Казанский «ГУМ» Хайруллиных показал чистую прибыль в полмиллиарда рублей

Фото: Максим Платонов

Пятикратное увеличение чистой прибыли

Казанский «ГУМ» семьи Хайруллиных побил рекорд по чистой прибыли, увеличив ее в пять раз в минувшем году — до 494 млн рублей. Данные были опубликованы в субботу. При этом оборот компании остался на уровне средних значений прошлых лет — 67,5 млн рублей. Для торгового центра — это рекордная чистая прибыль за несколько лет, например, годом ранее она едва превысила 91 млн, а 2021-й и вовсе оказался убыточным — ТЦ ушел в минус на 98 млн.

Возросли и чистые активы предприятия со 180 млн до 677,8 млн рублей. Как указывают специалисты, на увеличение размера чистых активов может оказать влияние не только увеличение собственно активов организации, но и уменьшение ее обязательств без каких-либо затрат. Чистая прибыль также может превышать объемы выручки, поскольку это итоговый показатель финансовой деятельности, который учитывает операции по основной и прочей деятельности. А прибыль от продаж — промежуточный показатель, характеризующий только результат от основных операций.

Казанский «ГУМ» принадлежит структурам бизнес-империи, построенной покойным депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным и его братом. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в минувшем году в несколько раз увеличилась и кредиторская задолженность компании — до 543,5 млн рублей. Среди негативных факторов приведены: снижение собственного оборотного капитала и увеличение совокупного долга.

Выход Миннахметовых из «ГУМа»

Как сообщало ранее «Реальное время», девелоперская структура семьи Миннахметовых собиралась покинуть совместный бизнес по управлению торговой недвижимостью группы «Эдельвейс», созданной братьями Хайруллиными. Как стало известно изданию, акционеры АО «ГУМ-3», контролируемого бизнесменом Илшатом Хайруллиным, предложили давнему партнеру — казанской компании «Чингисхан» — выкупить у нее 25% акций.

Отступные оценивали в 80 млн рублей — это вдвое больше номинальной стоимости пакета акций «Чингисхана». Компанией до 2010 года управлял покойный предприниматель Ирек Миннахметов, старший сын главы Фонда газификации РТ Джаудата Миннахметова.

Компанией «Чингисхан» до 2010 года управлял покойный татарстанский предприниматель Ирек Миннахметов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Причины расставания ни одна из сторон на тот момент не комментировала до окончания сделки. Эксперты полагали, что партнеры могли не сойтись во взглядах на концепцию развития торгового комплекса, который, несмотря на свое удачное месторасположение, не был местом притяжения для федеральных операторов в те годы.

Чем завершились переговоры — неизвестно, однако в 2022 году АО «ГУМ-3» было ликвидировано в процессе реорганизации и присоединения к АО «ГУМ». На сегодня в совладельцах последней компания «Чингисхан» уже не значится. Казанский «ГУМ» принадлежит АО «Эдельвейс Корпорейшн» (57,63%) и ООО «Гипермаркет Кольцо» (26,47%). Обе входят в орбиту бизнес-империи, построенной покойным депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным и его братом Илшатом Хайруллиным.

Василя Ширшова