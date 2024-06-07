Прокурор Татарстана хочет взыскать в доход РФ активы семьи казанского ректора на 33 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани стартует судебный процесс по иску прокурора РТ Альберта Суяргулова к супругам Лире и Тимуру Алибаевым — сотруднице управления федерального казначейства и ректору КНИТУ-КАИ им. Туполева. Истец просит обратить в доход государства три квартиры и взыскать с ответчиков 24 млн рублей, передает журналист «Реального времени».



По мнению надзорного ведомства, в ходе проверки по контролю за доходами и расходами Алибаева не смогла представить обоснование, за счет каких доходов ее родители-пенсионеры с помощью дочери приобрели оспариваемое имущество, которое позднее она и унаследовала. В прокуратуре полагают, что мать госслужащей была лишь номинальной собственницей.

Что касается 24 млн рублей, то эта сумма, превышающая совокупные доходы Алибаевых за три предшествующих года, в 2022-м году была зачислена на счет супруги, конвертирована в валюту и перенаправлена в турецкий банк с отметкой «перевод средств дочери». Однако в декларации сотрудницы казначейства за 2022-й год этот приход-расход отражен не был.

Представитель ответчиков вчера от комментариев воздержался. Подробности — в материале «Реального времени».