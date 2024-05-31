Суд Татарстана оценит законность ареста бывшего вице-премьера Энгеля Фаттахова

Сегодня в Верховном суде Татарстана подозреваемый по делу о взятке под 22 млн рублей Энгель Фаттахов и его адвокат попробуют добиться более мягкой меры пресечения. За решетку бывшего вице-премьера — министра образования РТ и дважды бывшего главу Актанышского района отправили по ходатайству следствия на прошлой неделе.



Отставной ВИП-чиновник намерен участвовать в заседании из СИЗО-4 в Мензелинске с помощью видеоконференцсвязи. Вину в получении взятки в особо крупном размере он не признает.

Напомним, дело против Фаттахова возбуждал руководитель Следкома по Татарстану Валерий Липский. Основанием послужили оперативные материалы экономической полиции и заявление со стороны предполагаемого взяткодателя — представителя ООО «ПСК «Спецстрой» Алмаза Муртазина.

По версии силовиков, преступление было совершено после отставки подозреваемого с поста вице-премьера и министра, когда Энгель Фаттахов вернулся в родной Актанышский район и снова возглавил его. Как полагают в СК и МВД Татарстана, с марта 2018-го по сентябрь 2020 года вышеназванная фирма осуществила реконструкцию дома Фаттахова в Актаныше (всего на 21,8 млн рублей) в обмен на покровительство, содействие в получении договоров подряда по соцобъектам района и оплате этих работ. В материалах дела отдельно упоминается госконтракт на капремонт здания молодежного центра «Яшьлек» в Актаныше, где «Спецстрой» работал по договору субподряда на 28 млн рублей.