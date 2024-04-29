В Казани готовят к реставрации Дом Каменева-Крупенниковых

Фото: скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

В Казани отреставрируют три памятника

В Казани прошел историко-культурную экспертизу проект реставрации Дома Р.Г. Каменева –Крупенниковых. Здание является объектом культурного наследия 1774-го и 1843 годов постройки, возведенного по проектам двух известных архитекторов Василия Кафтырева и Петра Пятницкого. Сегодня дом по ул. Кремлевская, 9 занимает Министерство образования и науки РТ.

В здании планируют провести ремонтно-реставрационные работы, как и еще в одном объекте Минобрнауки — Доме П.П. Деевой — П.А. Манасеина на ул. Дзержинского, 3. Ранее в этом здании работала типография Казанского университета начала XIX века. Кроме того, на предмет сохранности здания была проверена документация другого ОКН «Типография Харитонова», 1896 года постройки на ул. Миславского, 4, где сегодня работает Управление жилищной политики Казани.

Исследование провели эксперты Игорь Нестеренко, Гюзель Исхакова и Олег Свиридовский. Проект разработала компания «ПЦ Град», выступившая заказчиком экспертизы.

К реставрации готовят и Дом П.П. Деевой — П.А. Манасеина на ул. Дзержинского, 3, где работала типография Казанского университета начала XIX века. скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

Некоторые конструкции и инженерные системы в аварийном состоянии

Согласно инженерному заключению общее состояние здания на Кремлевской,9 признали удовлетворительным. Строительные конструкции и инженерные системы находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, в некоторых местах в аварийном состоянии. При этом сооружение сочли пригодным для дальнейшей эксплуатации при условии, что в нем устранят выявленные дефекты и повреждения.

На основании визуального и предварительного инженерного осмотра, были выявлены физический и моральный износ внутренней отделки здания и инженерных систем, а также несоответствие современным нормам пожарной безопасности.

Сегодня дом по ул. Кремлевская, 9 занимает Министерство образования и науки РТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В последний раз здание капитально ремонтировали в начале 2000 годов, и это требует проведения большого объема ремонтно-реставрационных работ:

замена аварийной ненормативной наружной эвакуационной лестницы и монтаж дополнительной со двора;

замена деревянной лестницы, ведущей с ул. Кремлевской в подвал верхнего уровня;

обработка огнезащитными составами деревянных лестниц;

изменение планировочного решения в части помещений на первом и антресольном этажах;

в помещениях подвала нижнего уровня демонтаж поздних перегородок;

на первом этаже — переустройство бывших помещений столовой в рабочую зону;



демонтаж горючих перегородок;

ремонт входных зон и устройство козырьков над входами;

замена слуховых окон по историческим аналогам;

ремонтно-реставрационные работы интерьеров;



ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и другое.

Купеческий дом в квартале бывшего ханского караван-сарая

Здание располагается в квартале, ограниченном улицами Миславского (бывш. Казанская), Кремлевская (бывш. Воскресенская) и Чернышевского (бывш. 3-я Черноозёрская улица или Гостинодворская). В XVI веке эта территория была частью Верхнего Казанского посада, который располагался на Воскресенском бугре. Есть мнение, что во времена Казанского ханства здесь была торговая часть города (базар или караван-сарай), а после завоевания города Грозным, базар остался на прежнем месте. В этом квартале был торг и здание Гостиного двора.

Здание представляло собой крупное торговое сооружение с кладовыми, каменными и деревянными лавками, со складами во дворе. скриншот realnoevremya.ru/chronograph.livejournal.com/334723.html?view=comments

Казанский краевед Алексей Клочков предполагает, что данный дом №9 относится к одному из первых регулярных строений Казани — он был построен до пугачевского разгрома 1774 г. купцом Петром Григорьевичем Каменевым — отцом поэта Гаврилы Петровича Каменева. В 1828 году здание приобрел казанский купец 1-й гильдии Леонтий Крупеников. При этом он объединил три небольших дома в один и провел реконструкцию фасадов. В 1886-1890 годах была перестроена северная часть главного фасада по ул. Воскресенской — с элементами стиля «модерн».

На тот момент здание представляло собой крупное торговое сооружение с кладовыми, каменными и деревянными лавками, со складами во дворе. На сегодня частично сохранилась внутренняя планировка первого этажа с мощными восьмигранными столпами по продольной оси помещений под высокими сводами. Нет сведений о принадлежности здания после революции 1917 г. В 1940-е годы были демонтированы дворовые пристройки. В период с 1980 до начала 2000-х здание принадлежало Институту культуры. В части подвалов была типография одной из газет. В 2001 году часть здания передали в аренду Министерству образования и науки РТ.

Василя Ширшова