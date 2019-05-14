«Она сама виновата»: водителям автобусов в Казани позволено сбивать пешеходов?

Следствие сочло — погибшая под колесами девушка «создала опасную ситуацию», переходя улицу на зеленый свет

Фото: Антон Журавлев

Спустя 5 месяцев и только после вмешательства прокуратуры появилась надежда, что в ГСУ МВД по РТ все-таки возбудят уголовное дело по факту смертельного наезда автобуса на 18-летнюю жительницу Казани, переходившую улицу по пешеходному переходу на зеленый свет. А сразу после ДТП следователь Михаил Елисеев вынес «отказное» постановление, в котором сделал вывод, что во всем виновата сама погибшая, которая «создала опасную ситуацию», шагнув на проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Почему проехавший на красный 30-летний водитель автобуса Тимур Гадиев до сих пор не стал, а, возможно, и не станет фигурантом уголовного дела, разбиралось «Реальное время».



Шагнули не глядя



Семье погибшей на пешеходном переходе 18-летней Екатерины Титовой не удается добиться правосудия. Виолончелистка из Молодежного симфонического оркестра РТ шла на репетицию в день трагедии — переходила улицу по зебре на зеленый свет, когда ее сбил автобус. Однако правоохранители решили, что вины водителя в этом ДТП нет.

Спустя почти полгода после рокового случая глава республиканского УГИБДД сообщит на брифинге, что более 36% всех аварий в республике составляют наезды на пешеходов. Ленар Габдурахманов отметил, что количество погибших под колесами растет — за первые 4 месяца года лишились жизни 23 пешехода, или треть от общего числа погибших в ДТП.

Габдурахманов подчеркнул, что в 17 случаях «усматривается вина самих пешеходов», четверо из которых переходили дорогу в неположенном месте, а 13 двигались по обочине дороги, не соблюдая мер безопасности.



Ранее «Реальное время» писало, что в 2018 году в Татарстане на 20% выросло количество ДТП по вине водителей автобусов.



Обсуждая с корреспондентом «Реального времени» трагедию на Бутлерова, он сказал, что внимательно просматривал запись видеокамеры, запечатлевшей смерть Титовой:

— Нисколько не снимая ответственности с водителя, я должен отметить, что, к огромному сожалению, девушка при разрешающем сигнале светофора практически сразу, не оглядевшись, шагнула на проезжую часть.

«Береги пассажиров — не тормози»



В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, которое спустя месяц после гибели Титовой вынес следователь отдела по РППБД и ЭТ по Казанской зоне ГСУ МВД по РТ старший лейтенант юстиции Елисеев, говорится, что Тимур Гадиев вел автобус со скоростью 45 км в час и, увидев мигающий зеленый сигнал светофора, «намереваясь проехать перекресток, продолжил движение в прямом направлении с той же скоростью». На перекресток он выехал якобы при желтом сигнале светофора, а красный загорелся, когда автобус находился на середине перекрестка.

В постановлении следователь ссылается на запись с видеорегистратора, подтверждающую, что желтый свет загорелся для автобуса, когда он проезжал мимо дорожного знака «6.4» — «Место стоянки», а красный — спустя 2,34 секунды, когда автобус уже находился на перекрестке.

Еще в «отказной» цитируется заключение эксперта-автотехника, согласно которому «водитель <…> не располагал технической возможностью остановиться <…>, не прибегая к экстренному торможению» <…>, а также <…> технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путем применения экстренного торможения». И делается вывод, что «данное дорожно-транспортное происшествие произошло по неосторожности пешехода Титовой Е.Ю., которая при включении ей разрешающего зеленого сигнала пешеходного светофора, не убедившись в безопасности <…>, приступила к пересечению проезжей части <…>, тем самым создав опасную ситуацию на проезжей части, что привело к наезду на нее…»

Водитель же автобуса, согласно выводам следователя, хотя и был обязан при включении желтого сигнала светофора принять «меры к снижению скорости вплоть до остановки», но в данном случае правильно сделал, что стал резко тормозить, поскольку из-за этого пассажиры «могли получить тяжкие травмы».

В переводе с языка протокола на общепонятный это означает, что, по мнению следствия, водитель проявил максимум заботы о пассажирах, не сбавив скорость на мигающий зеленый свет и лихо проскочив перекресток на красный — и аллилуйя, что в этот момент ему наперерез не вылетел решивший при виде зеленого света не сбрасывать скорость водитель груженного под завязку КАМАЗа.

Сдвиг по фазе

— К сожалению, пешеходы часто забывают простое правило: прежде чем выйти на проезжую часть, даже на разрешающий сигнал светофора, на всякий случай надо обязательно посмотреть по сторонам, — говорит начальник ГИБДД Казани Игорь Новиков, — а водители, вместо того чтобы сбросить скорость при виде мигающего зеленого сигнала, нередко нажимают на газ в надежде проскочить. Во избежание таких трагедий мы с исполкомом сейчас работаем над тем, чтобы ввести на светофорах фазу, когда во всех направлениях горит красный свет. Так, чтобы все успели завершить маневр и никто не пострадал.

