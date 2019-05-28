Дело о кражах в «Почте России»: как за «бригадира» воров взятку 5 миллионов давали

В Татарстане задержали экс-адвоката и экс-сотрудницу Госалкогольинспекции — предполагаемых посредниц в коррупционной схеме

Фото: Ирина Плотникова

Дистанционный способ передачи взяток опробовали на днях в Татарстане. Заинтересованной в сделке женщине предложили приехать на вокзал в селе Шемордан Сабинского района и оставить деньги в чужой припаркованной машине. В салоне было пусто, но стоило женщине подойти — двери с пульта разблокировали. Сотрудникам ФСБ не составило труда вычислить и задержать прятавшихся на вокзале получателей миллионов. По делу о посредничестве взяткам на сумму 5,1 млн рублей привлекают троих, включая бывшего адвоката Светлану Димухаметову. По версии Следкома, деньги передавали за мягкий приговор ворам посылок с «Почты России».

По делу задержаны не все?



Операция ФСБ прошла 23 мая на территории железнодорожного вокзала в селе Шемордан Сабинского района. Хитрость с дистанционным открытием дверей автомобиля «Мазда» — места передачи денег — не помогла. Оперативники задержали хозяина машины и его сестру. Из пустого салона изъяли пакет с 1 млн 750 тысячами рублей. По версии следствия, это был второй транш на взятку за мягкий приговор без реального лишения свободы. Первую часть — 3 млн 350 тысяч — заинтересованная в таком приговоре сторона передала раньше.

После задержания подозреваемый Руслан Габделгатин заявил, что толком и не знал, что получает, просто выполнял просьбу сестры. Речь о ранее судимой экс-сотруднице Госалькогольинспекции Чечэк Абдуллиной. В 2016-м Арский райсуд приговорил ее к условному сроку за аферу с покупкой места на бюджетном отделении Казанского медуниверситета — за 450 тысяч рублей.

25 мая в Советский райсуд Казани доставили только Абдуллину. Следователь второго отдела Следкома по РТ Раиль Шайдуллин просил для нее домашнего ареста. Объяснил суду — подозреваемая в посредничестве взятке в особо крупном размере вину признает и дает изобличающие себя и других показания. Дал понять — задержаны еще не все.

Дело было возбуждено 23 мая по признакам двух преступлений — посредничества взяточничеству и получения взятки. По первой статье — в отношении Абдуллиной с неустановленными лицами, по второй — в отношении неустановленных должностных лиц судебной системы. Следствие намерено проверить все версии, включая самую вероятную — мошенничество.

После задержания почтовой «банды» с участием сотрудников «Татарстан Почтасы» силовики оценивали украденные мобильники в посылках в 1,5 млн рублей. Фото Максима Платонова

От краж с «Почты России» до дачи взятки

На заседании суда выяснилось — за помощью в ФСБ обратилась уроженка Узбекистана Зарифова. Ее сын вместе со своим дядей в ночь на 15 ноября 2018 года были задержаны за кражи посылок с магистрального сортировочного центра «Почты России» в Казани, после чего сын помещен под домашний арест. Вот «за сохранение» этой мягкой меры пресечения и последующий условный срок по приговору Зарифова и передавала деньги тем, кто обещал ей помощь.

Судья Алсу Шайхутдинова поинтересовалась у следователя — какой размер почтовых хищений вменяется Зарифовым?

Шайдуллин сообщил — с материалами дела пока не знакомился, им занимаются его коллеги из Главного следственного управления МВД Татарстана, и суда над обвиняемыми в воровстве еще не было. Присутствующие в зале оперативники МВД подсказали — ущерб «Почты России» оценен в 1 млн рублей.

«И вот за это взятку просили 3 миллиона?» — удивилась судья. Следователь согласился — проще было ущерб погасить.

Примечательно, что после задержания почтовой «банды» с участием сотрудников «Татарстан Почтасы» силовики оценивали украденные мобильники в посылках в 1,5 млн рублей, а в числе семерых подозреваемых называли трех Зарифовых. На суд по мере пресечения привезли лишь двоих — Расиля и его племянника Ильдара. Последнему источники «РВ» на старте расследования приписывали роль «бригадира» воровской группы. Оба Зарифовых до сих пор под домашним арестом.

