События недели: визит Путина, арест главы ОКБ им. Симонова и ЧП в элитной гимназии Казани
Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней
Уходящая неделя была богатой на события. В понедельник Владимир Путин провел в Казани совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса. На следующий день после визита главы государства свободу потерял ранее освобожденный глава ОКБ им. Симонова Александр Гомзин. Также на днях произошло ЧП в элитной гимназии №7, где ученик взял в «заложники» свой класс. У страховой компании НАСКО Центробанк отозвал ряд лицензий. Об этих и других событиях уходящей недели — в материале «Реального времени».
Путин обсудил в Казани вопросы ОПК
В начале недели Казань посетил президент России Владимир Путин. Татарстан стал первым регионом, с которого он начал анонсированную накануне серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса. В татарстанской столице Владимир Путин побывал на Казанском авиазаводе, где ознакомился с модернизированными самолетами Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также осмотрел вертолет Ми-38Т. Во время беседы с сотрудниками авиазавода имени Горбунова он рассказал, что объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160 могут увеличиться.
В целом Владимир Путин остался доволен тем, как развивается Казанский авиационный завод. «Считаю, можем быть довольны тем, как развивается предприятие и по его техническому оснащению, и по подготовке кадров, и, самое главное, по продукции, которую они выпускают», — заявил президент.
«Любимец учителей» взял в «заложники» свой класс
В день визита Путина разыгрался настоящий детектив в элитной казанской гимназии №7. На урок русского языка 17-летний ученик пришел с пневматическим пистолетом и ножом. Войдя в кабинет, подросток потребовал от учителя освободить место у доски, сел за стол педагога, достал оружие и заявил: «Вызывайте полицию». Однако позднее он был обезврежен силами учителей и школьников. В доме у антигероя провели обыск, его друзей и знакомых допросили следователи.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подростка задержали, допросили с участием педагога, психолога и отца. Тем временем в школе шли допросы одноклассников и учителей задержанного.
В среду Ново-Савиновский суд Казани отправил подростка под домашний арест с обязательным условием об оказании ему услуг суицидолога. Процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме. На него не пустили друзей семьи подозреваемого и родителей гимназистов из числа его одноклассников. Они направили письменное ходатайство и готовы были лично просить судью — не лишать парня свободы. В открытом режиме оглашалось лишь решение.
Почему в смертельном наезде красного автобуса виновата погибшая
Спустя пять месяцев и только после вмешательства прокуратуры появилась надежда, что в ГСУ МВД по РТ все-таки возбудят уголовное дело по факту смертельного наезда автобуса на 18-летнюю жительницу Казани, переходившую улицу по пешеходному переходу на зеленый свет на улице Бутлерова. Напомним, событие произошло вечером 2 ноября прошлого года. Сразу после ДТП следователь Михаил Елисеев вынес «отказное» постановление, в котором сделал вывод, что во всем виновата сама погибшая, которая «создала опасную ситуацию», шагнув на проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
Обсуждая с корреспондентом «Реального времени» трагедию, глава республиканского УГИБДД Ленар Габдурахманов сказал, что внимательно просматривал запись видеокамеры, запечатлевшей смерть пострадавшей: «Нисколько не снимая ответственности с водителя, я должен отметить, что, к огромному сожалению, девушка при разрешающем сигнале светофора практически сразу, не оглядевшись, шагнула на проезжую часть».
Дело о поручительстве ПСО «Казань»
Во вторник продолжилось судебное разбирательство по иску «Татфондбанка» к ПСО «Казань» о договоре поручительства Равиля Зиганшина за уже несуществующее ООО «Урман». Процесс стартовал в 2018-м по инициативе конкурсного управляющего «Татфондбанка», Агентства по страхованию вкладов, которое потребовало от ПСО выплаты 897 млн рублей по договору поручительства от 31 декабря 2015 года. В процессе разбирательства представитель ответчика настаивает: подпись Зиганшина — недействительна, а сам документ изготовлен позднее указанной даты, о чем заявил и сам Зиганшин, явившись на прошлое заседание.
Пока договор проходит экспертизу, АСВ решило пригласить свидетелей — экс-сотрудников ТФБ, чьи подписи также присутствуют на документе. Суд выслушал свидетеля, который, несмотря на усилия истца, так и не смог вспомнить заветной встречи с главой ПСО. Подробности — в материале «Реального времени».
Отзыв лицензий у НАСКО
Центробанк отозвал ряд лицензий у страховой компании НАСКО и ввел в ней на 6 месяцев временную администрацию. В частности, отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни и добровольного имущественного страхования, а также ряд других, в том числе на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военных — «в связи с неоднократным нарушением требований страхового законодательства». В компании утверждают, что отзыв не связан с неплатежеспособностью.
