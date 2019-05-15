Следом за новым собственником в НАСКО пришла временная администрация
Отзыв лицензий у компании эксперты связывают с деятельностью известного в сфере страхования предпринимателя Александра Кондратенкова
Сегодня утром, сразу после смены собственника страховой компании НАСКО, Центробанк отозвал лицензии на страховую деятельность. Вместе с «Национальной компанией Татарстан» временная администрация введена в СК «Респект», такое сообщение появилось на сайте регулятора сегодня утром. Срок временной администрации — 6 месяцев. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», призывают не списывать со счетов компанию, но косвенно указывают на интересы члена совета директоров НАСКО Александра Кондратенкова, который каким-то образом участвовал в судьбе нескольких страховых компаний, которые оказались банкротами. В самой компании подчеркивают, что отзыв не связан с неплатежеспособностью.
«Отзыв лицензий не связан с финансовой устойчивостью»
Приказ Банка России, датированный 14 мая, поясняет, что компания лишается права на «осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни», имущественного страхования, ОСАГО, госстрахования жизни и здоровья военнослужащих и так далее, «в связи с неоднократным нарушением требований страхового законодательства».
В настоящее время НАСКО проясняет обстоятельства случившегося: «Как следует из приказа регулятора, отзыв лицензий никак не связан с финансовой устойчивостью и платежеспособностью компании», — подчеркивает собеседник в компании.
Интересно, что по горячей линии НАСКО корреспонденту «Реального времени» ответили, что компания работает в обычном режиме и что даже можно обратиться и заключить договор на страхование: «Сообщения о банкротстве нам пока не поступали, после появления информации ее вывесят на сайте», — добавил оператор. Пока на главной странице компания предлагает до конца мая выгодные цены на страхование имущества и дома.
Новые собственники
Ранее НАСКО столкнулась с чередой смен в руководстве — осенью 2017 года, после событий в «Татфондбанке», отразившихся на состоянии компании, более трех четвертей доли ее активов приобрела столичная компания «Опора». В июле прошлого года сама «Опора» лишилась лицензии. Последние собственники, по сообщению на сайте НАСКО, опубликованному два дня назад, — Александр Май и группа инвесторов. Их доля составила 99,94%, у самого Мая — 10%.
До покупки в состав акционеров входили семь юрлиц — почти по 20% владели ООО «КСО», АО «РусЭкспрессКредит», ООО «ТК «Персей» и ООО «Техностроймаркет». Остальные компании — ООО «СитиИмпульс» (6,43%), ООО Агентство «Спецгарант» (9,82%), ООО «Компания «Терра Эксперт» (5%). Доля в 0,06% осталась у миноритарных акционеров, которую инвесторы намеревались докупить.
Официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода со ссылкой на оценку медиамониторинговых сервисов отмечает, что в последние два месяца PR-активность НАСКО возросла в 2—3 раза: «Если в СМИ России название компании в марте упоминалось 70 раз, то по итогам апреля НАСКО уже была представлена 198 публикациями. Скорее всего, создавался положительный информационный фон для проведения успешной сделки, о которой участникам рынка стало известно вчера».
— Что на самом деле маскировалось под недавним информационным шумом, скоро будет обнародовано. Возможно, мы увидим большие «дыры», ведь еще недавно компания сообщала, что ей с января по апрель 2019 года удалось урегулировать убытки в размере 2,3 млрд руб. А сколько токсичных и проблемных дел за четыре года кризиса накопилось у героя вчерашних публикаций в СМИ, можно только предположить, говорит Лобода.
Предприниматель Кондратенков
Согласно «СПАРКу», Кондратенков — бывший генеральный директор СК «Респект», у которой лицензия отозвана сегодня, бывший председатель совета директоров СК «Опора», член совета директоров СК «Вектор», ОАО «РСТК» и совладелец либо член совета директоров нескольких других компаний, не связанных со страхованием, но ликвидированных либо находящихся на этой стадии.
«Кондратенков владел пятью-шестью компаниями, собирал деньги, а потом банкротил, соответственно, куда деньги пропадали — понятно. История эта регулярно повторялась», — говорит собеседник, пожелавший остаться анонимным. Он напоминает о недавнем отзыве лицензии у еще одной компании Кондратенкова — «Ангары»:
— Ее так же обанкротили, завели туда деньги, настраховали, — особенно активно работали на нашем рынке — с нарушением всего что можно, собирали деньги, потом объявили о банкротстве. Я думаю, история с НАСКО была примерно из той же серии. А может, были загаданы дальнейшие шаги.
По словам источника, варианта событий два: либо Май покупал активы, не понимая ситуации: «Показали ему какие-то цифры, а как только компанию забрали, Банк России на нее спустил собак. Потому что в страховом сообществе есть устойчивое понимание, что ЦБ прикрывал все дела Кондратенкова. И как только Кондратенков освободился от НАСКО, НАСКО перестали покрывать». Второй вариант исходит из устоявшегося мнения, по словам собеседника, что Май находится в хороших отношениях с Кондратенковым: «Может, Май никаких денег и не платил? Может, компания была куплена за 1 копейку. Потому что, насколько я знаю, НАСКО была куплена Кондратенковым условно за 1 рубль — нужно было докапитализировать».
«Когда человек покупал компанию, она была в хорошем состоянии. Как можно было менее чем за два года довести ее до потери лицензии…» — сетует Сабиров. «Хотя он все свои компании, у него их было пять или шесть, успешно довел до потери лицензии. Или это неумение управлять бизнесом, или это целенаправленная политика, я уже не могу предположить», — добавляет он.
Сабиров напоминает: при покупке финансовой структуры проводится большая работа по оценке ее состояния, с привлечением аудиторов, экспертов и так далее: «Поэтому странно, что за день до отзыва лицензии компанию кто-то купил. Это все не быстро делается».
Перераспределение
Собеседник, пожелавший остаться анонимным, предполагает, что перераспределение произойдет в пользу первой пятерки страховых компаний, работающих на рынке Татарстана и России.
— Количество страховых компаний сокращается последние лет 15, как и количество банков, впрочем. Очень жаль, что лицензию отозвали у НАСКО, которая являлась одной из крупнейших и старейших в республике. Об истинных причинах остается только догадываться, но утрата для рынка очень тяжелая, пострадают страхователи, клиенты компании, многие не смогут получить возмещение, — отмечает Сабиров.
О том, что рынок страхования переживает не лучшие времена, говорит и Лобода, но отмечает, что государство, вероятно, не оставит без поддержки клиентов НАСКО.
Поскольку ситуация еще не окончательная, о выплатах говорить рано, добавляют эксперты. Но ясно то, что выплаты при наступлении страхового случая получат только те, кто застрахован по ОСАГО, за счет РСА (Российский союз автостраховщиков).
комментарии
Золотые слова! Только ваша финансовая устойчивость базируется на не выплатах клиентам, затягивании рассмотрения жалоб на ваш беспредел. Как говориться "..А ларчик просто открывался". Люди, работающие в НАСКО сами расказывали, что была такая установка - не платить или затягивать с платежами по максимуму, пусть даже через жалобы в ЦБ, РСА или суд - это уже минимум задержка с выплатой от 30 до 90 дней.