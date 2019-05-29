«Душевная волна»: владыка Феофан запускает в Татарстане православное радио

Роскомнадзор предпочел Татарстанскую митрополию именитым претендентам на радиочастоту

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня Роскомнадзор решил судьбу частоты 95,5 МГц 0,5 кВт в Казани. На ней будет вещать православное «Радио Вера Казань». Претендентов на конкурсе было семеро — это организации, за которыми стоят известные миллиардеры, артисты и бизнесмены. До сих пор подобных радиопередач в епархии не было. Подробности и мнения экспертов — в материале «Реального времени».

«Это просветительский проект»

Идея начать вещание «Радио Вера Казань» в Татарстане принадлежит митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану. Изначально проектом занимался первый проректор Казанской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев), который несколько месяцев назад решением Священного синода был переведен в Тулу, на должность ректора Тульской семинарии.

Игумен Евфимий, филолог по первому образованию, выпускник МГУ, проработал в Казани пять лет. До этого он руководил издательским отделом в Патриархии. В Казани священник активно сотрудничал со СМИ и успешно издавал богословский журнал. То есть журналистика была ему не чужда, поэтому то, что он курировал работу по открытию в Казани «Радио Вера Казань», было вполне обоснованным.

«Для Татарстана такое радио очень важно, ведь в республике чуть ли не половина православных. Но, думаю, что эти передачи могут быть интересны и для мусульман, и для представителей других конфессий. Они смогут получать при желании точную информацию о православии. Когда мы с владыкой Феофаном обсуждали концепцию будущего радио, мы думали именно о широкой аудитории. Кроме этого, есть пласт людей, которые крещены, но не воцерковлены, они интересуются церковью, но редко в ней бывают. Им тоже будут полезны для дальнейших шагов эти передачи. По сути, это просветительский проект Казанской епархии», — прокомментировал «Реальному времени» открытие радио игумен Евфимий, нынешний ректор Тульской духовной семинарии.

После отъезда игумена Евфимия в Тулу «Радио Вера Казань» было поручено заниматься настоятелю храма Сошествия Святого Духа Алексею Чубакову. На момент написания материала он находился в Москве, как раз занимался вопросами вещания нового радио.

Получить желаемую частоту было не так просто — соперники у Казанской митрополии были серьезные. Фото Дмитрия Резнова

Борьба за частоту

Получить желаемую частоту было не так просто — соперники у Казанской митрополии были серьезные. Среди них было даже «Татмедиа», которое хотело запустить канал «Китап», очевидно, касающийся литературы и пропаганды книг, а так же ООО «МРП-Групп» («Радио на семи холмах»). Оно входит в состав «Европейской медиагруппы» и специализируется на развлекательном контенте, музыкальных хитах 70—90 годов, то есть с неким оттенком ностальгии.

Были и федеральные претенденты. Например, радиостанция «Русский хит», владелец миллиардер Михаил Гуцериев, также называются Филипп Киркоров и Игорь Крутой. У последнего по ряду причин сильное лобби в Казани еще со времен Универсиады. Претендовало на частоту и ООО «Романтика», относящееся к «Газпром-медиа», и другие.

«Да, мы действительно выиграли эту частоту, и очень рады. На «Радио Вера Казань» будут идти передачи федеральной редакции, но мы будем дополнять их и региональным контентом. Надеюсь, что с нами будут сотрудничать наши журналисты», — сообщил «Реальному времени» секретарь епархиального управления Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко.

Предполагается, что ретранслятор «Радио Вера Казань» будет расположен в Печищах. Как сообщил пресс-секретарь Казанской епархии Дмитрий Аликин: «Сейчас еще очень много организационных моментов, и говорить о конкретных передачах пока рано». Вообще же, в программе «Радио Вера» есть передачи и по истории церкви, и рассказывающие о ее сегодняшнем дне, и интервью.

Казанская епархия в соответствии с правилом должна будет уплатить 6 750 000 рублей. Вещать новое радио должно будет круглосуточно и ежедневно. Хочется верить, что Казанская митрополия серьезно подойдет к этому важному социальному проекту и его не постигнет печальная участь «Радио «Орфей», которое в свое время начало вещать в Татарстане, а затем трансляция по ряду причин прекратилась.

«На эту волну приятно настраиваться»

Что думают эксперты по поводу вещания «Радио Вера Казань»? Кто будет его основными слушателями?

Игумен Пимен (Ивентьев) наместник Кизического монастыря В принципе, процент верующих преклонных лет, находящихся дома, и тех, кто за рулем, велик, а они в первую очередь слушают радио. Этот сегмент нельзя упускать. Думаю, что слушателями будут все, кто интересуется верой и основой вероучения, они смогут услышать интересующие их передачи. Подобное радио важно, чтобы у людей не было искаженного впечатления о церкви. Мне же, как историку по светскому образованию, будут интересны передачи по истории церкви, о древнерусском искусстве, которое я очень люблю.

Михаил Казаков солист Большого театра и ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля, лауреат международных конкурсов Слушаю это радио в Москве в машине. Всегда приятно услышать не «чернуху», а достойные передачи для достойных людей, эти программы дают много для души и ума. И потом, по «Радио Вера» звучит хорошая музыка. «Радио Вера» — это очень душевная волна, на нее приятно настраиваться

Николай Рыбинский обозреватель радио «Орфей» Как человек, всю жизнь проработавший на радио, хочу посоветовать коллегам прежде всего обратить внимание на финансирование проекта, на дозированную рекламу определенного направления, это нормально, такая реклама есть и на канале «Спас». Кроме этого, надо ответственно подойти к подбору кадров, к музыкальному репертуару. И главное — выстроить грамотно часовой пояс: в одно время радио слушает одна целевая аудитория, в другое — другая. А вообще — успеха коллегам!