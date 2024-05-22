ФПР получил разрешение на строительство ЖК для дольщиков «Золотой середины»

Фонд поддержки дольщиков Татарстана получил разрешение на строительство жилого комплекса на улице Аграрной. В нем получат квартиры обманутые дольщики ЖК «Золотая середина», чьи права не удалось восстановить в рамках федеральной программы поддержки.

Квартиры в новом доме будут равнозначны по площади тем, что дольщики покупали у обанкротившегося ООО «Фирма «Свей». Сам жилой комплекс будет состоять из двух корпусов этажностью 20—26 этажей и рассчитан на 342 квартиры.

Напомним, в том числе дом №6 в ЖК «Золотая середина» на улице Чистопольской возводился с нарушениями: было надстроено 10 дополнительных этажей и пристроен один подъезд. Впоследствии проектная документация дома была приведена в соответствие, и дом был достроен в рамках федеральной программы поддержки дольщиков. Однако остались дольщики «лишних этажей», чьи права восстановить в рамках федеральной программы не представлялось возможным.

Раис республики Рустам Минниханов принял решение восстановить права граждан, используя региональные механизмы поддержки, и построить гражданам компенсационное жилье.

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