ГЧП шагает к малышам: детские сады могут передать в концессию

В этом году республика откроет дополнительно 3 тысячи мест в детсадах для детей до 3 лет

Государственно-частное партнерство может быть запущено в самой уязвимой социальной сфере — в детских садах, испытывающих острую нехватку мест, особенно для детей до 3 лет. К 2021 году дошкольное образование должно быть доступным на 100 процентов на всей территории Татарстана — такое обязательство взяли на себя республиканские власти при исполнении национального проекта «Демография». Чтобы успеть к этому сроку, в правительстве РТ готовятся привлечь частных концессионеров для приумножения «детских мест», но последнее слово остается за заместителем премьер-министра РТ — министром образования и науки РТ Рафисом Бургановым.

Очереди в детские сады сократят по правилам ГЧП

Своеобразным триггером к развороту в разрешении давней родительской проблемы — дефицита мест в детских садах — может стать, как ни странно, запуск национального проекта «Демография». Федеральный проект обязывает регионы создать к 2021 году такое количество дополнительных мест в детских садах, чтобы обеспечить 100%-ную доступность для всех нуждающихся.

Иначе говоря, регионы обязаны полностью ликвидировать очереди в детские сады в течение двух лет. Однако если проблема с очередностью «подросших» детей — от 3 лет и старше — поддается в республике относительно быстрому и легкому решению, то с яслями складывается просто критическая ситуация. Устроить детей от 2 месяцев до 3 лет практически невозможно — мест почти нет.

От острой хронической нехватки мест к полной родительской эйфории предполагается перейти при помощи ГЧП-соглашений, в рамках которых в концессию будут передаваться здания детских садов вместе с госзаказом на содержание детей. Или это будет отдельный и самостоятельный госзаказ (подробные условия пока не называются).

Вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова, куратор всех национальных проектов в Татарстане на законодательном уровне, подтвердила «Реальному времени», что такая схема рассматривается правительством РТ.

«У нас есть ГЧП в дошкольных учреждениях. И это предложение — всего лишь продолжение программы развития государственно-частного партнерства в социальной сфере. Но каким образом она будет двигаться дальше зависит от Министерства образования и науки РТ», — ответила Татьяна Ларионова, заметив попутно, что это не выходит за границы российского законодательства.

Минэкономики РТ — «за»

Имплантация механизма ГЧП в детских дошкольных учреждениях поддерживается Министерством экономики РТ, курирующим на уровне правительства исполнение нацпроектов.

«В рамках нацпроекта «Демография» у нас есть определенные задачи по доведению количества мест в дошкольных учреждениях до 100-процентного уровня. И ГЧП-механизм будет одним из составляющих, — заявил заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев.



По его словам, подготовка ГЧП-соглашений находится на начальной стадии, поскольку не до конца установлены базовые условия. «Буквально совсем недавно вышли новые методические указания по спецификации: что должно быть в этих детских садах», — рассказал он. Но есть приказ на оборудование, закупки для спален (т. е. утверждены нормативные документы на отдельные виды мебели и техники для концессионеров детских садов). Однако в Минэкономики также подчеркнули, что последнее слово остается за министром-тяжеловесом Рафисом Бургановым.

Напомним, Татарстан принял участие во всех 13 национальных проектах, которые стартовали в этом году с подачи федерального центра. В первые 3 года на их реализацию будет направлено свыше 42 млрд рублей, причем львиная часть денег в 32 млрд рублей должна поступить из федеральной казны. Интересно и то, что Татарстан намерен «съесть» половину бюджетного пирога уже в этом году, а это 19,6 млрд рублей. Из них 15,2 млрд рублей, согласно федеральным пропорциям, придут из Москвы.

В этом году республика обязана будет создать 3 тысячи 90 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Фото Рамиля Гали / tatar-inform.ru

В этом году — 3 тысячи люлек

Нацпроект «Демография» оказался на общем фоне наиболее капиталоемким «кошельком». Он второй по объему госинвестиций в социальную инфраструктуру республики. В течение 3 лет на его реализацию будет потрачено 6,9 млрд рублей. Такие последние цифры приводил замминистра экономики РТ Олег Пелевин на заседании в Госсовете в конце апреля. Но по каким приоритетам будет разверстан «демографический капитал» до последнего времени оставалось неизвестным широкой публике. Более того, в свете предстоящих миллиардных вливаний проработка варианта с ГЧП выглядела бы неуместной идеей.

Тем не менее ее обсуждают всерьез в правительстве как раз из-за недостатка денег на открытие, как выразился один из чиновников, «армии люлек в яслях». В этом году республика обязана будет создать 3 тысячи 90 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РТ. В результате показатель доступности мест в яслях республики достигнет 67,5 процентов, а к 2021 году, как уже говорилось выше, необходимо допрыгнуть до 100-процентного потолка.

