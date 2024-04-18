Коммерческая и складская недвижимость в Татарстане: рынок аренды и продажи в I квартале 2024 года
Складские помещения сдают позиции
В Татарстане в I квартале 2024 года спрос на сдачу складских помещений в аренду вырос на 12%. При этом предложение доступных для покупки складов Татарстана сократилось на 18%. Также у предпринимателей республики понизился интерес к приобретению складов на 30%. Аналитики «Авито Недвижимости» рассказали «Реальному времени», что складская недвижимость в России в целом показывает аномально низкую вакантность внутри коммерческой недвижимости, и Татарстан не является исключением.
Средняя стоимость приобретения склада снизилась на 49% год к году и составила 12,7 млн рублей, а средняя арендная ставка повысилась до 203,8 тыс. рублей.
Что касается доступных для аренды торговых объектов — их количество за год, напротив, увеличилось на 2%. В сегменте аренды аналитики также отметили снижение спроса на торговые помещения (-10%).
Средняя арендная ставка торговых объектов в Татарстане в I квартале 2024 года составила 64 тысячи рублей, покупки — 12 млн рублей (+20% год к году).
Коммерческая недвижимость набирает востребованность
Объем предложения коммерческой недвижимости в регионе вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.
Средняя арендная ставка увеличилась и составила 90 тысяч рублей — это на 28% больше, чем годом ранее.
В I квартале 2024 года средняя стоимость покупки коммерческой недвижимости в Татарстане составила 15,5 млн рублей, что на 19% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики отмечают, что продажи именно объектов производства стали самой дорогой категорией.
- Так, стоимость одного объекта составила 54,5 млн рублей. По динамике цен этот сегмент также показал рост на 173%, однако спрос и предложение на этот сегмент упали на 7% и 12% соответственно.
- При этом самыми дешевыми в категории «Продажи» стали офисы при цене в 8,5 млн рублей. Динамика предложений на них снизилась на 10%, спрос упал на 5%, а ценовая динамика понизилась на 12%.
Напомним, что гостиничный бизнес в Казани продолжает демонстрировать рост, что связано с увеличением туристического потока. Напомним, турпоток в Казани за 2023 год превысил 4 млн человек. В частности, предложение гостиниц увеличилось на 82%, а стоимость продажи гостиничного объекта в среднем снизилась на 44%, до 19 700 000 рублей.
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