В Москве зафиксирован рекордный спрос на льготную ипотеку для ИТ-специалистов

Фото: Динар Фатыхов

В I квартале 2024 года жители Москвы, работающие в аккредитованных Минцифры ИТ-компаниях, получили более 3 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 39,4 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель главы столичного департамента экономической политики Марина Багреева.

По словам чиновницы, это втрое больше, чем за тот же период прошлого года. На Москву пришлось почти треть всех выданных в России ИТ-ипотек и 44% от их общего объема.

Марина Багреева отметила, что ИТ-ипотека — одна из самых востребованных мер поддержки сферы информационных технологий. Она подчеркнула, что интерес к ней в Москве растет опережающими темпами.

Так, если в I квартале прошлого года доля ИТ-ипотеки среди всех льготных кредитов составляла 7% по числу и 10% по сумме, то в нынешнем году эти показатели выросли до 20% и 28% соответственно, сообщает «Газета.ru».

Заметим, что в Татарстане продано лишь 34% строящегося жилья, а первичный рынок недвижимости в первом квартале 2024 года начал буксовать вслед за почти парализованной «вторичкой». Подробнее — в материале аналитической службы «Реального времени».

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