Примечательно, что за день до этого сменились собственники компании — ими стали Александр Май и группа инвесторов — с общей долей в 99,94%, в т. ч. 10% — непосредственно у Мая. Эксперты не исключают, что сделка носила технический характер, и в то же время говорят, что списывать НАСКО со счетов преждевременно.
Интересна фигура Александра Кондратенкова, члена совета директоров НАСКО, который ранее участвовал в судьбе нескольких страховых компаний, которые впоследствии оказались банкротами.
Александру Гомзину изменили меру пресечения — с подписки на СИЗО
13 мая глава государства провел разбор полетов татарстанской оборонки, и уже на следующий день свободу потерял ранее освобожденный глава ОКБ им. Симонова Александр Гомзин. По версии Следкома, он с неустановленными лицами обманул Минобороны РФ на полмиллиарда рублей. Гомзин уверен — на его преследовании страна теряет больше.
«Это было выгодно врагам Российской Федерации. Если делается проект, уникальный, сложный, который не имеет аналогов в России и очень конкурентоспособен [в сравнении] с зарубежными образцами, то разрушение этого проекта и разрушение предприятия, которое выполняет такие проекты, — в интересах недругов. Все, кто в той или иной степени к этому причастны, — считайте, это враги РФ», — сказал корреспонденту «Реального времени» Александр Гомзин.
«Татфондбанк» проиграл «Нэфису» схватку за Завод СМС, а Мусин спасает имущество
АСВ проиграло «Нэфис Косметиксу» тяжбу за право заменить истца в деле о банкротстве близкого группе компаний Ирека Богуславского Завода СМС. В итоге предприятие ликвидируют по упрощенной схеме — без наблюдения, против чего так рьяно боролся конкурсный управляющий «Татфондбанка», отстаивая интересы своих кредиторов. В процессе требования ТФБ возросли с 3,4 до 5,4 млрд рублей. Первым заявителем в деле была тверская фирма «Анкор», которую в АСВ сочли подставной, так как учредитель завода Юрий Ляшенко выкупил у нее долг, чтобы самому банкротить собственное предприятие.
В гражданском споре тверской арбитраж провел замену истца с «Анкора» на Ляшенко и тут же с Ляшенко на «Татфондбанк». Однако в татарстанском арбитраже, где рассматривают банкротное дело завода, удача была уже не на стороне ТФБ. В конце марта «Нэфис» подал заявление на вступление в дело с суммой требований 1 млрд рублей, также попросив о процессуальном правопреемстве. Суд удовлетворил его ходатайство. Подробнее — в материале «Реального времени».
В то же время АСВ обнаружило новые активы семьи экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, которые намерено вернуть в конкурсную массу. Сейчас речь идет о доме на 1,4 тыс. кв. м и землях на 0,9 га в селе Большие Ключи Зеленодольского района. Участки супруга бывшего банкира подарила своим несовершеннолетним дочерям, и такие сделки для семьи Мусиных уже вошли в привычку. Кроме того, семья намерена разделить совместно нажитое имущество пополам через суд общей юрисдикции: тогда, к примеру, можно будет в дальнейшем выкупить имущество Роберта Мусина на аукционе по небольшой цене. Против подобных процедур в суде выступают финансовый управляющий должника и его кредиторы.
Маски-шоу для убийцы владельца сети ломбардов
В четверг на окраине Казани развернулась настоящая спецоперация. В жилом комплексе «Радужный» собрались бойцы подразделений ФСБ, Росгвардии и МВД, получившие оперативную информацию о местонахождении особо опасного преступника — 55-летнего предпринимателя Рината Раимджанова. Его искали пять месяцев после расстрела владельца сети ломбардов. Но визит силовиков стал для Раимджанова большим шоком.
Сотрудники подразделений ФСБ, Росгвардии и МВД готовились к сопротивлению, были готовы ломать дверь и штурмовать квартиру подозреваемого через окна. Все оказалось проще. Беглец сам открыл дверь и был ошарашен, увидев с десяток силовиков с оружием и в масках. Был в одних трусах, сопротивления не оказывал.
После задержания Ринат Раимджанов частично признал вину в убийстве знакомого бизнесмена, выдвинув версию о случайных выстрелах — в стекло и при падении на землю. Пистолет якобы брал для самозащиты, подозревая ныне покойного Ришата Садыкова в заказном разбое 2017 года. Близкие покойного в разговоре с «Реальным временем» назвали попытку записать Садыкова в ОПС «Тукаевские» притянутой за уши.
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