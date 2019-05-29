В татарстанском отделении «Единой России» огласили итоги праймериз

Оргкомитет татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» опубликовал список кандидатов предварительного голосования по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округу. Документы размещены на официальном портале регионального отделения партии.

По Айдаровскому избирательному округу лидирует министр спорта РТ Владимир Леонов, по Копыловскому округу — глава администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Тимур Алибаев. По Кремлевскому избирательному округу на первом месте мэр Казани. В Прибрежном округе лидирует министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. В Зареченском округе — глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов. Декабристский одномандатный округ — министр культуры РТ Ирада Аюпова.

По Ибрагимовскому округу лидирует гендиректор ООО «Управляющая компания «Уютный дом» Марат Нуриев. По Чуйковскому избирательному округу — министр здравоохранения РТ Марат Садыков. По Ямашевскому — министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин. По Шаляпинскому округу — гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков. По Горкинскому округу — глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов. По Габишевскому округу — директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

В Дербышинском округе на первом месте министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. В Пионерском округе — министр труда, занятости и соцзащиты республики Эльмира Зарипова. В Азинском округе — министр юстиции РТ Рустем Загидуллин. В Гвардейском округе — глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов. В Комсомольском округе — глава администрации Комсомольского района Набережных Челнов Александр Кислов. В Мелекесском округе — гендиректор Набережно-челнинского картонно-бумажного комбината им. С. П. Титова Андрей Фомичев. В Центральном округе — глава администрации Центрального района Набережных Челнов Искандар Галимов.

В Боровецком округе — министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. В Автозаводском округе — мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. В Студенческом округе — председатель профсоюза АО «Танеко» Гульнара Музипова. В Бызовском округе — гендиректор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. В Ахтубинском округе — глава Нижнекамского района Айдар Метшин. В Девонском округе — министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. В Бигашевском округе — глава Альметьевского района Айрат Хайруллин. В Альметьевском округе — первый замгендиректора по разведке и добыче нефти и газа ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Рустам Халимов. В Сайдашевском округе — глава Зеленодольского района Александр Тыгин.

В Бугульминском округе — глава Бугульминского района Линар Закиров. В Юго-Восточном округе — доцент КНИТУ Ирек Салихов. В Чистопольском округе — глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. В Гаязовском округе — глава Аксубаевского района Камиль Гилманов. В Лениногорском округе — глава Лениногорского района Рягат Хусаинов. В Елабужском округе — мэр Елабуги Геннадий Емельянов. В Заинском округе — глава Заинского района Разиф Каримов. В Азнакаевском округе — глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин. В Нурлатском округе — глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин. В Буинском округе — заместитель председателя комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Ринат Гайзатуллин. В Менделеевском округе — глава Агрызского района Валерий Макаров. В Приикском округе — глава Актанышского района Энгель Фаттахов. В Алексеевском округе — директор по инфраструктурному развитию ОАО «Алексеевскдорстрой» Фоат Валиев. В Апастовском округе — ректор КФУ Ильшат Гафуров. В Арском округе — глава Арского района Ильшат Нуриев. В Кукморском округе — заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. В Лаишевском округе — глава Лаишевского района Михаил Афанасьев.

В Мамадышском округе — глава Сабинского района РТ Раис Минниханов. В Высокогорском округе — глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.

Ранее председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин перечислил пятерку лидеров предварительного голосования партии. В список кандидатов, которые получили наибольшее количество голосов на предварительном голосовании, попали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель команды «Камаз-мастер» Владимир Чагин, создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-сити» Альбина Насырова, министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

В десятку также вошли секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев, исполнительный директор НКО «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

26 мая в Татарстане прошло предварительное голосование «Единой России» для отбора кандидатов от партии в депутаты Госсовета республики.

