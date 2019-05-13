Путин в Казани рассказал о возможном увеличении контракта по Ту-160

Президент России Владимир Путин во время беседы с сотрудниками авиазавода имени Горбунова в Казани рассказал, что объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160 могут увеличиться.

Президент России напомнил, что в начале прошлого года был подписан контракт на 10 самолетов.

«Еще 10 Ту-160 будут модернизироваться. И, может быть, даже увеличим количество... с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее», — цитирует Путина «РИА Новости».



Напомним, что сегодня Владимир Путин посетил Казань. Он побывал на Казанском авиазаводе, где ознакомился с модернизированными самолетами Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также осмотрел вертолет Ми-38Т.

В настоящее время президент России покинул столицу Татарстана. Сегодня у Владимира Путина также запланировано совещание по вопросам армейского строительства и работе военно-промышленного комплекса, которое пройдет в Сочи.

