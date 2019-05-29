«Душевная волна»: владыка Феофан запускает в Татарстане православное радио
Роскомнадзор предпочел Татарстанскую митрополию именитым претендентам на радиочастоту
Сегодня Роскомнадзор решил судьбу частоты 95,5 МГц 0,5 кВт в Казани. На ней будет вещать православное «Радио Вера Казань». Претендентов на конкурсе было семеро — это организации, за которыми стоят известные миллиардеры, артисты и бизнесмены. До сих пор подобных радиопередач в епархии не было. Подробности и мнения экспертов — в материале «Реального времени».
«Это просветительский проект»
Идея начать вещание «Радио Вера Казань» в Татарстане принадлежит митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану. Изначально проектом занимался первый проректор Казанской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев), который несколько месяцев назад решением Священного синода был переведен в Тулу, на должность ректора Тульской семинарии.
Игумен Евфимий, филолог по первому образованию, выпускник МГУ, проработал в Казани пять лет. До этого он руководил издательским отделом в Патриархии. В Казани священник активно сотрудничал со СМИ и успешно издавал богословский журнал. То есть журналистика была ему не чужда, поэтому то, что он курировал работу по открытию в Казани «Радио Вера Казань», было вполне обоснованным.
«Для Татарстана такое радио очень важно, ведь в республике чуть ли не половина православных. Но, думаю, что эти передачи могут быть интересны и для мусульман, и для представителей других конфессий. Они смогут получать при желании точную информацию о православии. Когда мы с владыкой Феофаном обсуждали концепцию будущего радио, мы думали именно о широкой аудитории. Кроме этого, есть пласт людей, которые крещены, но не воцерковлены, они интересуются церковью, но редко в ней бывают. Им тоже будут полезны для дальнейших шагов эти передачи. По сути, это просветительский проект Казанской епархии», — прокомментировал «Реальному времени» открытие радио игумен Евфимий, нынешний ректор Тульской духовной семинарии.
После отъезда игумена Евфимия в Тулу «Радио Вера Казань» было поручено заниматься настоятелю храма Сошествия Святого Духа Алексею Чубакову. На момент написания материала он находился в Москве, как раз занимался вопросами вещания нового радио.
Борьба за частоту
Получить желаемую частоту было не так просто — соперники у Казанской митрополии были серьезные. Среди них было даже «Татмедиа», которое хотело запустить канал «Китап», очевидно, касающийся литературы и пропаганды книг, а так же ООО «МРП-Групп» («Радио на семи холмах»). Оно входит в состав «Европейской медиагруппы» и специализируется на развлекательном контенте, музыкальных хитах 70—90 годов, то есть с неким оттенком ностальгии.
Были и федеральные претенденты. Например, радиостанция «Русский хит», владелец миллиардер Михаил Гуцериев, также называются Филипп Киркоров и Игорь Крутой. У последнего по ряду причин сильное лобби в Казани еще со времен Универсиады. Претендовало на частоту и ООО «Романтика», относящееся к «Газпром-медиа», и другие.
«Да, мы действительно выиграли эту частоту, и очень рады. На «Радио Вера Казань» будут идти передачи федеральной редакции, но мы будем дополнять их и региональным контентом. Надеюсь, что с нами будут сотрудничать наши журналисты», — сообщил «Реальному времени» секретарь епархиального управления Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко.
Предполагается, что ретранслятор «Радио Вера Казань» будет расположен в Печищах. Как сообщил пресс-секретарь Казанской епархии Дмитрий Аликин: «Сейчас еще очень много организационных моментов, и говорить о конкретных передачах пока рано». Вообще же, в программе «Радио Вера» есть передачи и по истории церкви, и рассказывающие о ее сегодняшнем дне, и интервью.
Казанская епархия в соответствии с правилом должна будет уплатить 6 750 000 рублей. Вещать новое радио должно будет круглосуточно и ежедневно. Хочется верить, что Казанская митрополия серьезно подойдет к этому важному социальному проекту и его не постигнет печальная участь «Радио «Орфей», которое в свое время начало вещать в Татарстане, а затем трансляция по ряду причин прекратилась.
«На эту волну приятно настраиваться»
Что думают эксперты по поводу вещания «Радио Вера Казань»? Кто будет его основными слушателями?
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Игумен Пимен (Ивентьев) наместник Кизического монастыря
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В принципе, процент верующих преклонных лет, находящихся дома, и тех, кто за рулем, велик, а они в первую очередь слушают радио. Этот сегмент нельзя упускать. Думаю, что слушателями будут все, кто интересуется верой и основой вероучения, они смогут услышать интересующие их передачи. Подобное радио важно, чтобы у людей не было искаженного впечатления о церкви. Мне же, как историку по светскому образованию, будут интересны передачи по истории церкви, о древнерусском искусстве, которое я очень люблю.
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Михаил Казаков солист Большого театра и ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля, лауреат международных конкурсов
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Слушаю это радио в Москве в машине. Всегда приятно услышать не «чернуху», а достойные передачи для достойных людей, эти программы дают много для души и ума. И потом, по «Радио Вера» звучит хорошая музыка. «Радио Вера» — это очень душевная волна, на нее приятно настраиваться
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Николай Рыбинский обозреватель радио «Орфей»
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Как человек, всю жизнь проработавший на радио, хочу посоветовать коллегам прежде всего обратить внимание на финансирование проекта, на дозированную рекламу определенного направления, это нормально, такая реклама есть и на канале «Спас». Кроме этого, надо ответственно подойти к подбору кадров, к музыкальному репертуару. И главное — выстроить грамотно часовой пояс: в одно время радио слушает одна целевая аудитория, в другое — другая. А вообще — успеха коллегам!
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