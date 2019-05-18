События недели: визит Путина, арест главы ОКБ им. Симонова и ЧП в элитной гимназии Казани

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

Уходящая неделя была богатой на события. В понедельник Владимир Путин провел в Казани совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса. На следующий день после визита главы государства свободу потерял ранее освобожденный глава ОКБ им. Симонова Александр Гомзин. Также на днях произошло ЧП в элитной гимназии №7, где ученик взял в «заложники» свой класс. У страховой компании НАСКО Центробанк отозвал ряд лицензий. Об этих и других событиях уходящей недели — в материале «Реального времени».

Путин обсудил в Казани вопросы ОПК

В начале недели Казань посетил президент России Владимир Путин. Татарстан стал первым регионом, с которого он начал анонсированную накануне серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса. В татарстанской столице Владимир Путин побывал на Казанском авиазаводе, где ознакомился с модернизированными самолетами Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также осмотрел вертолет Ми-38Т. Во время беседы с сотрудниками авиазавода имени Горбунова он рассказал, что объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160 могут увеличиться.



В целом Владимир Путин остался доволен тем, как развивается Казанский авиационный завод. «Считаю, можем быть довольны тем, как развивается предприятие и по его техническому оснащению, и по подготовке кадров, и, самое главное, по продукции, которую они выпускают», — заявил президент.



«Любимец учителей» взял в «заложники» свой класс



В день визита Путина разыгрался настоящий детектив в элитной казанской гимназии №7. На урок русского языка 17-летний ученик пришел с пневматическим пистолетом и ножом. Войдя в кабинет, подросток потребовал от учителя освободить место у доски, сел за стол педагога, достал оружие и заявил: «Вызывайте полицию». Однако позднее он был обезврежен силами учителей и школьников. В доме у антигероя провели обыск, его друзей и знакомых допросили следователи.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подростка задержали, допросили с участием педагога, психолога и отца. Тем временем в школе шли допросы одноклассников и учителей задержанного.



Подростка задержали, допросили с участием педагога, психолога и отца. Фото Ирины Плотниковой

В среду Ново-Савиновский суд Казани отправил подростка под домашний арест с обязательным условием об оказании ему услуг суицидолога. Процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме. На него не пустили друзей семьи подозреваемого и родителей гимназистов из числа его одноклассников. Они направили письменное ходатайство и готовы были лично просить судью — не лишать парня свободы. В открытом режиме оглашалось лишь решение.



Почему в смертельном наезде красного автобуса виновата погибшая



Спустя пять месяцев и только после вмешательства прокуратуры появилась надежда, что в ГСУ МВД по РТ все-таки возбудят уголовное дело по факту смертельного наезда автобуса на 18-летнюю жительницу Казани, переходившую улицу по пешеходному переходу на зеленый свет на улице Бутлерова. Напомним, событие произошло вечером 2 ноября прошлого года. Сразу после ДТП следователь Михаил Елисеев вынес «отказное» постановление, в котором сделал вывод, что во всем виновата сама погибшая, которая «создала опасную ситуацию», шагнув на проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Обсуждая с корреспондентом «Реального времени» трагедию, глава республиканского УГИБДД Ленар Габдурахманов сказал, что внимательно просматривал запись видеокамеры, запечатлевшей смерть пострадавшей: «Нисколько не снимая ответственности с водителя, я должен отметить, что, к огромному сожалению, девушка при разрешающем сигнале светофора практически сразу, не оглядевшись, шагнула на проезжую часть».

Дело о поручительстве ПСО «Казань»



Во вторник продолжилось судебное разбирательство по иску «Татфондбанка» к ПСО «Казань» о договоре поручительства Равиля Зиганшина за уже несуществующее ООО «Урман». Процесс стартовал в 2018-м по инициативе конкурсного управляющего «Татфондбанка», Агентства по страхованию вкладов, которое потребовало от ПСО выплаты 897 млн рублей по договору поручительства от 31 декабря 2015 года. В процессе разбирательства представитель ответчика настаивает: подпись Зиганшина — недействительна, а сам документ изготовлен позднее указанной даты, о чем заявил и сам Зиганшин, явившись на прошлое заседание.

Представитель ответчика настаивает: подпись Зиганшина — недействительна, а сам документ изготовлен позднее указанной даты, о чем заявил и сам Зиганшин. Фото Максима Платонова

Пока договор проходит экспертизу, АСВ решило пригласить свидетелей — экс-сотрудников ТФБ, чьи подписи также присутствуют на документе. Суд выслушал свидетеля, который, несмотря на усилия истца, так и не смог вспомнить заветной встречи с главой ПСО. Подробности — в материале «Реального времени».

Отзыв лицензий у НАСКО

Центробанк отозвал ряд лицензий у страховой компании НАСКО и ввел в ней на 6 месяцев временную администрацию. В частности, отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни и добровольного имущественного страхования, а также ряд других, в том числе на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военных — «в связи с неоднократным нарушением требований страхового законодательства». В компании утверждают, что отзыв не связан с неплатежеспособностью.



