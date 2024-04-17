Кировские власти предложили уменьшить норматив жилплощади для детей-сирот

Фото: Максим Платонов

На профильной депутатской комиссии представили законодательную инициативу, предусматривающую норму предоставления общей площади жилья для детей-сирот — не меньше 22 кв.м на территориях муниципалитетов Кировской области. Об этом сообщает istochnik.online.

В рамках инициативы в 2024 году вопрос с обеспечением сирот жильем хотят решать за счет 9 жилищных сертификатов, строительства квартир, покупки 146 жилых помещений на вторичном рынке.

Сейчас по закону предоставляют жилье площадью не менее 26 кв.м. В этом году за счет субвенции из регионального бюджета выделили 776 161,0 тыс. рублей на обеспечение жильем 345 сирот. На данный момент в список включили 381 нуждающегося.

Начальник управления опеки Любовь Лобастова отметила, что инициатива поможет решить проблему с покупкой жилья. По ее словам, теперь будет возможность приобретать жилье площадью от 22 кв.м в современных домах, построенных не ранее 2000-х годов.

Глава города Елена Ковалева согласилась, что необходимо уходить от покупки старого жилья в отдаленных микрорайонах. Она отметила, что пусть площадь и немного сократится, но это будет качественное жилье.

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Олег Исаков