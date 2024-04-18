В Татарстане на 30% снизился интерес к покупке складов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в I квартале 2024 года объем предложений доступных для покупки складов сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».

Интерес к приобретению складов в Татарстане также снизился — на 30%. В то же время в сегменте аренды складских помещений показатель вырос на 12%.

Средняя стоимость приобретения склада снизилась до 12,7 млн рублей (-49% год к году), а аренды — повысилась до 203,8 тыс. рублей.

— Несмотря на снижение спроса и цен, складская недвижимость в целом по России показывает низкую вакантность, — отметил для «Реального времени» руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.



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Олег Исаков