Среди оглашенных по делу Чечэк Абдуллиной материалов был протокол допроса матери Ильдара и Руслана Зарифовых. С ее слов, после задержания сыновей знакомая передала ей номер телефона со словами: «Есть люди, которые могут помочь». Трубку взяла женщина, представилась Гулей и сказала — за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, нужны деньги.

Зарифова согласилась и, по ее словам, частями передала 3 млн 350 тысяч с ноября 2018-го по февраль 2019 года.

Абдуллина на допросе рассказала, что лишь выступала посредницей. По ее версии, идея заработать на деле Зарифовых принадлежала ее знакомой. Фото Ирины Плотниковой

Тайные встречи на Немецком кладбище и доля экс-адвоката

Чтобы собрать нужную сумму, Зарифова заняла у родственников и взяла кредит. Деньги привозила в указанное место, где ее уже ждал автомобиль «Мазда». Одна из передач состоялась на Немецком кладбище Арска, куда мать обвиняемого в воровстве принесла деньги в обувной коробке, замотанной скотчем, — как просили. И оставила эту «посылку» на заднем сиденье чужого авто, с водителем не разговаривала. Сейчас в задержанном Габделгатине опознает того самого водителя.

Мать арестанта на допросе вспоминала, как «Гуля» по телефону говорила — дело сложное, находится на контроле у руководства МВД, и предлагала наладить контакты с родственниками других фигурантов дела, чтобы «решать вопрос» вместе.

Зарифова отдавала деньги, но сомневалась в том, что ей помогут. А получив новое требование о передаче крупной суммы, пошла в ФСБ. В результате последний транш передавался под контролем силовиков.

Сама Абдуллина на допросе рассказала, что лишь выступала посредницей. По ее версии, идея заработать на деле Зарифовых принадлежала ее знакомой — Светлане Динмухаметовой, ранее носившей фамилию Димухаметова. Дескать, это она сказала передать Зарифовым: чтобы домашний арест сыну и его дяде не заменили реальным, нужны деньги, и тем же способом можно решить «вопрос по суду» — с назначением условного срока.

Также 54-летняя подозреваемая пояснила — сначала экс-адвокат предлагала ограничиться суммой в 600 тысяч. Задрать планку Абдуллина решила сама — «так как рискую больше». По версии фигурантки, она передала подельнице 500 тысяч рублей и должна была передать еще 1,5 млн рублей — из тех денег, с которыми 23 мая «повязали» брата.

Что до Чечэк Абдуллиной, то Советский суд Казани отправил ее под домашний арест

Первая группа воров посылок уже осуждена

Светлану Динмухаметову задержали вчера, 27 мая, по подозрению в посредничестве взяточничеству. Ожидается, что в ближайшее время Следком будет просить о ее аресте до 23 июля. Что до Чечэк Абдуллиной, то Советский суд Казани отправил ее под домашний арест. Эту меру пресечения поддержала и помощник прокурора Советского района Аида Шайдуллина. Адвокат подозреваемой Наталья Клюшкина просила о более мягких ограничениях, сама Абдуллина — о прогулках по 3—4 часа: «От меня в 15 километрах проживает моя больная мама, чтобы я могла ее навещать». Суд в прогулках отказал.

Тем временем в Лаишево вынесли приговор первой «бригаде» воров с ФГУП «Почта Россия», задержанных в Татарстане в феврале 2018 года. Тогда оперативники МВД и сотрудники службы безопасности ФГУП остановили грузовик с посылками, в котором среди обычной почты были припрятаны пять баулов с 389 ранее похищенными из бандеролей смартфонами.

16 мая 2019 года виновными в хищениях с ущербом 1,4 млн рублей райсуд признал девятерых. Лишь двое из них получили реальные сроки, уточнили в пресс-службе Лаишевского райсуда. Ранее судимый Сергей Низамутдинов, бывший водитель погрузчика Казанского логистического центра, приговорен к 2 годам колонии, бывший оператор сортировочного цеха Даниил Гордеев — к 2 годам и 1 месяцу.

4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года получил организатор схемы с криминальным прошлым — экс-начальник смены почтовых посылок Казанского логистического центра Николай Ефременко. Впрочем, среди воровской «бригады» были и те, кто отделался уголовными штрафами — от 10 тысяч рублей.