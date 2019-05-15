Казанский суд в закрытом режиме арестовал захватившего класс гимназиста

Фото: «Реальное время»

Ново-Савиновский суд Казани отправил под домашний арест 17-летнего ученика гимназии №7, который двумя днями раньше пришел на урок с кухонным ножом и пневматическим пистолетом.



Как передает журналист «Реального времени», процесс по мере пресечения проходил в закрытом режиме. На него не пустили даже друзей семьи подозреваемого и родителей гимназистов из числа одноклассников подозреваемого. Они направили письменное ходатайство и готовы были лично просить судью — не лишать парня свободы. В открытом режиме оглашалось лишь решение.

Самого подростка за пару минут до назначенного времени провели к залу суда прикованным наручниками к двум сотрудникам полиции. Перед ним шел следователь третьего отдела Следкома Булат Шакирянов, замыкал группу отец подозреваемого в незаконном лишении свободы.

Позже в зал зашла и прилетевшая из Москвы мать подростка. Интересы мальчика представляют два адвоката.

Следком ходатайствовал об аресте парня на 2 месяца, помощник прокурора района Рамиль Гильмутдинов поддержал эту позицию. Но суд не нашел оснований для заключения 17-летнего юноши под стражу и избрал ему домашний арест с обязательным условием об оказании услуг суицидолога.