В Казани выделят более 73 миллионов на переселение граждан из четырех аварийных домов

Фото: Динар Фатыхов

На реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Казани потратят более 73 миллионов рублей. Средства выделят из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Татарстана. Соответствующий проект исполкома Казани находится на антикоррупционной экспертизе.

Планируется переселить 60 человек из 17 аварийных помещений общей площадью 574,7 квадратного метра. Из них 10 находятся в частной собственности, а оставшиеся 7 — в муниципальной.

Собственникам аварийный жилых помещений предоставляются благоустроенные жилые помещения в счет размера возмещения за изымаемое жилое помещение. скриншот c сайта Google Карты

В рамках проводимой программы под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. Все они подлежат сносу или реконструкции в связи с физическим износом. Так, в Казани лишь за апрель текущего года три дома признали аварийными — один по улице Горьковское шоссе, 23, и еще по одному на улицах Хасана Туфана и Гудованцева.



Начиная с 2019 года в рамках программы «Жилье и городская среда» расселили более 700 тысяч россиян из 11,8 млн кв. метров аварийных домов.

В этот раз в перечень аварийных домов попали 4 здания, откуда в ближайшие несколько месяцев переселят жителей Казани:

ул. Гаванская, д. 75. Год ввода в эксплуатацию — 1961. Дата признания аварийным — 25.04.2018. Площадь — 242 кв. метра, проживает 15 человек (7 семей); пер. Дружный, д. 28. Год ввода в эксплуатацию — 1980. Дата признания аварийным — 02.04.2018. Площадь — 46,3 кв. метра. Проживает 5 человек (1 семья); пер. Дружный, д. 34а. Год ввода в эксплуатацию — 1980. Дата признания аварийным — 02.04.2018. Площадь — 40,8 кв. метра. Проживает 4 человека (1 семья); ул. Юбилейная, д. 3. Год ввода в эксплуатацию — 1962. Дата признания аварийным — 10.03.2017. Площадь — 245,6 кв. метра. Проживает 36 человек (8 семей).

Переселение граждан аварийных помещений закончат до 31 декабря 2024 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом подчеркивается, что размер компенсации за один квадратный метр по ним составит 116 966 рублей. Однако напомним, что стоимость квадратного метра в новостройках Казани достигла 205 тысяч рублей.



Олег Исаков