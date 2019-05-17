«Убивать не хотел, сам боялся»: стрелок Раимджанов обвинил владельца ломбардов в связях с «Тукаевскими»

Об огнестрельной самозащите и «домогательствах» покойного предпринимателя заявила защита на аресте обвиняемого в убийстве

Фото: Ирина Плотникова

Пластина на черепе обвиняемого и его серьезное заболевание сегодня не помешали казанскому суду отправить за решетку 55-летнего стрелка Рината Раимджанова. После задержания он частично признал вину в убийстве знакомого бизнесмена, выдвинув версию о случайных выстрелах — в стекло и при падении на землю. Пистолет якобы брал для самозащиты, подозревая ныне покойного Ришата Садыкова в заказном разбое 2017 года. Близкие покойного в разговоре с «Реальным временем» назвали попытку записать Садыкова в ОПС «Тукаевские» притянутой за уши.

По наводке камер, таксистов и чекистов



Заочные обвинения стрелку Ринату Раимджанову Следком предъявил еще в марте 2019 года — через три месяца после расстрела в центре Казани владельца ломбардов Ришата Садыкова и его друга детства Сергея Мазанова. Выжил лишь последний и смог опознать обидчика по фотороботу.

Расследование по делу в марте было приостановлено, но розыск продолжался. Как утверждают источники "Реального времени", к съемной квартире Раимджанова на улице Садовой в ЖК "Радужный" привели камеры, таксисты и чекисты. Но сначала был сигнал в полицию от знакомого беглеца, которому тот назначил встречу в городе. Сам знакомый, якобы ехать побоялся и позвонил "02".

Силовики приехали, но уже никого не застали. Взялись за просмотр записей с камер наружного наблюдения и установили некую машину с "шашечками". Определили ее водителя, примерный маршрут, а дальше стали отрабатывать, куда предположительно прибыл Раимджанов. Когда установили — провели задержание с участием бойцов трех ведомств. Потенциально опасный преступник в трусах был так шокирован, что сразу выдал и орудие преступления — пистолет "ТТ". По версии обвиняемого, этот ствол вместе с патронами он якобы получил в счет долга лет 10 назад от ныне покойного знакомого. И использовал для защиты.

Адвокат о покойном: "Садыков с иными лицами постоянно домогался до моего подзащитного"

Защищать обвиняемого в покушении, убийстве и незаконном обороте оружия взялся казанский адвокат Сейран Ахмедов. В суде он попытался дискредитировать покойного предпринимателя Ришата Садыкова и реабилитировать своего клиента — мол, если бы хотел убить — стрелял бы издали. "Садыков с иными лицами постоянно домогался до моего подзащитного... Только по недоработке следствия Садыков каким-то чудом оказался на воле. Он дожен был с ними [другими фигурантам] сидеть в изоляторе", заявил на заседании Советского суда Ахмедов.

По мнению адвоката, вина его клиента в умышленном преступлении не доказана, и следствию нужно время, чтобы разобраться, что случилось. Ахмедов уверен — в результате Раимджанова ждет обвинение по менее тяжким статьям, поэтому "пусть побудет под домашним арестом". Защитник подчеркнул — обвиняемый после задержания добровольно сдал орудие преступления. "Разве стал бы человек, совершивший умышленное преступление хранить пистолет. Он сам собирался прийти и сдать все это", — убеждал собравшихся Сейран Ахмедов.

Его клиент был немногословен: "Я хочу попросить прощения у близких и родственников Садыкова. Больше сказать ничего не хочу".

По данным источников "Реального времени", на допросе Ринат Раимджанов дал подробные, но противоречивые показания. В том числе о давнем знакомстве с Садыковым, после которого будто бы лишился части бизнеса. Если вкратце — убивать его не планировал, хотел лишь поговорить с Садыковым, а пистолет взял, потому что боялся за свою жизнь, за которую и так много натерпелся. В 2003-м на Раимджанов едва остался жив — медики поставили на его черепе металлическую пластину. Через год — новое нападение со стрельбой — в ту же пластину, руки и ноги.

Версия обвиняемого: "Машинально от испуга направил пистолет"

В октябре 2017-го Раимджанов заявил в полицию об избиении в гараже его же битой, которую нападавшие забрали с собой. Эта история стала отдельным эпизодом в деле казанского ОПС "Тукаевские". Обидчиков Раимджанова — знакомых с торгового комплекса на Компрессорном Левицкого, Осипова и Вагизова арестовали еще в 2017-м. По версии Раимджанова, за 12 лет до этих событий те же люди будто бы сожгли его автомобиль, но узнал он об этом не сразу. Стал разбираться — избили.

