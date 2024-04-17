В Татарстане выросли цены на долгосрочную аренду загородной недвижимости

Фото: Реальное время

За год количество объявлений о продаже загородных объектов в Татарстане уменьшилось на 11,6% (с 22,7 до 20 тысяч объектов). Это связано с теми же причинами, что и сокращение продаваемых вторичных квартир. Некоторые собственники пока откладывают выход на сделку, наблюдая ослабление спроса (-22,4% за год). Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».

В то же время количество предложений по долгосрочной аренде загородной недвижимости в Татарстане выросло (+11,7%). Это произошло из-за роста спроса (+18%) и незначительного изменения цены (+10%, с 50 до 55 тысяч рублей в месяц).

Напомним, что в Татарстане наблюдается активное развитие рынка новостроек. За год количество новых квартир в республике выросло на 11,8% — с 18,8 до 21 тысячи объектов.

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Олег Исаков