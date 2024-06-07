«Ущерб может превышать 100 млн»: МВД России — об афере «крупного» застройщика домов в Казани

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в МВД РФ прокомментировали уголовное дело об афере со строительством частных жилых домов в Казани и четырех районах Татарстана. По версии следствия, фирма широко разрекламировала себя, собрала от 3 до 10 млн рублей с потерпевших и обязательства не выполнила. Ущерб может превышать 100 млн рублей.



По данным источников «Реального времени», речь идет о прописанном в Пестречинском районе ООО «Таунхаусы и Дома». Учредитель Артур Валиуллин уже взят под стражу решением Вахитовского суда Казани, управляющий Нелли Желованова заключена под домашний арест. К уголовной ответственности по этому делу также привлекаются экс-руководитель организации Екатерина Губайдуллина и один из сотрудников Радик Утомбаев, в отношении которых избраны домашний арест и заключение под стражу.

Уголовное дело расследуется в ГСУ МВД Татарстана по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе группы в особо крупном размере). Основанием для возбуждения дела стали заявления потерпевших, которые указали — вышеназванная компания позиционировала себя как крупного застройщика и основательно вложилась в рекламу своей деятельности на билбордах в Казани, в риелторских агентствах и в интернете.

«Клиентам обещали возведение жилых домов в столице Татарстана, а также в Высокогорском, Лаишевском, Зеленодольском и Пестречинском районах в срок от четырех до шести месяцев. В зависимости от степени сложности проекта стоимость варьировалось от трех до десяти миллионов рублей. На самом деле договорные обязательства не исполнялись. По предварительным подсчетам, общий ущерб может превышать сто миллионов рублей», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.