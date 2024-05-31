К защите Энгеля Фаттахова подключился адвокат экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой

Фото: Ирина Плотникова

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест бывшего вице-премьера — министра образования республики и экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова отложено в связи с техническими проблемами. Верховный суд Татарстана не может выйти на связь с СИЗО-4 в Мензелинске, передает с места журналист «Реального времени».



На сегодняшнем заседании интересы арестованного по делу о взятке под 22 млн рублей будет представлять казанский адвокат Тахир Мансуров. Ранее его клиенткой была экс-глава банка «Спурт» Евгения Даутова.

Защита не согласна с арестом Фаттахова и намерена добиваться более мягкой меры пресечения. Сам арестованный, напомним, претензии силовиков не признает.

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По версии следствия, преступление было совершено после отставки подозреваемого с поста вице-премьера и министра, когда Энгель Фаттахов вернулся в родной Актанышский район и снова возглавил его. Как полагают в СК и МВД Татарстана, с марта 2018-го по сентябрь 2020 года фирма «ПСК «Спецстрой» осуществила реконструкцию дома Фаттахова в Актаныше (всего на 21,8 млн рублей) в обмен на покровительство, содействие в получении договоров подряда по соцобъектам района и оплате этих работ. В материалах дела отдельно упоминается госконтракт на капремонт здания молодежного центра «Яшьлек» в Актаныше, где «Спецстрой» работал по договору субподряда на 28 млн рублей.