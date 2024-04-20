Исполком Казани требует от ПСО «Казань» устранить недостатки в пяти домах «Салават купере»

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ПСО предъявили недостатки в пяти домах «Салават купере»

Многострадальный 11-й квартал микрорайона «Салават купере», возводить который начинало ПСО «Казань», а заканчивали другие подрядчики, вновь стал предметом разбирательств с компанией Равиля Зиганшина. Нарекания соципотечников, которые получили здесь квартиры, касались не только сорванных сроков сдачи домов, но и качества строительства. Это отмечали и другие строители, которые заступили позднее на объект.

По этой причине Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани подало иск к ПСО «Казань» с требованием устранить за свой счет выявленные строительные недостатки в домах №11-1, №11-2, №11-3, №11-4, №11-5 в течение месяца с момента вступления в законную силу решения суда. Третьими лицами к спору привлекли заказчика строительства — Госжилфонд при раисе РТ, управляющие компании — УК РСК и УК Жилищный фонд, а также подрядчиков — «Строитель+», «ПСК Народный дом». При этом ГУП «ТатИнвестГражданПроект» проходит 2-м ответчиком по делу, а одна из подрядных организаций — «Строитель+» — 3-м ответчиком.

На одном из последних заседаний стороны огласили свою позицию, а представитель ответчика-1, то есть ПСО «Казань», «допустил неоднократное пререкание с судом в ходе заседания, о чем было объявлено ему в процессе», говорится в материалах дела. Защитник интересов компании Равиля Зиганшина настаивает на проведении экспертизы. В деле объявлен перерыв.

Устранить продувы и промерзание стен

В материалах дела приводится длинный список на нескольких страницах с указанием выявленных строительных недостатков в домах 11-го квартала. В основном жильцы жалуются на продувание и промерзание стен, трещины, обвалившуюся штукатурку в квартирах и плитку на фасадах зданий.

Компанию ПСО «Казань» после срыва сроков работ и многочисленных нареканий со стороны проверяющих стройку инспекторов отстранили от работ в 11-м квартале микрорайоне в августе 2018 года. В ЖК «Салават купере» по жилым домам 11-го комплекса идет процесс вхождения новых подрядчиков. Идут балансовые комиссии по приемке домов. 11-1 будет достраивать «Строитель+», 11-5 «Народный дом», заявили тогда в Минстрое РТ. На тот момент готовность дома 11-1 составляла 85,1% (425 квартир), у дома 11-5 — 77,7% (340 квартир). При этом дом сообщалось, что 11-3 ПСО «Казань» достроит самостоятельно.



Дом 11-4 сдали на год раньше, в 2017-м, но и там были выявлены строительные недочеты. Прошлым летом семейная пара, купившая квартиру в этом строении, выиграла суд против компании Равиля Зиганшина, отсудив порядка 700 тысяч рублей компенсации.



Василя Ширшова