Ильгиз Гилазов о новых рулевых казанской Фемиды: «Это будут достойные люди!»

В Казани представили главу Вахитовского райсуда, еще в шести судах столицы возможна смена власти

Фото: Ирина Плотникова

2019-й станет годом кадровой перезагрузки для казанской Фемиды. Во всех семи райсудах столицы Татарстана объявлены выборы председателей. Интрига снята лишь в Вахитовском — сегодня этот пост занял экс-помощник прокурора Казани и экс-зампред Советского суда Газиз Гисметдинов. Последние пять лет он рулил судом Нижнекамска. В Казани обещал обойтись «без революций». И в первый же рабочий день получил наказ — обратить внимание на комфорт людей, которые приходят в суд за правдой и защитой законных прав. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

В Казани ищут председателей судов



В Татарстане объявлены конкурсы на вакансии председателей в пять казанских судов. Послезавтра Квалифколлегия судей РТ будет решать вопрос о рекомендации на пост главы Ново-Савиновского райсуда. На эту должность повторно претендует действующий председатель суда Александр Ковальчук, у которого в 2019-м истекает шестилетний срок полномочий.

Осенью завершится первый срок и у председателей Приволжского и Советского судов Казани Рината Сафина и Радика Габдуллина. Конкурсы на занимаемые ими посты уже объявлены. Но в данный момент прием заявлений еще продолжается. Источники «Реального времени» не исключают, что Сафин будет претендовать на переназначение. Ну а Габдуллин, напомним, вскоре может покинуть Казань и перебраться в Самару — Высшая квалифколлегия судей РФ рекомендовала его на пост зампреда Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

В ту же Самару в сентябре уедет нынешний глава Авиастроительного райсуда Казани Раиль Шайдуллин. Он уже назначен на должность судьи Шестого КСОЮ и должен приступить к исполнению новых обязанностей 2 сентября 2019 года. Конкурс на занимаемый им пост пока не завершен. Источники «РВ» пока не берутся называть и претендентов — говорят, желающих хватает.

На иной стадии конкурс на должности главных судей Кировского и Московского судов столицы РТ. На первую рекомендован судья Верховного суда республики Олег Соколов, кстати, мастер спорта по регби. На вторую — ККС Татарстана одобрила кандидатуру судьи Константина Галишникова, его первый срок на посту председателя Московского суда Казани истек в 2016 году.

На вопрос «Реального времени» о претендентах председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов сегодня отвечать не стал, сославшись на то, что кадровые вопросы пока не решены. «Могу лишь сказать — это будут достойные люди!» — заверил главный судья республики.

Пришел на представление нового председателя и бывший рулевой центрального суда столицы Фанис Мусин, недавно презентовавший в этом же зале свою книгу. Ее он и вручил новому руководителю в финале

Цивилист с большой буквы, что оставил кусочек души в Нижнекамске

В марте пост главы Вахитовского суда Казани покинул Фанис Мусин, новым председателем 18 мая Путин назначил 49-летнего Газиза Гисметдинова. Сегодня он приступил к исполнению обязанностей. Чему предшествовала торжественная часть, ради которой из зала 413 снова убрали «клетки» и добавили мест в зрительном зале. Для судей, секретарей и помощников, а также гостей.

В первом ряду устроились начальники казанских отделов полиции «Вишневский» и «Япеева» Бафадин Совгатов и Азат Тахавиев, а также главы казанских судов Раиль Шайдуллин, Александр Ковальчук, Ренат Сафин, Радик Габдуллин, председатель Совета судей РФ Роман Гафаров и глава ККС РТ Радик Гилманов. Пришел на представление нового председателя и бывший рулевой центрального суда столицы Фанис Мусин, недавно презентовавший в этом же зале свою книгу. Ее он и вручил новому руководителю в финале.

Председатель Верховного суда РТ дал понять — работникам Вахитовского суда повезло с новым начальником, что прошел все ступеньки юридической карьеры — от помощника городского прокурора в Казани в 1992-м до председателя суда в Нижнекамске в 2014-м. За плечами почти 19 лет судейского стажа при общем трудовом 23 года и 8 месяцев. На представлении обнародовали и службу Газиза Гисметдинова в Германии — в городе Нойштрелиц, водителем боевой машины пехоты в группе Советских войск в 1988—89-м.

