводу требования ВЭБа, он больше склонялся к тому, чтобы встать на его сторону.

— Решения были отменены, но основания для введения конкурсного производства все равно присутствуют. Во-первых, не представлен план внешнего управления. И в принципе, каких-либо действий не предпринимается для восстановления платежеспособности. В настоящий момент с нами все контрагенты прекратили взаимодействие. Только сегодня поступило исковое заявление «Татэнерго» о расторжении договора теплоснабжения. Они отказываются с нами работать. Основания для признания должника банкротом имеются, — заключил Максим Лапкин.

— Какие меры были приняты для составления плана? — перешла к разбирательству судья Ахмедзянова.

— Пока план внешнего управления мы не составляли. Мы ждали решения по собранию кредиторов...

— Как можно принять решение по собранию кредиторов, если вы не приступили к разработке плана внешнего управления? — прервала судья Ахмедзянова.

По сути, в этом вопросе прозвучал легкий упрек. Получалось так, что вот прямо здесь и сейчас при отсутствии каких-либо объективных финансово-экономических данных суду предстояло взять на себя ответственность и вынести судьбоносное решение для КЗСК. Тогда как сам управляющий даже не торопится представить план внешнего управления. Не слишком ли смело?

Налоговые органы заняли неопределенную позицию. Фото 3art.su

Кто первый

Поняв тонкий намек, представитель внешнего управляющего КЗСК попытался оправдаться, но все-таки счел важным заметить, что первый шаг в правовом урегулировании смуты должен был сделать суд, чего, собственно, он и дожидался для последующих шагов.

— С учетом того, что было отменено решение собрания кредиторов, мы и приступили к разработке плана, — ответил он.

— Но как одно зависит от другого? — удивилась легкости его позиции судья Ахметзянова. — У вас свои обязанности, которые предусмотрены законом (по разработке и представлению плана), — не отступала она, давая понять, что здесь не тот случай, когда нужно ждать, кто первым сделает подачу, да и суд не играет в поддавки.

— Да, мы их исполняем, просто мы имеем в виду, что в случае не введения (т.к. конкурсного производства) мы представим план внешнего управления, — объяснял молодой человек логику действий. — И в соответствии с законом о банкротстве проведем собрание кредиторов, — пообещал он. А иначе к чему напрасные труды?

Его практическая деловитость еще больше удивила судью.

— В моем понимании вы уже должны были представить план. А когда была утверждена Рушицкая (новый внешний управляющий КЗСК, — прим. ред.)? — поинтересовалась судья.

— 18 апреля, а срок представления плана внешнего управления — 2 месяца, — снова оправдался ее помощник.

— Значит, вы хотите сказать, что план внешнего управления находится в разработке. Тем не менее все равно настаиваете на процедуре конкурсного? — уточнила она. Было видно, как помощник легко попался в «злых намерениях».

— Мы оставляем на усмотрение суда, но считаем, что оснований для не введения конкурсного производства нет, — высказался он по правилам юридической корректности.

Налоговые органы заняли неопределенную позицию. Представитель УФНС по РТ представил письменный отзыв на этот счет, после чего изложил соображения ведомства вслух. По его словам, план внешнего управления КЗСК, действительно, отсутствует, с другой стороны, внешний управляющий не разработал его. «Поэтому говорить о целесообразности продолжения процедуры внешнего управления мы тоже не можем. С другой стороны, сегодня отсутствуют основания для введения конкурсного производства, поэтому мы оставляем на усмотрение суда», — сообщил он.



Заслушав позиции кредиторов, суд решил отложить рассмотрение ходатайства на 17 июля, при этом он поручил внешнему управляющему представить план внешнего управления. Фото Максима Платонова

Как выйти из тупика?

Конкурсный управляющий «Спурт-банка» Семенов обозначил главную трудность переломного момента КЗСК. Заметим, что обязательства АСВ включены в реестр кредиторов КЗСК, но не в полном объеме — всего на 500 млн рублей. Между тем, само АСВ претендует на включение требований в сумме свыше 2 млрд рублей. В этом случае ВЭБ.РФ, который закрепил обязательства в 3,7 млрд рублей или 74% голосов, может утратить контроль над банкротством КЗСК.



«По оценке сложившейся ситуации разногласий у всех заинтересованных сторон нет, — справедливо заметил представитель АСВ. — Другой вопрос: какие из этого должны проистекать выводы (проще говоря, как из нее выходить, — прим. авт.)? С нашей точки зрения, отсутствие плана внешнего управления не может служить основанием для введения конкурсного производства. И даже не столько потому, что аннулированы результаты тех собраний кредиторов (от 26 апреля и 4 марта — прим. авт.), которые могли лежать в основе такого решения суда, сколько в силу объективных причин — план внешнего управления не разрабатывается.

По его мнению, этому помешало несколько обстоятельств. Во-первых, был наложен обеспечительный запрет на проведение первого собрания кредиторов с этой повесткой, а в-вторых, внешний управляющий находился в статусе исполняющего обязанности.

«Сейчас внешний управляющий назначен, поэтому мы считаем что нужно сохранить план внешнего управления и дать им возможность закончить свою работу», — резюмировал он. Остальные кредиторы поддержали его, заявив, что преждевременно отправлять КЗСК в морг.

Заслушав позиции кредиторов, суд решил отложить рассмотрение ходатайства на 17 июля, при этом он поручил внешнему управляющему представить план внешнего управления. При выборе даты судья исходила из того, что внешнему управляющему нужно будет провести собрание кредиторов и на основании итогов судья примет окончательное решение по иску ВЭБа.

«В итоге сейчас предприятие работает по давальческой схеме, то есть нам предоставляют сырье, а мы изготавливаем продукцию. Государственный оборонный заказ мы не выполняем, а взаимодействуем с контрагентами», — отметил Лапкин. Фото tatarstan.ru

КЗСК перешел на давальческую схему

Иначе говоря, если в середине июня «завалится» утверждение плана финансового оздоровления, то КЗСК снова попадает в черную полосу. По окончанию заседания журналисты спросили у арбитражника, а есть ли план в черновиках?



— Да, он разрабатывался предыдущим внешним управляющим, но в итоге не был принят, — напомнил Лапкин. — В общих чертах он представляет собой компиляцию норм закона о банкротстве и гипотетические возможности восстановления платежеспособности.

— Все-таки гипотетические? — не поверили журналисты.

— Да, каких-то конкретных предложений в нем нет, — заверил он, подтвердив, что предшественником ставились вопросы по получению субсидий и увеличению стоимости продукции.

Также Лапкин рассказал, что на совещании с предприятиями ОПК обсуждался вариант работы по давальческой схеме. «В итоге сейчас предприятие работает по давальческой схеме, то есть нам предоставляют сырье, а мы изготавливаем продукцию. Государственный оборонный заказ мы не выполняем, а взаимодействуем с контрагентами», — отметил он. Отвечая на вопрос о том, почему на продажу выставлены активы КЗСК, Лапкин заявил, что официально торги не проводились. А значит, за его спиной идут сомнительные продажи. «Мы изучим этот вопрос, но уверены, что здания не продаются в данный момент», — уточнил он и не стал прогнозировать исход голосования по плану.