Примечательно, что за день до этого сменились собственники компании — ими стали Александр Май и группа инвесторов — с общей долей в 99,94%, в т. ч. 10% — непосредственно у Мая. Эксперты не исключают, что сделка носила технический характер, и в то же время говорят, что списывать НАСКО со счетов преждевременно.

Интересна фигура Александра Кондратенкова, члена совета директоров НАСКО, который ранее участвовал в судьбе нескольких страховых компаний, которые впоследствии оказались банкротами.



Александру Гомзину изменили меру пресечения — с подписки на СИЗО



13 мая глава государства провел разбор полетов татарстанской оборонки, и уже на следующий день свободу потерял ранее освобожденный глава ОКБ им. Симонова Александр Гомзин. По версии Следкома, он с неустановленными лицами обманул Минобороны РФ на полмиллиарда рублей. Гомзин уверен — на его преследовании страна теряет больше.

Свободу потерял ранее освобожденный глава ОКБ им. Симонова Александр Гомзин. Фото Ирины Плотниковой

«Это было выгодно врагам Российской Федерации. Если делается проект, уникальный, сложный, который не имеет аналогов в России и очень конкурентоспособен [в сравнении] с зарубежными образцами, то разрушение этого проекта и разрушение предприятия, которое выполняет такие проекты, — в интересах недругов. Все, кто в той или иной степени к этому причастны, — считайте, это враги РФ», — сказал корреспонденту «Реального времени» Александр Гомзин.

«Татфондбанк» проиграл «Нэфису» схватку за Завод СМС, а Мусин спасает имущество



АСВ проиграло «Нэфис Косметиксу» тяжбу за право заменить истца в деле о банкротстве близкого группе компаний Ирека Богуславского Завода СМС. В итоге предприятие ликвидируют по упрощенной схеме — без наблюдения, против чего так рьяно боролся конкурсный управляющий «Татфондбанка», отстаивая интересы своих кредиторов. В процессе требования ТФБ возросли с 3,4 до 5,4 млрд рублей. Первым заявителем в деле была тверская фирма «Анкор», которую в АСВ сочли подставной, так как учредитель завода Юрий Ляшенко выкупил у нее долг, чтобы самому банкротить собственное предприятие.

В гражданском споре тверской арбитраж провел замену истца с «Анкора» на Ляшенко и тут же с Ляшенко на «Татфондбанк». Однако в татарстанском арбитраже, где рассматривают банкротное дело завода, удача была уже не на стороне ТФБ. В конце марта «Нэфис» подал заявление на вступление в дело с суммой требований 1 млрд рублей, также попросив о процессуальном правопреемстве. Суд удовлетворил его ходатайство. Подробнее — в материале «Реального времени».

В то же время АСВ обнаружило новые активы семьи экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, которые намерено вернуть в конкурсную массу. Сейчас речь идет о доме на 1,4 тыс. кв. м и землях на 0,9 га в селе Большие Ключи Зеленодольского района. Участки супруга бывшего банкира подарила своим несовершеннолетним дочерям, и такие сделки для семьи Мусиных уже вошли в привычку. Кроме того, семья намерена разделить совместно нажитое имущество пополам через суд общей юрисдикции: тогда, к примеру, можно будет в дальнейшем выкупить имущество Роберта Мусина на аукционе по небольшой цене. Против подобных процедур в суде выступают финансовый управляющий должника и его кредиторы.

Маски-шоу для убийцы владельца сети ломбардов



В четверг на окраине Казани развернулась настоящая спецоперация. В жилом комплексе «Радужный» собрались бойцы подразделений ФСБ, Росгвардии и МВД, получившие оперативную информацию о местонахождении особо опасного преступника — 55-летнего предпринимателя Рината Раимджанова. Его искали пять месяцев после расстрела владельца сети ломбардов. Но визит силовиков стал для Раимджанова большим шоком.



После задержания Ринат Раимджанов частично признал вину в убийстве знакомого бизнесмена. Фото Ирины Плотниковой

Сотрудники подразделений ФСБ, Росгвардии и МВД готовились к сопротивлению, были готовы ломать дверь и штурмовать квартиру подозреваемого через окна. Все оказалось проще. Беглец сам открыл дверь и был ошарашен, увидев с десяток силовиков с оружием и в масках. Был в одних трусах, сопротивления не оказывал.



После задержания Ринат Раимджанов частично признал вину в убийстве знакомого бизнесмена, выдвинув версию о случайных выстрелах — в стекло и при падении на землю. Пистолет якобы брал для самозащиты, подозревая ныне покойного Ришата Садыкова в заказном разбое 2017 года. Близкие покойного в разговоре с «Реальным временем» назвали попытку записать Садыкова в ОПС «Тукаевские» притянутой за уши.

