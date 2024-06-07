Ректор КАИ и его жена не признали иск прокурора Татарстана по активам на 33 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани началось слушание дела о взыскании с Лиры и Тимура Алибаевых — сотрудницы управления федерального казначейства и ректора КНИТУ-КАИ им. Туполева — 24,1 млн рублей в казну и обращении в доход государства трех квартир семьи еще на 9 млн. Ответчики на заседание не пришли, доверив защиту своих интересов адвокату Наталье Фарушкиной, передает журналист «Реального времени».



Иск прокурора Татарстана в суде поддерживала представитель отдела по надзору за соблюдением законодательства по противодействию коррупции Лилия Фаттахова.

После ряда уточняющих вопросов представитель ответчиков попросила приобщить к делу отзыв с возражениями против исковых требований.

Напомним, позиция надзорного ведомства строится на том, что у родителей Алибаевой в 2014-м не было средств на приобретение трех квартир на общую сумму 9 млн рублей, которые позже отошли по наследству дочери, как и у самих Алибаевых в 2022-м не было доходов, позволивших бы зачислить на счет и направить в турецкий банк сумму в 24 млн рублей.



Адвокат Наталья Фарукшина заявила — в отзыве содержится информация, что у родителей Лиры Алибаевой имелось имущество в Башкирии, которое было продано при их переезде в Казань, а кроме того, были личные накопления. Подтвердить эти слова защита надеется в скором времени — соответствующие запросы уже направлены.

Кроме того, Алибаевы планируют представить суду свидетеля — того самого бизнесмена-заимодавца, который, согласно расписке, передавал 21 млн в декабре 2022-го. «В данный момент он за пределами РФ. Вернется к июлю, и мы обеспечим его явку в суд», — пояснила представитель Алибаевых и попросила отложить заседание.

На этом в процессе был объявлен трехнедельный перерыв.

Детали дела — в материале «Реального времени».