Строительство яслей для малышей предусмотрено проектом «Содействие занятости женщин — доступность дошкольного образования для детей», входящим в нацпроект «Демография», сообщили в пресс-службе министерства.

«В январе 2019 года Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ было заключено соглашение о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В дополнение к нему в феврале заключено соглашение на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Татарстане дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Всего на создание 3090 дополнительных мест выделяется в этом году 855, 6 млн рублей», — конкретизировали в ведомстве.

Больше всего детских садов построят в Казани — 10. В Набережных Челнах — 6. В Альметьевске и Нижнекамске — по 2. Фото kzn.ru

Плюс 5 тысяч для грудничков к 2021 году

Впрочем, на этих показателях программа не остановится. Прорыва стоит ждать в последующие 2 года. Согласно февральскому соглашению, в 2020—2021 годах в республике должно быть создано еще «не менее 5 тысяч мест для детей от 1,5 до 3 лет». Общая сумма расходов на 2020 год составляет 1,5 млрд рублей (из них РФ — 1,2 млрд), на 2021 год — 1,8 млрд руб. (из них РФ — 1, 5 млрд рублей).

Таким образом, за 3 года должно быть открыто дополнительно 8 тысяч мест для детей до 3 лет, а общие государственные вложения в уход за грудничками республики приблизятся к 4 млрд рублей. Впрочем, не стоит думать, что ясли строят отдельно. Как и в советские времена, они станут составляющей частью детских садов, но под ясли в них будет отводиться половина мест (типовой проект детсада — 140 мест, из которых 70 отдадут для самых маленьких).

Интересно, что «бумажные» договоренности достаточно быстро конвертировались в практические дела, что довольно необычно для российских реалий. В конце марта правительство РТ согласовало масштабную программу строительства детских садов. Их будет 29. Больше всего детских садов построят в Казани — 10. В Набережных Челнах — 6. В Альметьевске и Нижнекамске — по 2

«В конце марта утверждено распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан о финансовом обеспечении строительства 29 дошкольных образовательных организаций. В рамках указанной программы в 2018 году введен в эксплуатацию детский сад в Арске на 140 мест (в т. ч. 70 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет). Завершено строительство детского сада в Тукаевском районе на 140 мест (в т. ч. 70 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет). Заключены госконтракты на выполнение строительно-монтажных и прочих работ во всех детских садах. На сегодняшний день осуществляется строительство 27 детских садов. Выполнение строительно-монтажных работ — 42 %», — привели полную картину в Минобразнауки РТ.

Экономические обстоятельства складываются так, что нуждающихся в присмотре за малышами будет все больше. Фото Олега Тихонова

Соответственно, к 2021 году государственные и муниципальные детские сады смогут принимать почти 30 тысяч детей всех возрастов вместо 23 тысяч как в прошлом году, отметили в Минобразнауки РТ. В перспективе 2024 года емкость детских мест составит 34,277 места. Но сколько именно для детей до 3 лет трудно сказать, поскольку сложно предсказать рождаемость и поведение родителей. Все-таки не каждая семья захочет отдавать малыша в детсад раньше 2—3 лет. Но экономические обстоятельства складываются так, что нуждающихся в присмотре за малышами будет все больше — мамы не могут по 3 года сидеть дома в декретных отпусках. По оценкам специалистов ведомства, показатель доступности мест для грудничков дойдет до 82 процентов в 2020 году, а затем ни одному нуждающемуся по идее не должны отказать в приеме малыша в ясли.

Емкость ГЧП — тысяча малышей?

В то же время все больше родителей предпочитают отдавать детей до 3 лет в частные ясли — детские сады. По данным Министерства образования и науки РТ, в этом году их насчитывалось 736, а к 2024 году прогнозируют увеличение до 886. Источники в правительстве утверждают, что выбор в пользу частных заведений будет делаться все чаще, поэтому концессия вполне допустима. По их словам, возможна передача в концессию старых зданий детских садов, что позволит снять нагрузку с бюджета на их содержание. Более точного механизма пока не выработано.

Частный бизнес скептически отнесся в этой инициативе. «На уровне России об этом говорится давно, но в регионах эта практика реализуется по-разному», — высказалась руководитель сети частных детских садов «Егоза» и эксперт Общественной палаты РТ Наталья Реснянская.

«Для меня это несколько неожиданно слышать. Недавно мы проводили круглый стол как раз по нацпроекту, где проговаривали, что государство не сможет решить проблему очередей в детские сады, используя только свои ресурсы. Нам не хватит детских садов, а проблема будет решаться за счет переуплотнения групп. Это мы наблюдаем уже сейчас. Вместо положенных 25 детей в группе далеко за 30 малышей (по списку). А групп от нуля по трех вообще мало. И там тоже вместо 15 человек группа из 20 детей. А чисто ясельных групп вообще нет. Но хотелось бы прежде всего услышать принципиальную позицию Рафиса Бурганова, чтобы принимать какие-то решения», — заключила она.