«Человек он не только интеллигентный, аккуратный и деликатный во многих отношениях... Он болеет за свой коллектив, — рекомендовал Гисметдинова Ильгиз Гилазов. — Это цивилист — цивилист с большой буквы! А когда он зампредом стал и затем возглавил один из крупнейших судов, то раскрыл свой потенциал и как криминалист». По словам главы Верховного суда, в Нижнекамске раскрылся и талант Гисметдинова-руководителя. Ему поставили задачу по строительству нового здания горсуда и на выходе получили один из красивейших храмов Фемиды, отметил глава Верховного суда: «В это здание была вложена душа, кусочек его души там остался».

Успокоил «вахитовцев» Гилазов словами, что общался с новым председателем и может обещать: «Никаких революций не будет, только эволюция»

Гилазов об авторитете судебной власти

Успокоил «вахитовцев» Гилазов словами, что общался с новым председателем и может обещать: «Никаких революций не будет, только эволюция». По мнению главного судьи республики, Вахитовский суд уникален и в масштабах страны, он определяет судебную практику, в том числе по трудным и многосоставным уголовным делам. При этом работает на пределе. Если в целом по республике нагрузка на судью в 2018 году составляла 67 дел, то в Вахитовском — 114. «Выше, наверное, только в Советском райсуде», — отметил выступающий.

С учетом роста правовой грамотности населения и определенного недовольства властью растет и число обращений. В 2016-м центральный суд Казани рассмотрел 27,8 тысячи дел, а в 2018-м уже 32,5 тысячи.

Обозначил председатель ВС РТ и резерв для работы — привел статистику утверждаемости в среднем по Татарстану и по Вахитовскому суду за прошлый год:

гражданские дела — 79,2% и 76,2% (есть куда расти);

уголовные дела — 84,1% и 88,5% (райсуд — пример для остальных);

административные дела (КоАП) — 75,1% и 76%;

административные дела (КАС) — 75,1% и 71% (рост возможен).

Еще один показатель работы — жалобы граждан. Гилазов напомнил — идет анонимный мониторинг по комфортности судебной системы для людей, которые попадают в ее орбиту: как встречают, как отвечают, вовремя ли назначают дела. «Именно от этого зависит авторитет органов судебной власти», — считает глава Верховного суда, проводя аналогию с больницей — о работе которой судят по очередям, условиям для ожидания, обслуживанию, что никоим образом не зависит от диагноза больного.

Напоследок главный судья Татарстана просил коллектив и смежников, силовиков, поддержать нового руководителя.

Гисметдинов: «Казань для меня не чужой город»

В свою очередь начальник управления Судебного департамента РТ Зявдат Салихов попросил работников суда беречь нервы друг друга и обещал помощь с обеспечением нужным в работе. Он отметил, что комплексная проверка суда в 2018 году выявила много жалоб и в этом плане нужно работать. «Замечаний вообще-то не было, рекомендации были», — откликнулся из зала экс-председатель Фанис Мусин.

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов напомнил Гисметдинову, что в Советском районе они вместе начинали работать больше 20 лет назад.

Уроженец Чувашии Газиз Гисметдинов сегодня благодарил коллег за большое доверие и поддержку. «Казань для меня не чужой город, я возвращаюсь сюда в новом качестве», — сказал он и поблагодарил своего предшественника Мусина за то, чего суд достиг под его началом.

У подчиненных попросил поддержки: «Без совместной работы никаких успехов в дальнейшем быть не может». Свой новый коллектив он оценил как опытных работников, обещал пройти по всем кабинетам и познакомиться. Чувствовалось, что прощание с Нижнекамском далось Гисметдинову непросто. По словам самого председателя, там прошло его становление как руководителя и там он многому научился. В том числе во время возведения нового здания суда. «Теперь я знаю, как нельзя строить и как лучше это сделать», — признался Газиз Гисметдинов «Реальному времени».

1 / 10 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова