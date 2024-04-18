Коммерческая и складская недвижимость в Татарстане: рынок аренды и продажи в I квартале 2024 года

Фото: Реальное время

Складские помещения сдают позиции

В Татарстане в I квартале 2024 года спрос на сдачу складских помещений в аренду вырос на 12%. При этом предложение доступных для покупки складов Татарстана сократилось на 18%. Также у предпринимателей республики понизился интерес к приобретению складов на 30%. Аналитики «Авито Недвижимости» рассказали «Реальному времени», что складская недвижимость в России в целом показывает аномально низкую вакантность внутри коммерческой недвижимости, и Татарстан не является исключением.

Средняя стоимость приобретения склада снизилась на 49% год к году и составила 12,7 млн рублей, а средняя арендная ставка повысилась до 203,8 тыс. рублей.

Склады Татарстана потеряли до 50% в цене. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается доступных для аренды торговых объектов — их количество за год, напротив, увеличилось на 2%. В сегменте аренды аналитики также отметили снижение спроса на торговые помещения (-10%).

Средняя арендная ставка торговых объектов в Татарстане в I квартале 2024 года составила 64 тысячи рублей, покупки — 12 млн рублей (+20% год к году).



Коммерческая недвижимость набирает востребованность

Объем предложения коммерческой недвижимости в регионе вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

Средняя арендная ставка увеличилась и составила 90 тысяч рублей — это на 28% больше, чем годом ранее.

В I квартале 2024 года средняя стоимость покупки коммерческой недвижимости в Татарстане составила 15,5 млн рублей, что на 19% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики отмечают, что продажи именно объектов производства стали самой дорогой категорией.

Так, стоимость одного объекта составила 54,5 млн рублей. По динамике цен этот сегмент также показал рост на 173%, однако спрос и предложение на этот сегмент упали на 7% и 12% соответственно.

При этом самыми дешевыми в категории «Продажи» стали офисы при цене в 8,5 млн рублей. Динамика предложений на них снизилась на 10%, спрос упал на 5%, а ценовая динамика понизилась на 12%.

Напомним, что гостиничный бизнес в Казани продолжает демонстрировать рост, что связано с увеличением туристического потока. Напомним, турпоток в Казани за 2023 год превысил 4 млн человек. В частности, предложение гостиниц увеличилось на 82%, а стоимость продажи гостиничного объекта в среднем снизилась на 44%, до 19 700 000 рублей.



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Олег Исаков