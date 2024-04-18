В Татарстане в 2024 году планируют построить не менее 3,4 млн кв. м жилья

Фото: Максим Платонов

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан сообщает, что объем ввода жилья в регионе будет не меньше, чем год назад. Тогда стройкомплекс региона поставил рекорд, построив 3,4 миллиона квадратных метров жилья, рассказали в «РБК-Татарстан».

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Ильшат Гимаев заявил, что в республике в текущем году планируется ввести в эксплуатацию порядка 3,4 миллиона квадратных метров жилья, как и в прошлом году. По его словам, результат 2023 года стал максимальным в истории стройкомплекса региона.

Росреестр Татарстана также отметил рост интереса к новостройкам. В марте количество договоров долевого участия в строительстве, по сравнению с февралем, выросло на 52% — с 1,1 тысячи до 1,7 тысячи. А в течение I квартала количество таких договоров выросло на 11,1%, составив 4,2 тысячи против 3,8 тысячи годом ранее.

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Олег Исаков