Рустам Минниханов: «Это наша третья победа за семилетнюю историю движения WorldSkills в России»

Президент Татарстана чествовал призеров WorldSkills

Фото: Максим Платонов

Движение WorldSkills позволяет молодежи быть конкурентоспособной и востребованной на современном рынке труда. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на чествовании призеров финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в ДК имени Ленина. На соревнованиях, которые прошли на прошлой неделе в Казани, республика заняла первое место в общекомандном зачете. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

1700 конкурсантов из 80 регионов России демонстрировали свое мастерство в 92 компетенциях



В зале ДК имени Ленина собрались те, кто обеспечил сборной Татарстана первое место в общекомандном зачете. В финале седьмого национального чемпионата, который прошел с 20 по 24 мая, республику представляли 260 участников. Из них 218 человек завоевали 150 медалей: в копилке республики 58 золотых, 40 серебряных и 43 бронзовые медали, а также 26 медальонов за профессионализм.

Рустам Минниханов чествовал призеров финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в ДК имени Ленина

— Это наша третья победа за семилетнюю историю движения WorldSkills в России. Отрадно, что отличный результат достигнут на нашей, казанской, площадке, здесь в августе будет проходить мировой чемпионат WorldSkills. В ходе соревнований порядка 1700 конкурсантов из 80 регионов России демонстрировали свое мастерство в 92 компетенциях WorldSkills и 48 компетенциях «WorldSkills Юниоры». Прежде всего, хочу выразить слова признательности в адрес наставников и экспертов, подготовивших чемпионов. Ваше мастерство, профессионализм и кропотливый труд позволили достичь высоких результатов, — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.



В сборной Татарстана были участники из 19 муниципальных районов



В команде от Татарстана были участники из 19 муниципальных районов. Среди них — Раиль Абдуллин, который выиграл золото в компетенции «Изготовление из полимерных материалов». Парень учился в политехническом колледже Набережных Челнов, а сейчас работает аппаратчиком завода по производству дивинила и углеводородного сырья «Нижнекамскнефтехима».

— Я видел, как другие выступают, поэтому был уверен, что буду в первой тройке. Но не мог предположить, что займу первое место. Я планирую продолжить участие в движении WorldSkills — в 2021 году у меня будет чемпионат мира в Шанхае, и сейчас нужно готовиться к нему, — поделился Раиль Абдуллин.

Раиль Абдуллин выиграл золото в компетенции «Изготовление из полимерных материалов»

Всего от «Нижнекамскнефтехима» участвовали четыре человека. Электромонтер Виталий Царев в компетенции «Сантехника и отопление» занял шестое место, а лаборант химического анализа Айгуль Бурганова в компетенции «Лабораторный химический анализ» — седьмое место.

— Это очень хороший результат, тем более Раиль Абдуллин занял первое место. Радует, что такая молодежь работает на нашем предприятии. Все, кто участвовал в WorldSkills, — это ребята, которые устроились на комбинат в течение 2019 года, и важно, чтобы они не потеряли интерес к повышению профессионализма. Мы будем их поддерживать, — поделился генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.



Ежегодно ИТ-отрасль растет на 20%, но число специалистов такими темпами не увеличивается



В движении WorldSkills участвуют и те, кто только учится в школе. Алмаз Долгоаршинных стал победителем в компетенции «Электроника» среди юниоров. Парень учится в инженерном лицее-интернате КНИТУ-КАИ, с седьмого класса участвует в движении WorldSkills и планирует дорасти до взрослого чемпионата.

— Я очень много времени уделяю подготовке. К примеру, перед чемпионатом пропускал практически все уроки, чтобы готовиться. Зато участвовать было достаточно легко — мы разрабатывали робота, который объезжает препятствия, и делали «умный» аквариум — он сам подстраивает нужную температуру, а также включает и выключает свет для рыбок, — рассказал Алмаз Долгоаршинных.

WorldSkills ломает стереотип, что работать в ИТ-сфере можно только с высшим образованием, у специалиста может быть среднее профессиональное, уверен министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов. Ежегодно отрасль растет на 20%, но число специалистов такими темпами не увеличивается. По словам министра, для решения проблемы во всех вузах необходимо вдвое увеличить набор, а также перераспределить бюджетные места. К примеру, сейчас обсуждается возможность удвоить набор в КФУ — в высшую школу информационных технологий и на ВМК.

По словам Романа Шайхутдинова, во всех вузах необходимо вдвое увеличить набор на ИТ-специальности, а также перераспределить бюджетные места

— Очень прошу поддержки всех образовательных высших учебных заведений. Это сделать непросто, потому что сдерживающий фактор — это количество преподавателей. Но в целом само направление является самым конкурентным. В КФУ это сегодня одно из самых популярных направлений среди абитуриентов, — сказал заместитель премьер-министра Татарстана — министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.



Мы почти на протяжении года готовили участников как профессиональных спортсменов, без выходных



Сборная Татарстана национальный чемпионат выиграла впервые. «К победе на национальном чемпионате мы очень долго шли: последние два республика была второй, немного уступая Москве», — сказал гендиректор Центра развития профессиональных компетенций, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин. На этом национальном чемпионате Татарстан набрал 447,5 балла, а Москва — 438.

— Мы почти на протяжении года готовили участников как профессиональных спортсменов, без выходных. Практически в круглосуточном режиме с ними работали и психологи, и преподаватели английского, эксперты, почти в круглосуточном режиме. И все это дало результат. Для нас это очень важно, потому что эти ребята примером заражают следующее поколение — мы видим, что с каждым годом и число, и качество участников чемпионата растет, — поделился Эмиль Губайдуллин.

На этом национальном чемпионате Татарстан набрал 447,5 балла, тем самым опередив команду из Москвы

Сейчас 48 представителей Татарстана входят в расширенный состав сборной России, из которой сформируют команду на чемпионат мира, который состоится в Казани в августе.