В Казани выделят более 73 миллионов на переселение граждан из четырех аварийных домов
На реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Казани потратят более 73 миллионов рублей. Средства выделят из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Татарстана. Соответствующий проект исполкома Казани находится на антикоррупционной экспертизе.
Планируется переселить 60 человек из 17 аварийных помещений общей площадью 574,7 квадратного метра. Из них 10 находятся в частной собственности, а оставшиеся 7 — в муниципальной.
В рамках проводимой программы под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. Все они подлежат сносу или реконструкции в связи с физическим износом. Так, в Казани лишь за апрель текущего года три дома признали аварийными — один по улице Горьковское шоссе, 23, и еще по одному на улицах Хасана Туфана и Гудованцева.
Начиная с 2019 года в рамках программы «Жилье и городская среда» расселили более 700 тысяч россиян из 11,8 млн кв. метров аварийных домов.
В этот раз в перечень аварийных домов попали 4 здания, откуда в ближайшие несколько месяцев переселят жителей Казани:
- ул. Гаванская, д. 75. Год ввода в эксплуатацию — 1961. Дата признания аварийным — 25.04.2018. Площадь — 242 кв. метра, проживает 15 человек (7 семей);
- пер. Дружный, д. 28. Год ввода в эксплуатацию — 1980. Дата признания аварийным — 02.04.2018. Площадь — 46,3 кв. метра. Проживает 5 человек (1 семья);
- пер. Дружный, д. 34а. Год ввода в эксплуатацию — 1980. Дата признания аварийным — 02.04.2018. Площадь — 40,8 кв. метра. Проживает 4 человека (1 семья);
- ул. Юбилейная, д. 3. Год ввода в эксплуатацию — 1962. Дата признания аварийным — 10.03.2017. Площадь — 245,6 кв. метра. Проживает 36 человек (8 семей).
При этом подчеркивается, что размер компенсации за один квадратный метр по ним составит 116 966 рублей. Однако напомним, что стоимость квадратного метра в новостройках Казани достигла 205 тысяч рублей.
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