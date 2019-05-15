«Сокол» Гомзин о своем аресте: «Это выгодно врагам Российской Федерации»
Шпионскую «легенду» казанских ученых засветили в суде при замене меры пресечения главе ОКБ им. Симонова
Прилет Путина в Татарстан снова стал сигналом на посадку. В феврале 2019-го в Казани с участием президента страны провели Госсовет РФ по проблемам жилья, после чего силовики продемонстрировали дольщикам арест застройщика «Стройкома». 13 мая глава государства провел разбор полетов татарстанской оборонки, и уже на следующий день свободу потерял ранее освобожденный глава ОКБ им. Симонова Александр Гомзин. По версии Следкома, он с неустановленными лицами обманул Минобороны РФ на полмиллиарда рублей. Гомзин уверен — на его преследовании страна теряет больше.
О безымянных врагах и прекращении дела на 907 млн рублей
Участия в совещании с президентом РФ «генерал» Гомзин не принимал. 13 мая его вызвали к следователю и заново предъявили обвинение — в четвертый раз с апреля 2018-го. Следком отказался от претензий в нецелевом расходовании средств, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 907 млн рублей при выполнении госконтракта на разработку тяжелого беспилотника «Альтаир». Теперь Александра Гомзина, гендиректора и главного инженера АО «НПО «ОКБ им. Симонова» (ранее ОКБ «Сокол», — прим. ред.), обвинили в трех аферах на 494 млн рублей. И пригласили в суд для изменения меры пресечения — с подписки на СИЗО.
Заседание суда растянулось на 2 часа, еще столько же у председателя Авиастроительного суда Казани Раиля Шайдуллина ушло на принятие и оглашение решения. Гомзин оказался в стеклянном «аквариуме». И похоже был готов к этому. Ведь еще до заседания предсказал «Реальному времени», что будет: «Меня сейчас посадят. Я отсижу очередной срок, выйду и опять буду доказывать свою правоту». Далее добавил — «дело заказное, идет давление на следствие».
Едва Гомзин начал объяснять журналисту «Реального времени», кому это выгодно, как рядом из чьего-то мобильника раздался имперский марш из киносаги о звездных войнах. Не обращая внимания на прорыв «темной стороны» обвиняемый продолжил:
— Это было выгодно врагам Российской Федерации. Если делается проект, уникальный, сложный, который не имеет аналогов в России и очень конкурентоспособен [в сравнении] с зарубежными образцами, то разрушение этого проекта и разрушение предприятия, которое выполняет такие проекты, — в интересах недругов. Все, кто в той или иной степени к этому причастны, — считайте, это враги РФ.
Версию о рейдерском захвате на фоне следствия защита продвигала и на заседании суда.
Небесные доходы и заступники казанских «соколов»
На заседание вип-обвиняемый пришел с супругой и адвокатами. Олег Головенкин из Йошкар-Олы и Валерий Бараковский из Москвы защищают его второй год.
Напомним, в апреле 2018-го Гомзин был водворен в СИЗО, но едва Верховный суд РТ признал законным этот арест, как следствие выпустило Гомзина под подписку.
«Отпали основания, которые послужили основанием для ареста», — указал в постановлении следователь второго отдела Следкома по РТ Каюмов, но обошелся без конкретики. Поскольку упомянутые в документе трое детей, жена, постоянное место работы и жилье у фигуранта появились значительно раньше. Из нового в постановлении упоминалось письмо вице-премьера — главы Минпромторга РТ Альберта Каримова в Следком «о необходимости личного участия Гомзина при заключении госконтракта».
По словам самого «сокола», его задержание год назад сорвало контракт с Индией, кредитное соглашение с «Внешторгбанком» на 2,6 млрд рублей и контракт на ремонт беспилотных мишеней для Объединенной авиастроительной корпорации. Потери Гомзин вчера в суде оценил в 2 млрд рублей с лишним. Кстати, такой же объем заказов ОКБ получило и на 2019 год — без учета проектов, интересующих Следком.
Тут и тяжелый беспилотный комплекс массой 7,5 тонны гражданского назначения, который уже одобрен Министерством обороны, и такой же воздушный тихоход для освоения судоходства в Арктике, и куда более компактные системы мониторинга для спецопераций Росгвардии, поделился в суде авиаконструктор.