Отвечать на вопрос, что следовало делать водителю автобуса при виде мигающего зеленого сигнала, он не стал, сославшись на то, что в этом прежде должно разобраться следствие.

Но на этот вопрос «Реальному времени» без колебаний ответил председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин:

— Опытный водитель автобуса должен понимать, что в центре города узкие улочки, что пешеходы стоят на краю тротуара в ожидании перехода так, что их зеркалом можно зацепить, и не должен рисковать. Он должен знать, как работают светофоры, должен знать наизусть все особенности своего маршрута и уметь заранее рассчитать, успеет ли он проехать на зеленый. И при виде мигающего зеленого сигнала светофора он должен был плавно, издали начать тормозить, чтобы аккуратно остановиться перед перекрестком, а не рисковать здоровьем пассажиров и жизнью пешеходов. Его всему этому должны были в АТП в процессе подготовки научить! А неопытного, необученного, не умеющего просчитывать последствия своих действий водителя, я считаю, к управлению автобусом и к перевозке людей допускать просто нельзя. И на мой взгляд, ответственность за наезд, о котором идет речь, полностью лежит на водителе автобуса, на пешехода ее перекладывать нельзя.

Неясно как дважды три

Но если в Казани светофоры отрегулированы так, что действующий в рамках ПДД водитель рискует в любой момент задавить законопослушного, но не особо внимательного пешехода, то с этим надо срочно что-то делать, пока трагическую судьбу Кати не повторили другие горожане, свято верящие, что переходящий улицу на зеленый свет пешеход прав.

Корреспондент «Реального времени» поинтересовалась технической стороной дела. Вопрос, с какими интервалами происходит переключение фаз казанских светофоров, «Реальное время» задало специалисту — заместителю директора МБУ «АСУДД» г. Казани Евгению Пырову.

— В мигающем режиме зеленый сигнал светофора горит 3 секунды, затем еще 3 секунды горит желтый сигнал.

— А может так быть, чтобы на каких-то перекрестках эти интервалы короче?

— Нет, они регламентируются ГОСТом, и изменять их никто не вправе.

Как сообщил «Реальному времени» начальник городской ГИБДД Игорь Новиков, ширина проезжей части улицы Муштари, которую пересек злополучный автобус, прежде чем сбить Екатерину Титову, составляет всего 12 метров (для сравнения: длина самого автобуса — 11,8 метра). Простой арифметический расчет показывает, что за 6 секунд, которые прошли с момента, когда для автобуса замигал зеленый, при скорости 45—60 км в час, при описанных следователем в «отказной» обстоятельствах он должен был проехать 75—83 метра.

Если в постановлении следователя об отказе в возбуждении уголовного дела все обстоятельства происшествия и временные отрезки указаны верно, то за 3 секунды горения желтого сигнала светофора автобус мог проскочить перекресток трижды, а в момент выхода пешехода на дорогу должен был оставить «зебру» далеко позади. Другое дело, если на самом деле автобус пересек линию на уже горевший красный сигнал — тогда линии движения транспортного средства и пешехода неминуемо пересекаются.

А откуда в документах следствия взялась «некруглая» и не совпадающая с нормативными 3 секундами продолжительность фаз светофора — желтый якобы горел всего 2,34 секунды? По мнению адвоката потерпевших Рустема Мухаметзянова, это может объясняться тем, что при исследовании видеозаписи следователь не учел «слепую зону» — «расстояние от переднего свеса автобуса до линии видимости с видеорегистратора».

При виде этой странной арифметики даже у неспециалиста не может не возникнуть вопроса о профессионализме не только водителя, но и следствия.

А зачем встречаться?

После многочисленных жалоб семьи Титовых на «отказную», полученную от Елисеева, следственная машина вроде бы дала задний ход.

— Наш адвокат обращался с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуру, но ответа не получил, и я также не получал никаких официальных уведомлений, — сообщил «Реальному времени» брат Екатерины Титовой Александр Титов. — Возбуждено или нет уголовное дело в отношении водителя автобуса, мне неизвестно. Но на 14 мая нас, родственников Кати, пригласили в Следственный комитет, и устно оповестили, что уголовное дело возбуждено. Насколько я понял, речь пойдет о признании нас потерпевшими.

Александр Титов сообщил, что следователь Елисеев предлагал родственникам Екатерины, и ему в частности, встретиться в частном порядке с семьей водителя, совершившего смертельный наезд на Катю. Однако Александр отказался:

— Я не понял цели этой встречи, и следователь не объяснил, зачем она нужна, что даст. Если мне собирались предложить мировое соглашение — то на этапе доследственной проверки это по закону вообще не предполагается, к тому же мировая возможна только после того, как человек признал свою вину. Я не видел смысла встречаться и отказался. Да и не готов я был к такой встрече тогда, слишком свежей была боль утраты.