Если верить источникам "РВ", Раимджанов довел до следствия свои подозрения, якобы гаражное нападение заказал старый знакомый — совладелец сети ломбардов Ришат Садыков. От одного из приятелей будущий стрелок узнал — Садыков интересуется его делами и решил встретиться с ним в декабре 2018-го. Некогда они неплохо общались, Раимджанов бывал и дома, и на работе у бизнесмена. Поэтому, задавшись целью, он легко обнаружил его авто "Ниссан" недалеко от ломбарда Садыкова в центре Казани и через 10 минут увидел, как тот садиться с машину вместе с неизвестным мужчиной.

По версии Раимджанова, он подошел к машине и решил сесть на заднее сиденье — дверь была заблокирована. Водительская — тоже. На стук в стекло Садыков не отреагировал, тогда-то Раимджанов достал из кармана пистолет и навел на стекло водителя. Машина начала движение задним ходом, а пешеход нажал на курок, говорит, "хотел только разбить стекло" и даже не предполагал, что в этот момент ранил Садыкова в плечо. Раненый выскочил стал материться и хватать стрелка за руку. Завязалась борьба и оба упали на асфальт, в этот момент прогремел еще один случайный выстрел, — выдвигает свою версию Раимджанов, продолжая утверждать — вреда причинять не хотел. А дальше еще одна случайность — агрессивный пассажир из машины Садыкова, на которого наш героя "машинально от испуга направил пистолет и выстрелил", не целясь. А потом убежал.

В Осиново, стрелок прятался не просто так — якобы пытался добиться от знакомого Садыкова заявления в адрес прокурора Татарстана, в которой тот знакомый должен был повиниться, что именно он рассказал Раимджанову об интересе Садыкова к его персоне.

Следком получил новые заявления на Раимджанова

Не слишком складную версию обвиняемого силовики еще будут проверять. На заседании суда следователь-криминалист первого отдела Следкома по РТ Айдар Нуруллин ни про какие случайные выстрелы, тем более в падении не сообщал. По версии следствия, Раимджанов наставил на окно машины Ришату Садыкова пистолет и выстрелил, а когда тот выскочил и начал борьбу — прострелил ему голову, а затем нанес три сквозных ранения в живот и ногу Сергею Мазанову. Садыков через несколько дней умер в больнице, не приходя в сознание.

Впрочем, следствием уже устанвлено, что 16 октября 2017 года Ринат Раиджанов был жестоко избит в гараже членами преступного сообщества "Тукаевские" под личным контролем одного из лидеров — Осипова. После чего у потерпевшего появились подозрения о причастности Садыкова к этому разбою и, как полагают в Следкоме. "возник умысел на убийство".

Сведения о личности Раимджанова следователь назвал противоречимыми, указал — постоянного источника доходов он не имеет, скрывался от правоохранительных органов. Нуруллин просил арестовать обвиняемого на один месяц — до 15 июня. Представитель прокуратуры Советского района Лейсан Набиева ходатайство поддержала. И суд, несмотря на возражения защиты, его удовлетворил.

Точку в этой истории ставить рано. В деле Раимджанова могут появиться новые эпизоды.

— Мой подзащитный Михаил Левицкий (арестованный по эпизоду разбоя и участию в ОПС "Тукаевские" — ред.) утверждает — он сам потерпевший. Раимджанов 2 октября 2017 года угрожал ему лично убийством с помощью пистолета и гранаты, с которыми он в этот день пришел на рынок на Компрессорном, — сообщил сегодня "Реальному времени" адвокат Левицкого Тимур Гатауллин.

В открытом письме президенту РФ Левицкий рассказывает, что с угрозами убийством столкнулись и другие предприниматели, а потому и согласились на приглашение Раимджанова встретиться с ним 16 октября 2017 года. По версии Левицкого, хозяин гаража напал на него первым — ткнул газетой в руку, а позже оказалось — под бумагой пряталось шило 30 сантиметров. После того, не скрывает Левицкий — он несколько раз ударил нападавшего. Но рукой, а не битой. Причем, сам подавать заявление о нападении не стал.

Защитник Левицкого полагает, что если бы заявление его клиента получило должную оценку еще в 2017-м году, убийства Садыкова можно было бы избежать.

"Этот Раимджанов — просто рэкетир. Он у всех ходил и требовал деньги. В том числе у Садыкова. Хотят тот ему должен не был. Насколько я знаю, супруга Садыкова после его смерти поясняла эту ситуацию следователям", — комментирует ситуацию на условиях анонимности человек, который знал и Раимджанова, и покойного. По его мнению, обвиненные в избиении этого человека "сидят не за что", а "желание притянуть к ним за уши" еще и убитого основано на одном — на дать развалить полицейское дело об ОПС.