Еще поведал о запланированной поставке воздушных мишеней в Алжир, приравненной к госзаказу и масштабным поставкам схожих искусственных целей для отработки бортовых компьютерных комплексов и систем ПВО на российском уровне, по заказам компаний «Факел», «Сухой», «Микоян», «Алмаз-Антей». «Препятствование этой работе приводит к ущербу предприятию, коллективу и Российской Федерации», подчеркнул Гомзин. И поделился планами на участие в совещании с засекреченной повесткой в Российском ядерном центре 23 мая и заседании военно-промышленной комиссии правительства РФ по вызову вице-премьера по вопросам ОПК Юрия Борисова.
Как за границу утекли и вернулись 390 млн рублей
Об аресте Гомзина ходатайствовал прибывший из Нижнего Новгорода следователь по особо важным делам третьего следственного управления ГСУ Следкома РФ Леонид Герасименко. Делом «Сокола» он лично занимается с прошлого лета. Герасименко рассказал, что работу эту в сентябре 2017 года начали его коллеги в УВД Казани, в феврале 2018-го первый зампрокурора Татарстана передал дело в Следком по РТ, но уже в марте 2018-го зампредседателя СКР направил его в Главное следственное управление СКР.
Почему Следком отказался от обвинений по четырем эпизодам, его представитель суду не объяснял. Сказал лишь — просит изменить меру пресечения фигуранту в связи с новыми фактами. Фабула трех новых эпизодов касается действий Гомзина и неустановленных лиц по хищению средств Минобороны посредством заключения фиктивных договоров с подконтрольными фирмами — «Милтек» и «Спутник», в рамках выполнения обязательств по госконтрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по проектам беспилотников «Альтиус» и «Зеница».
Эпизод 1 с ущербом 91,3 млн рублей охватывает период с октября 2011 года по декабрь 2012 года. По версии следствия, деньги ушли по фиктивным договорам с ООО «Милтек» на выполнение составных частей НИОКР.
Эпизод 2 на 12,2 млн рублей в те же сроки касается вывода денег по липовому, как считают силовики, договору с ООО «Спутник» на разработку «экспериментальных версий программного обеспечения пилотажно-навигационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом и двигателем TJ-100S». В суде Герасименко сообщил — «экспериментальную версию «слизали» с другого беспилотника».
Эпизод 3 на 390,8 млн рублей вырос из агентского договора с тем же «Милтеком» в 2012—2013 годах. По данным следствия, деньги Минобороны через эту фирму были переведены на счета зарубежных компаний. Защита утверждает: еще в 2014 году все деньги в Россию вернулись — на счета ОКБ. Следователь настаивает — вернуть их нужно Минобороны.
Герасименко сообщил, что обвинения Гомзину основаны на документах и свидетельских показаниях руководителей и учредителей фирм-«прокладок», а также действующих и бывших сотрудников ОКБ им. Симонова, Минобороны РФ и КНИТУ-КАИ.
Свое ходатайство об ужесточении меры пресечения следователь обосновал не тем, что обвиняемый нарушал режим, а новыми обстоятельствами. Он заявил, что следствие — на финишной прямой. В ближайшее время три эпизода Гомзина планируется выделить из основного дела, начать процедуру ознакомления с материалами потерпевших и обвиняемого, разрешить поступившие ходатайства, составить обвинительное заключение и отправить дело прокурорам.
Заказчик боится «отчуждения интеллектуальной собственности»
Леонид Герасименко поделился опасением, что, изучив показания против себя, Гомзин «может лично и через посредников» попытаться надавить на свидетелей, а также пока неустановленных участников преступлений.
Более того, следователь предположил — еще одно преступление может совершаться в данный момент. По мнению Минобороны, руководитель казанского ОКБ не подчинился решению о приостановке (с последующим прекращением) работ по госконтракту 2014 года на выполнение опытно-конструкторских работ по беспилотнику «Альтиус» и не передает Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА) материальные ценности, документацию и результаты интеллектуальной деятельности. По мнению представителей заказчика, эти «действия направлены на отчуждение интеллектуальной собственности РФ», сообщил суду представитель СКР.
