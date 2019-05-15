Следом за новым собственником в НАСКО пришла временная администрация

Отзыв лицензий у компании эксперты связывают с деятельностью известного в сфере страхования предпринимателя Александра Кондратенкова

Сегодня утром, сразу после смены собственника страховой компании НАСКО, Центробанк отозвал лицензии на страховую деятельность. Вместе с «Национальной компанией Татарстан» временная администрация введена в СК «Респект», такое сообщение появилось на сайте регулятора сегодня утром. Срок временной администрации — 6 месяцев. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», призывают не списывать со счетов компанию, но косвенно указывают на интересы члена совета директоров НАСКО Александра Кондратенкова, который каким-то образом участвовал в судьбе нескольких страховых компаний, которые оказались банкротами. В самой компании подчеркивают, что отзыв не связан с неплатежеспособностью.

«Отзыв лицензий не связан с финансовой устойчивостью»

Приказ Банка России, датированный 14 мая, поясняет, что компания лишается права на «осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни», имущественного страхования, ОСАГО, госстрахования жизни и здоровья военнослужащих и так далее, «в связи с неоднократным нарушением требований страхового законодательства».

В настоящее время НАСКО проясняет обстоятельства случившегося: «Как следует из приказа регулятора, отзыв лицензий никак не связан с финансовой устойчивостью и платежеспособностью компании», — подчеркивает собеседник в компании.

Интересно, что по горячей линии НАСКО корреспонденту «Реального времени» ответили, что компания работает в обычном режиме и что даже можно обратиться и заключить договор на страхование: «Сообщения о банкротстве нам пока не поступали, после появления информации ее вывесят на сайте», — добавил оператор. Пока на главной странице компания предлагает до конца мая выгодные цены на страхование имущества и дома.

Сегодня утром, сразу после смены собственника страховой компании НАСКО, Центробанк отозвал лицензии на страховую деятельность. Фото wikipedia.org

Новые собственники

Ранее НАСКО столкнулась с чередой смен в руководстве — осенью 2017 года, после событий в «Татфондбанке», отразившихся на состоянии компании, более трех четвертей доли ее активов приобрела столичная компания «Опора». В июле прошлого года сама «Опора» лишилась лицензии. Последние собственники, по сообщению на сайте НАСКО, опубликованному два дня назад, — Александр Май и группа инвесторов. Их доля составила 99,94%, у самого Мая — 10%.

До покупки в состав акционеров входили семь юрлиц — почти по 20% владели ООО «КСО», АО «РусЭкспрессКредит», ООО «ТК «Персей» и ООО «Техностроймаркет». Остальные компании — ООО «СитиИмпульс» (6,43%), ООО Агентство «Спецгарант» (9,82%), ООО «Компания «Терра Эксперт» (5%). Доля в 0,06% осталась у миноритарных акционеров, которую инвесторы намеревались докупить.

Официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода со ссылкой на оценку медиамониторинговых сервисов отмечает, что в последние два месяца PR-активность НАСКО возросла в 2—3 раза: «Если в СМИ России название компании в марте упоминалось 70 раз, то по итогам апреля НАСКО уже была представлена 198 публикациями. Скорее всего, создавался положительный информационный фон для проведения успешной сделки, о которой участникам рынка стало известно вчера».

— Что на самом деле маскировалось под недавним информационным шумом, скоро будет обнародовано. Возможно, мы увидим большие «дыры», ведь еще недавно компания сообщала, что ей с января по апрель 2019 года удалось урегулировать убытки в размере 2,3 млрд руб. А сколько токсичных и проблемных дел за четыре года кризиса накопилось у героя вчерашних публикаций в СМИ, можно только предположить, говорит Лобода.

Предприниматель Кондратенков

«У двух компаний, столкнувшихся сегодня с отзывом лицензии, был один бенефициар — [Александр] Кондратенков. Человек скупал компании, и они теряли свою лицензию, — говорит президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров. — Он продал компанию, [новый инвестор] стал собственником на один день, можно предположить, что сделка носила технический характер, вполне может быть. У исполнительных органов написано, что там уже утвержден человек, работник Центрального банка».

Согласно «СПАРКу», Кондратенков — бывший генеральный директор СК «Респект», у которой лицензия отозвана сегодня, бывший председатель совета директоров СК «Опора», член совета директоров СК «Вектор», ОАО «РСТК» и совладелец либо член совета директоров нескольких других компаний, не связанных со страхованием, но ликвидированных либо находящихся на этой стадии.



«Кондратенков владел пятью-шестью компаниями, собирал деньги, а потом банкротил, соответственно, куда деньги пропадали — понятно. История эта регулярно повторялась», — говорит собеседник, пожелавший остаться анонимным. Он напоминает о недавнем отзыве лицензии у еще одной компании Кондратенкова — «Ангары»:

— Ее так же обанкротили, завели туда деньги, настраховали, — особенно активно работали на нашем рынке — с нарушением всего что можно, собирали деньги, потом объявили о банкротстве. Я думаю, история с НАСКО была примерно из той же серии. А может, были загаданы дальнейшие шаги.

По словам источника, варианта событий два: либо Май покупал активы, не понимая ситуации: «Показали ему какие-то цифры, а как только компанию забрали, Банк России на нее спустил собак. Потому что в страховом сообществе есть устойчивое понимание, что ЦБ прикрывал все дела Кондратенкова. И как только Кондратенков освободился от НАСКО, НАСКО перестали покрывать». Второй вариант исходит из устоявшегося мнения, по словам собеседника, что Май находится в хороших отношениях с Кондратенковым: «Может, Май никаких денег и не платил? Может, компания была куплена за 1 копейку. Потому что, насколько я знаю, НАСКО была куплена Кондратенковым условно за 1 рубль — нужно было докапитализировать».

«Когда человек покупал компанию, она была в хорошем состоянии. Как можно было менее чем за два года довести ее до потери лицензии…» — сетует Сабиров. «Хотя он все свои компании, у него их было пять или шесть, успешно довел до потери лицензии. Или это неумение управлять бизнесом, или это целенаправленная политика, я уже не могу предположить», — добавляет он.

Сабиров напоминает: при покупке финансовой структуры проводится большая работа по оценке ее состояния, с привлечением аудиторов, экспертов и так далее: «Поэтому странно, что за день до отзыва лицензии компанию кто-то купил. Это все не быстро делается».

«Кондратенков (на фото) владел пятью-шестью компаниями, с которых собирал деньги, а потом банкротил, соответственно, куда деньги пропадали — понятно», — говорит собеседник, пожелавший остаться анонимным. Фото insur-info.ru

Перераспределение

Собеседник, пожелавший остаться анонимным, предполагает, что перераспределение произойдет в пользу первой пятерки страховых компаний, работающих на рынке Татарстана и России.

— Количество страховых компаний сокращается последние лет 15, как и количество банков, впрочем. Очень жаль, что лицензию отозвали у НАСКО, которая являлась одной из крупнейших и старейших в республике. Об истинных причинах остается только догадываться, но утрата для рынка очень тяжелая, пострадают страхователи, клиенты компании, многие не смогут получить возмещение, — отмечает Сабиров.

О том, что рынок страхования переживает не лучшие времена, говорит и Лобода, но отмечает, что государство, вероятно, не оставит без поддержки клиентов НАСКО.

Поскольку ситуация еще не окончательная, о выплатах говорить рано, добавляют эксперты. Но ясно то, что выплаты при наступлении страхового случая получат только те, кто застрахован по ОСАГО, за счет РСА (Российский союз автостраховщиков).