В деле об афере с декретницами в татарстанском Фонде соцстраха появилась статья о создании ОПГ

Экс-руководителю Вахитовского филиала ФСС Айдару Юсупову грозит до 20 лет лишения свободы

Вахитовский райсуд Казани продлил до 21 июня срок домашнего ареста экс-руководителя филиала №1 Вахитовского района отделения Фонда социального страхования России по РТ Айдара Юсупова. Это связано с тем, что следствие объединило в одно производство дела арестованного в апреле Юсупова, его бывшего подчиненного Алексея Белякова и еще 10 фигурантов нашумевшей аферы. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

В деле прибыло статей



Экс-чиновника ФСС Айдара Юсупова задержали 23 апреля по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере со средствами Фонда социального страхования, в результате которого в 2016—2017 годах из фонда под видом выплаты крупных сумм «декретных» в карманы преступников незаконно перетекли десятки миллионов рублей.

Под домашний арест по ходатайству следствия Вахитовский райсуд отправил Юсупова 26 апреля по подозрению в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена двумя статьями УК РФ: 159.2, ч. 4 («Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). Апелляционная инстанция Верховного суда, куда он обжаловал арест, 14 мая оставила меру пресечения в силе. Но срок ареста заканчивается в начале июня, а следствие затянулось.

Сейчас следствие добавило экс-чиновнику статей, причем «особо тяжких», по ним Юсупову светит до 20 лет лишения свободы. Речь идет о ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем») и ст. 173.1 («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»).

По версии следствия, вместе с группой сообщников, в том числе своих подчиненных, он в ходе реализации федерального пилотного проекта «Прямые выплаты» в период с 1 января 2015 года по 1 марта 2017-го организовал хищение из ФСС почти 68,14 млн рублей.

Сейчас следствие добавило экс-чиновнику статей, причем «особо тяжких», по ним Юсупову светит до 20 лет лишения свободы. Фото Инны Серовой

Пока искали беглого подчиненного, «накопали» на арест шефа

Как пояснила в судебном заседании следователь ГСУ Айгуль Гильфанова, следствие полагает, что с 1 января по 1 марта Юсупов и его сообщники организовали выплату декретных беременным женщинам, которых предварительно фиктивно трудоустраивали задним числом в специально созданные организаторами незаконного «бизнеса» частные компании и «рисовали» им, разумеется, только на бумаге супервысокую заработную плату — 100—150 тыс. рублей и выше.

В соответствии с ней, пояснила в суде Гильфанова, новоиспеченным декретницам начисляли пособие по беременности и родам, которое затем напрямую выплачивалось им из ФСС. Большую часть денег у женщин организаторы «бизнеса» впоследствии забирали, оставляя им в качестве вознаграждения за участие в афере сумму, которую обычно получают в таких случаях жительницы Татарстана, — 60—80 тыс. рублей.

Первоначально подозрение в организации преступного бизнеса пало на экс-подчиненного Юсупова — бывшего замруководителя филиала №1 Вахитовского района Казани отделения ФСС РФ по РТ Алексея Белякова, который находится в бегах и объявлен в федеральный розыск. Известие о новом фигуранте прозвучало громом среди ясного неба.

Первоначально подозрение в организации преступного бизнеса пало на экс-подчиненного Юсупова — бывшего замруководителя филиала №1 Вахитовского района Казани отделения ФСС РФ по РТ Алексея Белякова, который находится в бегах. Фото usd.tatarstan.ru

Сидеть под домашним арестом не дают дети и кредиты

На очередном судебном заседании следствие просило продлить срок домашнего ареста Айдара Юсупова до 21 июня, мотивируя это необходимостью завершения следственных действий и тем, что в случае избрания иной меры пресечения тот сможет влиять на показания своих бывших подчиненных, а то и вовсе скрыться, подобно тому, как это ранее сделали Алексей Беляков и бывший хирург-маммолог горбольницы №7 Гиа Чухуа.

Адвокат экс-чиновника Айваз Ахметзянов просил о более мягкой мере пресечения, мотивируя это в частности наличием у того двух малолетних дочерей, старшей из которых не исполнилось и 5 лет, больной беременной жены, находящейся в настоящее время в декретном отпуске, наличием крупных долговых обязательств и вытекающим из всего этого «сложным социальным положением»:

— Сейчас он не может ни в аптеку сходить, ни с детьми погулять, ни в детсад их отвести. На момент ареста он был трудоустроен, но сейчас не может исполнять должностные обязанности. Между тем у него имеются кредитные обязательства перед несколькими банками, в том числе ипотечный кредит, и по ним надо платить.

Хотелось бы побыстрее

Защитник также указал на «неэффективную организацию расследования», указав на то, что «с 7 мая 2018 года, когда в отношении Айдара Юсупова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), он не допрашивался в качестве подозреваемого или обвиняемого». И что ходатайство о назначении Юсупову психофизического обследования было судом удовлетворено еще 26 апреля, но само обследование до сих пор проведено не было.

Как вариант возможной замены меры пресечения, несмотря на трудное материальное положение подзащитного, адвокат предложил даже залог, однако сумму залога не озвучил.

Сам Айдар Юсупов также попросил суд изменить меру пресечения на более мягкую. Обращаясь к суду и обещая не удариться в бега, он был предельно краток:

— Мне скоро 40 лет, это не тот возраст, чтобы такой дуростью заниматься! Да и не смогу я скрыться, — добавил он, видимо, имея в виду, что не готов сбежать от маленьких детей.

Но прокуратура, а затем и суд поддержали ходатайство следствия. Юсупову было отказано даже в прогулках с детьми.

Представитель ГСУ, а затем и суд также озвучили список компаний, в которые, по версии следствия, фиктивно трудоустраивали декретниц и затем начисляли «супервыплаты». Фото kadrovyhdel.ru

Создавались и «сливались»

На суде выяснились ранее неизвестные подробности об Айдаре Юсупове и о фирмах, с которыми он, по версии следствия, активно сотрудничал, откачивая бюджетные деньги из пилотного проекта «Прямые выплаты».

Оказалось, что Юсупов, покинув госслужбу, занял кресло исполнительного директора в казанском ООО «Капитал-строй». Именно эти должностные обязанности и мешает ему исполнять мера пресечения — домашний арест.

Представитель ГСУ, а затем и суд также озвучили список компаний, в которые по версии следствия, фиктивно трудоустраивали декретниц и затем начисляли «супервыплаты». Большинство из них не ведут реальной деятельности, а некоторые уже закрыты или находятся в стадии закрытия.

В частности, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», движения по счетам упомянутого в судебном заседании ООО «Малинка», зарегистрированного Вероникой Абросимовой и Марией Артамоновой в ноябре 2016 года для предоставления услуг по дневному уходу за детьми, в 2016—2017 годах не происходило. ООО «Система», созданное в марте 2017 года для деятельности по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, 14 февраля 2019 года было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее. Та же участь постигла учрежденные в 2017 году ООО «Гринлайн», ООО «Ника».

Относительно ООО «Алиф», учрежденного в ноябре 2016 года Валентином Кругляковым как агентство по подбору персонала и фактически «слитого» им в сентябре-октябре 2017-го, в марте 2019 года регистрирующим органом было принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

Среди компаний, фигурирующих в материалах следствия как места липового трудоустройства декретниц, также оказались ООО «Эра», «Принт» и «Принт-сервис», «Новотекс» и другие — всего более двух десятков.