Защита в ответ в три голоса заявила — никаких препятствий передаче «научно-технического задела» нет. По факту контракт не расторгнут, работы не оплачены, допсоглашений не подписано. Исков в суд пока тоже нет. Работы стоят, а подрядчиком написаны жалобы прокурору и президенту РФ. Адвокат Бараковский поинтересовался у следователя — как посадка его клиента поможет решению спора хозяйствующих субъектов — министерства, УЗГА и ОКБ? Прямого ответа не прозвучало. Впрочем, сам по себе спор доказывает — «соколы» работали, а воровали ли — решит суд.
На свидетелей Гомзин обещал не давить: «Мне это не нужно, потому что у меня есть документальное доказательство моей невиновности». По мнению обвиняемого, его «реабилитация» по эпизодам на 907 млн рублей — результат его же активной работы по предоставлению документов. Новые эпизоды — не новы, объясняет он. В 2013 и 2015 годах договора со «Спутником» и «Милтеком» на протяжении 8 и 9 месяцев изучали сотрудники налоговой и Счетной палаты РФ. Пришли к выводу — нарушений нет, и сняли этот вопрос с контроля.
Военная комиссия, Минобр и оборонные институты еще раньше подписали акты по первому этапу ОКР беспилотника «Зарница», так что ущерба нет, считает гендиректор ОКБ им. Симонова. Его адвокаты представили соответствующие заключения военных прокуроров.
Историю с выводом за рубеж 390 млн рублей фигурант уголовного дела назвал сегодня секретной, основанной на неком приказе ныне покойного руководителя подразделения ФСБ. Якобы компания «Милтек» выполняла функции «агента под прикрытием» и через нее, не афишируя истинные цели разработок, авансировали зарубежных партнеров российской оборонки. Из оговорок Гомзина следовало — иностранцы прекрасно знали, что обсуждают под видом «кукурузника» 21 века, но такой подход позволял им избежать санкций в своей стране. Впрочем, это сотрудничество закончилось еще в 2013-м, потому и вернулись на родину 390 млн рублей.
Следователь парировал: где договоры с иностранными фирмами, техзадания, подтверждение расходов и сами платежки? «Ни результатов труда, ни акты выполненных работ не предоставлены», отметил он. Версию о работе «под прикрытием» не стал даже комментировать. Напомним, оперативную разработку по делу «соколов» ведут чекисты.
Отсутствие претензий со стороны Счетной палаты РФ Герасименко объяснил тем, что проверялись финансовые документы, а не содержание самих работ: «Что там лежало — никто не смотрел кроме следователя».
Науку двигали по справочникам Минобороны США?
Представитель Следкома в прениях рассказал, что кроме моделей беспилотников подрядчик должен был представить научные исследования. Но в 40 томах, изъятых следствием, по проекту были обнаружены и справочники Минобороны США, скачанные с официального сайта, и рекламные прожекты, и одинаковые инструкции к оборудованию, и студенческие работы. И за такие исследования по договору с «Милтеком» уходило от 8 до 30 млн рублей.
Гомзин обосновал наличие указанных материалов поисковым этапом исследований, в ходе которого определяются самые эффективные направления и технологии.
Адвокат Олег Головенкин обозвал новое обвинение «абсурдным, бездоказательным и неправильным». Его коллега Валерий Бараковский добавил: «Мы видим своеобразный рейдерский захват этого предприятия, накачанного денежными средствами. Есть много контрактов и есть силы, которые пытаются сместить гендиректора. Это повлечет утрату рабочих мест, увольнение ценных специалистов с предприятия».
В паре защитники добились от следователя слов, что Гомзин ни разу не нарушал подписку о невыезде. Хотя Казань ради служебных командировок покидал не раз — с разрешения следователя Герасименко. Последний раз вернулся из Москвы в конце апреля, уже зная о скором предъявлении нового обвинения.
Помощник прокурора Авиастроительного района Гузель Масаллимова просила суд удовлетворить ходатайство о водворении Гомзина в СИЗО. В перерыве заседания обвиняемый пешком прогулялся на свое рабочее место — ОКБ им. Симонова находится через дорогу от храма Фемиды. Соседство не помогло. Председатель суда Раиль Шайдуллин после полутора часов в совещательной комнате дал санкцию на арест обвиняемого.
Свой 52-й день рождения топ-менеджер встретит под стражей. Если Верховный суд РТ согласится с законностью ареста.
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