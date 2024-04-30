В Казани потребовали арестовать здание бизнес-центра на Гвардейской

Фото: скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

Город попросил арестовать бизнес-центр на Гвардейской

Исполком Казани потребовал признать незаконными действия индивидуального предпринимателя Кашаевой Фаузии Хасановны по реконструкции семиэтажного административного здания. Объект находится в Советском районе города и известен как бизнес-центр «Гвардейская, 54Е».

Чиновники указали, что после всех работ объект стал самовольной постройкой и просили обязать владелицу привести БЦ в первоначальное состояние — в соответствии с выданным разрешением на строительство и реконструкцию от 19 июля 2018 года и разрешением на ввод в эксплуатацию от 6 июня 2022 года. Требовали от ИП снести ограждающие конструкции пешеходной галереи за свой счет и своими силами в течение месяца, а в случае неисполнения — взыскания 5 тысяч рублей за каждый день.

Одновременно с подачей иска власти Казани попросили суд принять обеспечительные меры по делу, а именно запретить предпринимательнице и иным лицам эксплуатировать самовольно реконструированную пешеходную галерею, арестовать здание бизнес-центра с его земельным участком и запретить Росреестру проводить любые сделки с этой недвижимостью. Однако суд удовлетворил прошение частично, ограничив лишь регистрационные действия и эксплуатацию галереи, а не всего БЦ.

Суд удовлетворил прошение частично, ограничив лишь регистрационные действия и эксплуатацию галереи, а не всего БЦ. скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

Как БЦ стал «самовольной постройкой» после реконструкции

Как следует из материалов дела, исполком Казани в ходе проверки установил, что реконструкция бизнес-центра на Гвардейской проведена без разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Согласно выписке из ЕГРН, земельный участок под БЦ имеет площадь 1 071 (+/-11) кв. м и вид разрешенного использования — предпринимательство, а семиэтажное здание (включая подземный этаж) — площадь 4 457,3 кв. м.

Как указала в своем письме администрация Советского района Казани, на месте «произведена установка ограждающих конструкций пешеходной галереи, пешеходная галерея под зданием перекрыта для прохода». Ранее Фаузие Кашаевой город выдавал разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию, однако уже после сдачи БЦ, ею «была произведена самовольная реконструкция объекта» без разрешительной документации, что является нарушением градостроительного законодательства, говорится в материалах дела.

В суде представитель владелицы БЦ заявил, что «спорный объект не является пешеходной зоной, а является проезжей зоной», при этом «остекление устранено».

Представитель владелицы БЦ заявил, что «спорный объект не является пешеходной зоной, а является проезжей зоной», при этом «остекление устранено». скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

По этой причине суд удовлетворил иск города частично, признав незаконными действия предпринимательницы, в остальной части требований отказал. А ввиду устранения нарушения отменил и обеспечительные меры — по запрету на сделки и эксплуатацию галереи под зданием.

Кашаева Фаузия Хасановна — челнинский предприниматель и сестра владельца татарстанского медиахолдинга «Единство» Галеева Рамиля Хасановича, скончавшегося в 2022 году. Свой бизнес он начинал в 1994 году с открытия агентства недвижимости «Единство», а с 2013 года стал генеральным директором одноименного холдинга, в который входили газеты «Единство», «Вечерние Челны», издание Меtrо (всего около десятка СМИ), а также типография «Глагол». Был депутатом Госсовета РТ, работал в комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и внешним связям. После его смерти активы перешли его детям и, частично, сестре.



Василя Ширшова