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Путин в Казани рассказал о возможном увеличении контракта по Ту-160

17:30, 13.05.2019
Путин в Казани рассказал о возможном увеличении контракта по Ту-160
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время беседы с сотрудниками авиазавода имени Горбунова в Казани рассказал, что объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160 могут увеличиться.

Президент России напомнил, что в начале прошлого года был подписан контракт на 10 самолетов.

«Еще 10 Ту-160 будут модернизироваться. И, может быть, даже увеличим количество... с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее», — цитирует Путина «РИА Новости».

Напомним, что сегодня Владимир Путин посетил Казань. Он побывал на Казанском авиазаводе, где ознакомился с модернизированными самолетами Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также осмотрел вертолет Ми-38Т.

В настоящее время президент России покинул столицу Татарстана. Сегодня у Владимира Путина также запланировано совещание по вопросам армейского строительства и работе военно-промышленного комплекса, которое пройдет в Сочи.

ОбществоВластьПромышленностьОПК Татарстан
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